CIB FinTech et Huawei remportent conjointement le prix The Asian Banker pour la meilleure mise en œuvre d'une infrastructure de données en Chine

SHENZHEN, Chine, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Future of Finance China 2023, le prestigieux magazine financier international « The Asian Banker » a dévoilé les lauréats de ses prix de la technologie financière pour cette année. Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (abrégé en CIB FinTech) et Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) ont conjointement remporté le prix de la meilleure mise en œuvre d'une infrastructure de données en Chine dans la catégorie du même nom.

Le secteur financier subit actuellement une inflation colossale en raison de la quantité de données qu'il produit, et sa valeur augmente en parallèle. Les institutions financières doivent maintenant obtenir et utiliser des données en temps réel, ce qui impose des exigences plus élevées en matière d'application, de gouvernance et de sécurité des données.

Basée sur la solution intelligente pour les données financières de Huawei qui comprend des logiciels et du matériel tels que Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud et des lacs de données, CIB FinTech a construit une plateforme d'analyse intégrée au niveau de l'entreprise pour tous les scénarios. En tant que base technique intelligente de services de données en libre-service et en temps réel, la plateforme se compose de sous-plateformes de données, de planification, de gestion et de services. Elle remplace le système original d'entrepôts de données et fonctionne en tant que nouveau noyau des services de données du groupe, qu'elle améliore selon quatre aspects.

1.Renforcement des capacités en données de base :

Basée sur l'architecture informatique distribuée à grande échelle, la nouvelle plateforme d'analyse intègre l'entrepôt de données par lots, l'entrepôt de données en temps réel et l'entrepôt de données IdO pour atteindre une évolutivité et une disponibilité élevées. Elle multiplie le nombre de nœuds par 12 et l'hébergement haute disponibilité par 20.

2.Une meilleure utilisation des applications de données :

En construisant une plateforme de développement à bas niveau de code, le groupe a créé un graphique de relation de données visualisé dans l'ensemble de son processus. Cela raccourcit considérablement la courbe d'apprentissage et simplifie la construction d'applications, accélérant ainsi la R&D.

3.Amélioration de la gouvernance et du contrôle des données :

Une cartographie précise des données est réalisée pour tracer avec précision les sources des données et évaluer leur valeur. Grâce à la gestion multidimensionnelle des données, le groupe peut créer des solutions visionnaires de gestion des données.

4.Élargissement des capacités de partage des données :

Le groupe peut donner accès à des capacités de stockage de données et de calcul aux locataires, créant ainsi une offre élastique, ce qui permet à ses services commerciaux d'avoir une expérience optimale dans l'obtention et l'utilisation des données.

La nouvelle plateforme a fourni une base technique solide à la Industrial Bank pour lui permettre de mieux traiter avec diverses entreprises.

Contrôle des risques : la plateforme améliore de 51 % l'efficacité de l'approvisionnement en données de rapport clés, de manière à ce que des dizaines de milliards de transactions puissent être analysées en l'espace de quelques secondes. Cela aide la direction à analyser les risques de manière précise et à prévenir la fraude.

Marketing : la banque dispose d'un modèle de vente au détail précis et optimisé pour couvrir des dizaines de millions de clients. En construisant un processus de marketing numérique en boucle fermée, ses campagnes marketing ont des milliards d'interactions personnes-temps chaque année.

Technologie : le taux de réutilisation des interfaces publiques est multiplié par dix, ce qui réduit considérablement les coûts en R&D. Actuellement, plus de 300 systèmes ont accès à des services de données.

CIB FinTech et Huawei ont reconstruit conjointement la plateforme de données au niveau de l'entreprise. S'appuyant sur une infrastructure numérique dotée d'un contrôle en libre-service, de capacités convergentes et d'une gestion intelligente des opérations, la plateforme augmente la valeur des actifs de données, optimise l'expérience des services de données et transforme les modèles opérationnels et de profit des banques, permettant ainsi d'améliorer à la fois l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Huawei plonge dans le domaine des données et reste déterminé à explorer de nouveaux scénarios, tout en collaborant avec ses clients et ses partenaires pour aider les institutions financières à améliorer leurs capacités en matière de données et de renseignements. En tirant parti de sa solution intelligente pour les données financières entièrement convergente basée sur le cloud et l'IA, Huawei accélère la libération de la valeur des données et aide les institutions financières à innover dans leurs activités.

