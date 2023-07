CIB Fin Tech i Huawei razem zdobywają nagrodę magazynu The Asian Banker za najlepszą implementację infrastruktury danych w Chinach

SHENZHEN, Chiny, 31 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- podczas wydarzenia Future of Finance China 2023 prestiżowy międzynarodowy magazyn finansowy The Asian Banker ogłosił zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Financial Technology Awards. W kategorii „Najlepsza implementacja infrastruktury danych w Chinach" (Best Data Infrastructure Implementation in China) nagrodą podzieliły się spółki Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (CIB Fin Tech) i Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei).

Obecnie w branży finansowej zaobserwować można ogromny przyrost ilości generowanych przez nią danych wraz z proporcjonalnym wzrostem ich wartości. Instytucje finansowe muszą pozyskiwać i wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym, co wiąże się z ich rosnącymi wymogami w zakresie wykorzystania danych, zarządzania nimi oraz ich bezpieczeństwa.

Bazując na stworzonym przez Huawei rozwiązaniu Financial Data Intelligence Solution, w skład którego wchodzi oprogramowanie i sprzęt taki jak Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud czy repozytorium danych Data Lakehouse, firma CIB FinTech zbudowała zintegrowaną uniwersalną platformę analityczną wdrażaną na poziomie przedsiębiorstwa. Platforma to samoobsługowe rozwiązanie do inteligentnej obsługi danych w czasie rzeczywistym. Tworzą je subplatformy danych, planowania, zarządzania i obsługi. Zastępuje ona pierwotny system magazynu danych i pełni funkcję nowego rdzenia świadczonych przez grupę usług w obszarze danych, udoskonalając je w czterech aspektach.

Wzmocnienie podstawowych możliwości w obszarze danych

Nowa platforma analityczna bazuje na wielkoskalowej architekturze rozproszonej, obejmując magazyn danych wsadowych, magazyn danych w czasie rzeczywistym oraz magazyn danych Internetu rzeczy, dzięki czemu charakteryzuje się ona wysokim stopniem skalowalności i dostępności. Pozwala ona na dwunastokrotne zwiększenie liczby węzłów oraz dwudziestokrotne powiększenie przestrzeni dostępu. Sprawniejszy proces tworzenia aplikacji bazo-danowych

Tworząc platformę programowania Low-Code, grupa opracowała kompleksowy wykres powiązań, który pozwala uzyskać znacznie korzystniejszą krzywą uczenia się i uprościć budowę aplikacji, co przekłada się na przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych. Udoskonalenie zarządzania danymi i kontroli nad nimi

Nakreślono precyzyjną mapę danych pozwalającą dokładnie wyszukać ich źródła i ocenić ich wartość. Poprzez wielowymiarowe zarządzanie danymi grupa może tworzyć pionierskie rozwiązania w dziedzinie zarządzania danymi. Szerszy dostęp do usług

Grupa może zapewnić użytkownikom dostęp do magazynów danych i chmur obliczeniowych, co zwiększa elastyczność w dostarczaniu danych, optymalizując proces pozyskiwania i wykorzystywania ich przez poszczególne oddziały przedsiębiorstwa.

Nowa platforma daje Industrial Bank silne techniczne zaplecze usprawniające prowadzenie różnych aspektów działalności.

Kontrola ryzyka: platforma zwiększa wydajność dostarczania kluczowych danych raportowych o 51%, umożliwiając analizę dziesiątek miliardów transakcji w ciągu kilkunastu sekund, a tym samym stanowiąc dla centrali firmy narzędzie do precyzyjnej analizy ryzyka i zapobiegania nadużyciom finansowym.

Marketing: Bank może pochwalić się zoptymalizowanym modelem precyzyjnej działalności detalicznej, który obejmuje miliony klientów. Bazując na procesie cyfrowego marketingu działającego w zamkniętym obiegu, realizuje on kampanie generujące miliardy interakcji każdego roku.

Technologia: Współczynnik ponownego wykorzystania publicznych interfejsów wzrósł dziesięciokrotnie, przyczyniając się do znacznego obniżenia kosztów prac badawczo-rozwojowych. Obecnie dostęp do usług w obszarze danych ma 300 systemów.

CIB FinTech i Huawei wspólnie zrekonstruowały platformę danych wdrażaną na poziomie przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie infrastruktury cyfrowej obejmującej kontrolę samoobsługi, konwergentne bazy danych oraz inteligentną obsługę i konserwację platforma zwiększa wartość posiadanych danych, optymalizuje proces ich obsługi oraz przekształca modele operacyjno-zyskowe banków, zapewniając zarówno lepsze wrażenia po stronie klientów, jak i większą wydajność operacyjną.

Huawei skupia swoje działania na sferze danych, konsekwentnie analizując nowe scenariusze użytkowania, i jednocześnie współpracuje z klientami i partnerami przy wsparciu instytucji finansowych w podnoszeniu jakości infrastruktury technicznej danych. Korzystając z Financial Data Intelligence Solution, w pełni konwergentnego i bazującego na sztucznej inteligencji rozwiązania obliczeniowego w chmurze, Huawei przyspiesza proces wydobywania wartości tkwiącej w danych i pomaga instytucjom finansowym wprowadzać innowacje w biznesie.

Więcej informacji na temat Huawei Financial Data Intelligence Solution można znaleźć na stronie https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence

Zdjęcie –https://mma.prnewswire.com/media/2165287/image_986294_20677656.jpg

