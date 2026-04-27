La categoría de Edificios y mobiliario destaca el diseño sostenible en la 139ª Feria de Cantón

- La categoría de Edificios y Mobiliario destaca el diseño sostenible y centrado en el ser humano en la 139ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la fase 2 de la 139ª Feria de Cantón, la categoría de Edificios y mobiliario ha puesto especial énfasis en la infraestructura verde y el diseño centrado en el ser humano.

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Una de las principales novedades de la sección de materiales de construcción y decoración es la introducción del revestimiento fotovoltaico con textura de mármol. Este innovador material de revestimiento combina la estética de alta gama con la energía renovable. A diferencia de los paneles solares tradicionales que utilizan vidrio, este revestimiento opaco emplea estructuras microscópicas precisas para guiar la luz hacia las células fotovoltaicas internas.

Esta tecnología ofrece una eficiencia un 60 % superior a la de los sistemas solares transparentes tradicionales, a la vez que reduce las emisiones de carbono en más del 50%. Su capacidad para reproducir texturas 3D similares a la piedra, la madera o el ladrillo permite a los arquitectos integrar la generación de energía en una amplia gama de estilos arquitectónicos, sin la apariencia industrial de los paneles solares tradicionales.

Los ambientes interiores también se están volviendo más inteligentes y seguros. Los fabricantes están presentando superficies antibacterianas de alta eficiencia que utilizan catálisis con luz visible para proporcionar protección las 24 horas contra el moho y las bacterias. Estos avanzados papeles y paneles decorativos se están convirtiendo en el nuevo estándar para la decoración de interiores de alta gama, priorizando la higiene a largo plazo en espacios residenciales y comerciales.

El sector de los sanitarios se centra cada vez más en la población mundial que envejece y en las personas con movilidad reducida. Una innovación destacada es la silla de ducha eléctrica giratoria. Diseñada para baños con separación entre zonas secas y húmedas, permite a los usuarios sentarse en una zona seca y girar y elevarse de forma segura para entrar en la ducha mediante un mando a distancia. Este sistema impermeable de bajo voltaje proporciona dignidad e independencia a las personas mayores, a la vez que reduce el esfuerzo físico de los cuidadores.

La higiene y la facilidad de mantenimiento también han experimentado un gran avance con los inodoros suspendidos. Al trasladar la conexión de la tapa a la pared del tanque y adoptar una estructura de espiga y mortaja, el diseño elimina las zonas difíciles de limpiar donde suelen acumularse las bacterias. Muchos de estos modelos incorporan además barras de apoyo ergonómicas integradas en el marco, combinando seguridad con una estética minimalista.

En la industria del deporte y el ocio, la tendencia hacia la sostenibilidad se observa en el césped sintético sin relleno. Este césped de última generación para campos de fútbol elimina la necesidad de gránulos de caucho o arena, proporcionando un tacto natural y una absorción de impactos superior, a la vez que reduce significativamente los costes de mantenimiento y la contaminación por microplásticos.

Todas estas innovaciones demuestran cómo el sector de la construcción y el mobiliario está avanzando hacia materiales más ecológicos, una funcionalidad más inteligente y un diseño más centrado en el ser humano, estableciendo nuevos referentes para el futuro de los espacios habitables.

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