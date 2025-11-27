الهاتف الرائد القابل للطيّ يسلط الضوء على إطلاق منتجات هواوي في دبي

شنجن، الصين، 27 نوفمبر، 2025 /PRNewswire/ -- تستضيف هواوي حفل إطلاق منتجاتها الرائدة "فتح آفاق اللحظة" في 11 ديسمبر 2025، في دبي، الإمارات العربية المتحدة. سيشهد الحدث الكشف عن منتجات رائدة مثل الجيل القادم من الهاتف الذكي القابل للطيّ HUAWEI Mate X7 ، وسماعات الأذن الخارجية HUAWEI FreeClip 2 بتقنية TWS، وساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN ، والحاسب اللوحي HUAWEI MatePad 11.5 S.

لا يشير شعار "فتح آفاق اللحظة" فقط إلى فتح الأجهزة القابلة للطيّ ، ولكن أيضًا إلى التجارب المثيرة التي تجلبها المنتجات المبتكرة.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

أطلقت هواوي أول هاتف قابل للطي ، HUAWEI Mate X في عام 2019 ، وفي السنوات السبع منذ ذلك الحين قادت الطريق في التكنولوجيا القابلة للطيّ ، مما أدى إلى الابتكارات في التصميم والموثوقية وتجربة المستخدم. احتلت الشركة حصة سوقية بنسبة 70٪ في سوق الهواتف القابلة للطيّ في الصين في النصف الأول من عام 2025 ، وفقًا لتقرير لشركة "إنترناشونال داتا كوربوريشن" (International Data Corporation) (IDC) ، حيث احتلت المرتبة الأولى مع أكثر من عشرة ملايين جهاز تم شحنه. يتميز HUAWEI Mate X7 بتكنولوجيا مزدوجة قابلة للطيّ ، وموثوقية معززة ، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي المحمول المكافئ لأفضل الهواتف الذكية غير القابلة للطيّ.

سيقدم حدث الإطلاق أيضًا سماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 ، والتي تواصل إرث الاستماع القابل للتنفس لسلسلة منتجات HUAWEI FreeClip ، ولكن مع تحسينات كبيرة من حيث جودة الصوت والراحة والتنوع. يضمن ذلك أن الاستماع طوال اليوم يكون أكثر وضوحًا وأكثر راحة. تأتي ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN ، التي سيتم إصدارها أيضًا ، بتصميم متطور يستخدم مواد متميزة ، ويدعم مجموعة كاملة من الميزات المتقدمة.

سيكون أحد أبرز أجزاء حدث الإطلاق هو الكشف عن جهاز HUAWEI MatePad 11.5 S ، وهو ذروة براعة هواوي في صناعة الأجهزة اللوحية منذ عام 2014 ، مع شاشة بتقنية PaperMatte جديدة ومحسّنة مثالية للعمل والدراسة أثناء التنقل.

مدفوعةّ بالتفاني في تجربة المستخدم ، أخذ سعى هواوي إلى الابتكار الشركة إلى الطليعة في مجال البحث والتطوير وأسفر عن تدفق ثابت من الإنجازات الثورية. تتطلع شركة هواوي إلى التعاون مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم لـ "فتح آفاق اللحظة" ، وتبنّي وتشكيل الإمكانيات الرائعة لعالم الغد المغمور بالتكنولوجيا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg