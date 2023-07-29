CIB FinTech и Huawei совместно получили награду от Asian Banker

News provided by

Huawei

29 Jul, 2023, 17:39 ET

CIB FinTech и Huawei совместно получили награду от Asian Banker за лучшее внедрение инфраструктуры передачи данных в Китае 

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- В этом году на Future of Finance China 2023, престижный международный финансовый журнал Asian Banker представил победителей Financial Technology Awards (награды в области финансовых технологий). Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (сокращено CIB FinTech) и Huawei Technologies Co., Ltd. (сокращено Huawei) совместно выиграли награду за "Лучшую реализацию инфраструктуры данных в Китае".

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CIB FinTech and Huawei Jointly Win The Asian Banker's Award for Best Data Infrastructure Implementation in China.
CIB FinTech and Huawei Jointly Win The Asian Banker's Award for Best Data Infrastructure Implementation in China.

В настоящее время финансовая отрасль переживает колоссальную инфляцию в связи с огромным объемом данных, которые она производит, и их стоимость растет вместе с объемом данных. В настоящее время финансовым организациям необходимо получать и использовать данные в режиме реального времени, что повышает требования к их применению, управлению и безопасности.

Основываясь на системе Huawei Financial Data Intelligence, включающей в себя программные и аппаратные продукты, такие как Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud и lakehouse, CIB FinTech создали комплексную аналитическую платформу корпоративного уровня. Имея техническую основу в виде самообслуживания данных, работы в режиме реального времени и интеллектуального обслуживания данных, эта платформа состоит из подплатформ данных, планирования, управления и обслуживания. Эта платформа пришла на смену первоначальной системе хранилища данных и стала новым ядром сервиса обработки данных группы, улучшив его с четырех сторон.

  1. Новая аналитическая платформа
    Основана на архитектуре крупномасштабных распределенных вычислений, объединяет хранилище пакетных данных, хранилище данных в реальном времени и хранилище данных Интернет-вещей (IoT) для достижения высокой масштабируемости и доступности. Это увеличивает количество узлов в 12 раз и увеличивает пространство высокой доступности в 20 раз.
  2. Улучшение возможностей приложений для работы с данными
    За счет создания платформы разработки с Low-кодом, группа создала полноценный визуализированный граф взаимосвязи данных. Это значительно сокращает кривую обучения и упрощает построение приложений, ускоряя исследования и разработки.
  3. Совершенствование управления и контроля данных
    Точная карта данных позволяет безошибочно отслеживать источники данных и оценивать их ценность. Благодаря многомерному управлению данными группа может создавать перспективные решения в области управления данными.
  4. Расширение совместного использование и возможностей работы с данными
    Группа может предоставить арендаторам доступ к хранилищам данных и вычислительным мощностям, обеспечивая при этом гибкие условия, что позволяет бизнес-подразделениям компании добиться оптимального опыта в получении и использовании данных.

Новая платформа заложила прочную техническую основу для того, чтобы Industrial Bank мог более эффективно работать с различными предприятиями.

  • Контроль рисков: Платформа повышает эффективность предоставления данных по ключевым отчетам на 51%, благодаря чему десятки миллиардов транзакций могут быть проанализированы за считанные секунды. Это помогает центральному офису точно анализировать риски и предотвращать мошенничество.
  • Маркетинг: Банк может похвастаться оптимизированной точной моделью розницы, охватывающей десятки миллионов клиентов. Создав замкнутый цикл цифрового маркетингового процесса, маркетинговые кампании банка имеют миллиарды взаимодействий с пользователями ежегодно.
  • Технологии: Коэффициент повторного использования общедоступных интерфейсов повышается в 10 раз, что значительно снижает затраты на исследования и разработки. В настоящее время более 300 систем имеют доступ к службам обработки данных.

CIB FinTech и Huawei совместно реконструировали платформу данных корпоративного уровня. Опираясь на цифровую инфраструктуру с возможностью самообслуживания, конвергентными возможностями и интеллектуальной эксплуатацией, платформа повышает стоимость активов данных, оптимизирует опыт обслуживания данных, трансформирует операционные и доходные модели банков, повышая тем самым как качество обслуживания клиентов, так и операционную эффективность.

Huawei погружается в сферу данных и продолжает исследовать новые сценарии, одновременно сотрудничая с заказчиками и партнерами, чтобы способствовать финансовым учреждениям усовершенствовать возможности работы с данными и интеллектуальными системами. Используя полностью конвергентное облачно-вычислительное решение Financial Data Intelligence Solution, компания Huawei способствует раскрытию ценности данных и помогает финансовым учреждениям внедрять инновации в бизнес.

Более подробная информация о системе Huawei Financial Data Intelligence представлена по адресу https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2165287/image_986294_20677656.jpg

SOURCE Huawei

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