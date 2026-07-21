El poder de los pasaportes se duplica a medida que la paz mundial se deteriora

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La edición del 20 aniversario del Henley Passport Index muestra que, en la actualidad, el pasaporte promedio ofrece acceso sin visa a 108 destinos en todo el mundo, en comparación con solo 58 cuando el índice se publicó por primera vez en 2006, lo que demuestra cómo la movilidad mundial se amplió drásticamente en dos décadas.

Los hallazgos contrastan con el último Índice de Paz Global (Global Peace Index), que también marca su 20.ª edición y ofrece la visión más sombría hasta la fecha. Según el Institute for Economics and Peace, el mundo está experimentando la mayor cantidad de conflictos de naciones desde la Segunda Guerra Mundial, con una disminución de la paz global por 12.º año consecutivo. En la actualidad, 119 países son menos pacíficos que en 2008, mientras que 103 han estado involucrados en un conflicto externo en los últimos cinco años, casi el doble desde que comenzó el índice.

Mientras millones de viajeros se preparan para cruzar las fronteras para la temporada alta de vacaciones de verano en el hemisferio norte, el Henley Passport Index de julio de 2026, basado en datos exclusivos de Timatic de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), muestra que la movilidad internacional continúa evolucionando a pesar de un panorama geopolítico con cada vez más conflictos.

Singapur mantiene su posición como el pasaporte más poderoso del mundo con acceso sin visado a 192 destinos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos subieron más puestos desde enero, ya que escalaron tres lugares para unirse a Japón y Corea del Sur en 2.º lugar con acceso a 188 destinos.

El Reino Unido subió al 6.º puesto después de asegurar el acceso sin visado a China y Malawi, mientras que Canadá subió al 7.º puesto. Estados Unidos permanece en el10.º lugar y ahora es uno de los pocos pasaportes mejor clasificados que aún necesita una visa para visitar China.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del Henley Passport Index, afirmó: "Veinte años de datos muestran que el poder de los pasaportes es una de las expresiones más claras de la capital geopolítica de un país. Refleja mucho más que la paz o la prosperidad por sí solas. Los pasaportes más fuertes del mundo pertenecen a naciones con las que otros países quieren como socios para: negociar, invertir, tener seguridad o cooperar".

Los ganadores, los perdedores y la brecha que aumenta

En los últimos 20 años, la libertad de viajar a nivel mundial se ha expandido drásticamente. En 2006, Estados Unidos, Dinamarca y Finlandia encabezaron el índice con acceso sin visado a 130 destinos. Actualmente, el líder es Singapur con 192. Sin embargo, la brecha de movilidad mundial se ha ampliado de 118 destinos a un récord de 170 y Afganistán sigue siendo el último.

Los Emiratos Árabes Unidos registraron la mayor mejora, al añadir 153 destinos sin visa y Bolivia es el único pasaporte del mundo que padeció una pérdida neta en dos décadas, ya que redujo su acceso sin visa en seis destinos.

El poder de la movilidad fue más allá de los líderes transatlánticos tradicionales. Si bien Europa continúa dominando los rangos superiores, EE. UU. bajó del primer puesto al 10.º puesto y el Reino Unido del 3.º al 6.º puesto desde 2006, con 38 pasaportes que ahora comparten los 10 primeros puestos, en comparación con 26 en 2006.

Cuando la paz predice el poder de los pasaportes

Un nuevo análisis de Henley & Partners que compara el Henley Passport Index (HPI) y el Índice de Paz Global (GPI, por sus siglas en inglés) en las últimas dos décadas revela una fuerte relación positiva entre la tranquilidad y el poder de los pasaportes (correlación de rango de Spearman ρ = 0.65, p < 0.001). Las excepciones son aún más reveladoras.

Los países cuyos pasaportes superan considerablemente lo que sus clasificaciones de paz por sí solas predecirían incluyen Israel (puesto 159.º en GPI, 18.º en HPI), Estados Unidos (134.º en GPI, 10.º en HPI), Francia (99.º en GPI, 4.º en HPI), Ucrania (160.º en GPI, 31.º en HPI), los Emiratos Árabes Unidos (73.º en GPI, 2.º en HPI), Corea del Sur (57.º en GPI, 2.º en HPI), Brasil (124.º en GPI, 16.º en HPI) y Rusia (163.º en GPI, 47.º en HPI).

Estados Unidos e Israel son los valores atípicos más claros. A pesar de que Estados Unidos se encuentra en la quinta parte inferior del Índice de Paz Global e Israel entre las cinco naciones menos pacíficas del mundo, ambos conservan pasaportes excepcionalmente poderosos. A medida que las tensiones con Irán y la inestabilidad en Medio Oriente vuelven a dominar los titulares, muestran que el poder de los pasaportes refleja mucho más que la paz.

Para muchos países del Sur Global, la paz por sí sola no se ha traducido en una mayor movilidad. Una influencia diplomática más débil, menos acuerdos recíprocos de exención de visado y un sistema mundial de visados que favorece a los estados más ricos e influyentes siguen limitando el poder de los pasaportes. Como argumenta el profesor Mehari Taddele Maru del Instituto Universitario Europeo en una investigación reciente publicada por Henley & Partners sobre las reformas de visas de la UE, los aspectos de la política contemporánea de visas pueden reforzar el sesgo estructural contra los viajeros africanos, lo que plantea preguntas importantes sobre la equidad y la igualdad en la movilidad global.

Los hallazgos ofrecen el telón de fondo para el próximo Foro Safe Haven de Henley & Partners, que reunirá a expertos geopolíticos, inversores, responsables políticos y asesores patrimoniales para debatir acerca de la resiliencia mediante la residencia, la ciudadanía y la diversificación de la riqueza en un mundo cada vez más fragmentado.

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FUENTE Henley & Partners