فوز CIB FinTech وHuawei معًا بجائزة The Asian Banker لأفضل تنفيذ للبنية التحتية للبيانات في الصين

شنتشن، الصين، 31 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- في معرض مستقبل التمويل الصيني 2023، كشفت المجلة المالية الدولية المرموقة The Asian Banker عن الفائزين بجوائز التكنولوجيا المالية لهذا العام. فازت شركة Industrial Digital Financial Services Co., Ltd.‎ (المعروفة اختصارا بـ CIB FinTech) وشركة Huawei Technologies Co., Ltd.‎ (المعروفة اختصارا بـ Huawei) بجائزة أفضل تنفيذ للبنية التحتية للبيانات في الصين في هذه الفئة.

CIB FinTech and Huawei Jointly Win The Asian Banker's Award for Best Data Infrastructure Implementation in China.

يشهد القطاع المالي حاليًا تضخمًا هائلاً فيما يتعلق بالكم الهائل من البيانات التي ينتجها، وترتفع قيمته معها. تحتاج المؤسسات المالية الآن إلى الحصول على البيانات واستخدامها في الوقت الفعلي، مما يفرض متطلبات أعلى على تطبيق البيانات والحوكمة والأمن.

استنادًا إلى حل Huawei Financial Data Intelligence Solution الذي يتضمن منتجات البرامج والأجهزة مثل Kunpeng وKylin وHuawei Cloud وبيانات Lakehouse، قامت CIB FinTech ببناء منصة تحليل متكاملة على مستوى المؤسسات وجميع السيناريوهات. وباعتبارها أساسًا تقنيًا للخدمة الذاتية وفي الوقت الفعلي والذكية للبيانات، تتكون المنصة من البيانات والجدولة والإدارة والمنصات الفرعية للخدمة. وتحل المنصة محل نظام مستودع البيانات الأصلي وتعمل باعتبارها النواة الجديدة لخدمات بيانات المجموعة، مما يحسن خدمات البيانات من أربعة جوانب.

1. تعزز قدرات البيانات الأساسية

استنادًا إلى بنية الحوسبة الموزعة على نطاق واسع، تدمج منصة التحليل الجديدة مستودع بيانات الدُفعات ومستودع البيانات في الوقت الفعلي ومستودع بيانات إنترنت الأشياء لتحقيق قابلية عالية للتوسع وتوافرًا كبيرًا. إنها تزيد من عدد العقد بمقدار 12 مرة وتوسع مساحة الإتاحة العالية بمقدار 20 مرة.

2. تزيد من تمكين تطبيقات البيانات

من خلال بناء منصة لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة، أنشأت المجموعة رسمًا بيانيًا لعلاقة البيانات المرئية للعملية الكاملة. يؤدي هذا إلى تقصير منحنى التعلم بشكل كبير وتبسيط إنشاء التطبيقات، مما يؤدي إلى تسريع البحث والتطوير.

3. تحسن إدارة البيانات والتحكم فيها

يتم رسم خريطة بيانات دقيقة لتتبع مصادر البيانات بدقة وتقييم قيمة البيانات. ومن خلال إدارة البيانات متعددة الأبعاد، يمكن للمجموعة إنشاء حلول إدارة بيانات ذات تفكير مستقبلي.

4. توسع القدرة على مشاركة البيانات

يمكن للمجموعة أن تمنح المستأجرين إمكانية الوصول إلى قدرات تخزين البيانات والحوسبة، مما يحقق إمدادًا مرنًا يسمح لأقسام الأعمال بالحصول على تجربة مثالية في الحصول على البيانات واستخدامها.

أرست المنصة الجديدة أساسًا تقنيًا متينًا للبنك الصناعي للتعامل بشكل أفضل مع مختلف الشركات.

- السيطرة على المخاطر: تعمل المنصة على تحسين كفاءة توفير بيانات التقارير الرئيسية بنسبة 51٪، بحيث يمكن تحليل عشرات المليارات من المعاملات في ثوانٍ معدودات. وهذا يساعد المكتب الرئيسي على تحليل المخاطر بدقة ومنع الاحتيال.

- التسويق: يمتلك البنك نموذج تجزئة دقيق محسن لتغطية عشرات الملايين من العملاء. ومن خلال بناء عملية تسويق رقمية حلقية مغلقة، تحظى حملاته التسويقية بمليارات من تفاعلات الأشخاص كل عام.

- التقنية: تم تحسين معدل إعادة استخدام الواجهات العامة بمقدار 10 مرات، مما أدى إلى خفض تكاليف البحث والتطوير بشكل كبير. وهناك في الوقت الحالي أكثر من 300 نظام لديهم وصول إلى خدمات البيانات.

قامت CIB FinTech وHuawei بإعادة بناء منصة البيانات على مستوى المؤسسة. بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية التي تتميز بالتحكم الذاتي في الخدمة، والقدرات المتقاربة، والتشغيل والصيانة الذكيين، تزيد المنصة من قيمة أصول البيانات وتحسن تجربة خدمة البيانات وتحول النماذج التشغيلية والربحية للبنوك، مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

تواصل Huawei الغوص في مجال البيانات وتظل ملتزمة باستكشاف سيناريوهات جديدة، بينما تتعاون في الوقت نفسه مع العملاء والشركاء لمساعدة المؤسسات المالية على الارتقاء بقدرات البيانات والاستخبارات. ومن خلال الاستفادة من حل ذكاء البيانات المالية المتقارب بالكامل للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تعمل Huawei على تسريع إطلاق العنان لقيمة البيانات ومساعدة المؤسسات المالية على ابتكار الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول Huawei Financial Data Intelligence Solution، يرجى الرجوع إلى https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2165287/image_986294_20677656.jpg

Huawei SOURCE