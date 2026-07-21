Die Macht der Pässe nimmt zu, während der Weltfrieden abnimmt

LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum des Henley Passport Index zeigt, dass ein Reisepass mittlerweile im Durchschnitt visumfreien Zugang zu 108 Reisezielen weltweit gewährt – gegenüber lediglich 58 bei der Einführung des Index im Jahr 2006 –, was verdeutlicht, wie dramatisch sich die globale Mobilität in den letzten zwei Jahrzehnten ausgeweitet hat.

Diese Ergebnisse stehen in krassem Gegensatz zum aktuellen Global Peace Index, der ebenfalls seine 20. Ausgabe feiert und das bislang düsterste Bild zeichnet. Nach Angaben des Institute for Economics & Peace erlebt die Welt derzeit die höchste Zahl an zwischenstaatlichen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei die globale Friedenslage das zwölfte Jahr in Folge abnimmt. Heute sind 119 Länder weniger friedlich als noch im Jahr 2008, während 103 Länder in den letzten fünf Jahren in einen externen Konflikt verwickelt waren – fast doppelt so viele wie zu Beginn des Index.

Während sich Millionen von Reisenden darauf vorbereiten, im Rahmen der Hauptreisezeit der Sommerferien auf der Nordhalbkugel Grenzen zu überqueren, zeigt der Henley Passport Index vom Juli 2026 – der auf exklusiven Timatic-Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert –, dass sich die internationale Mobilität trotz einer zunehmend von Konflikten geprägten geopolitischen Lage weiterentwickelt.

Singapur behält seine Position als Inhaber des weltweit leistungsstärksten Reisepasses mit visumfreiem Zugang zu 192 Reisezielen, während die Vereinigten Arabischen Emirate seit Januar den größten Sprung nach vorne verzeichnen: Sie kletterten um drei Plätze nach oben und teilen sich nun mit Japan und Südkorea den zweiten Platz mit Zugang zu 188 Reisezielen.

Das Vereinigte Königreich ist auf Platz 6 geklettert, nachdem es sich den visumfreien Zugang zu China und Malawi gesichert hat, während Kanada auf Platz 7 aufgestiegen ist. Die Vereinigten Staaten belegen weiterhin Platz 10 und gehören nun zu den wenigen Passarten der Spitzenklasse, für die bei einer Einreise nach China noch ein Visum erforderlich ist.

Dr. Christian H. Kaelin, Chairman von Henley & Partners und Schöpfer des Henley Passport Index, sagt: „Daten aus zwanzig Jahren zeigen, dass die Stärke eines Reisepasses einer der deutlichsten Ausdrucksformen des geopolitischen Kapitals eines Landes ist. Er spiegelt weit mehr wider als nur Frieden oder Wohlstand. Die weltweit stärksten Pässe gehören zu Nationen, die andere Länder als Partner schätzen – sei es in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit oder Zusammenarbeit."

Die Gewinner, die Verlierer und die wachsende Kluft

In den letzten 20 Jahren hat sich die weltweite Reisefreiheit erheblich erweitert. Im Jahr 2006 führten die USA, Dänemark und Finnland den Index mit visumfreiem Zugang zu 130 Reisezielen an. Heute liegt Singapur mit 192 an der Spitze. Dennoch hat sich die globale Mobilitätslücke von 118 Zielen auf einen Rekordwert von 170 ausgeweitet, wobei Afghanistan weiterhin den letzten Platz einnimmt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnete die größte Verbesserung mit einem Zuwachs von 153 visumfreien Reisezielen, während Bolivien als einziger Reisepass weltweit über zwei Jahrzehnte hinweg einen Nettoverlust hinnehmen musste und sein visumfreies Reiseangebot um sechs Reiseziele schrumpfte.

Die Machtverhältnisse im Bereich Mobilität haben sich über die traditionellen transatlantischen Marktführer hinaus verschoben. Während Europa weiterhin die Spitzenplätze dominiert, sind die USA seit 2006 vom 1. Platz auf den 10. Platz zurückgefallen und Großbritannien vom 3. Platz auf den 6. Platz , wobei sich nun 38 Pässe die Top-10-Plätze teilen – gegenüber 26 im Jahr 2006.

Wenn Frieden die Macht des Reisepasses vorhersagt

Eine neue Analyse von Henley & Partners, in der der Henley Passport Index (HPI) und der Global Peace Index (GPI) der letzten zwei Jahrzehnte verglichen werden, zeigt einen starken positiven Zusammenhang zwischen Friedensgrad und Passstärke (Spearman-Rangkorrelation ρ = 0,65, p < 0,001). Die Ausnahmen sind sogar noch aufschlussreicher.

Zu den Ländern, deren Reisepässe deutlich besser abschneiden, als es ihre Friedensrangliste allein vermuten lassen würde, gehören Israel (159. Platz im GPI, 18. Platz im HPI), die Vereinigten Staaten (134. Platz im GPI, 10. Platz im HPI), Frankreich (99. im GPI, 4. im HPI), die Ukraine (160. im GPI, 31. im HPI), die Vereinigten Arabischen Emirate (73. im GPI, 2. im HPI), Südkorea (57. im GPI, 2. im HPI), Brasilien (124. im GPI, 16. im HPI) und Russland (163. im GPI, 47. im HPI).

Die USA und Israel sind die deutlichsten Ausreißer. Obwohl die USA im Global Peace Index im untersten Fünftel rangieren und Israel zu den fünf am wenigsten friedlichen Ländern der Welt zählt, verfügen beide Länder nach wie vor über außergewöhnlich starke Pässe. Da die Spannungen mit dem Iran und die Instabilität im gesamten Nahen Osten erneut die Schlagzeilen beherrschen, zeigen sie, dass die Macht eines Reisepasses weit mehr widerspiegelt als nur Friedfertigkeit.

Für viele Länder des Globalen Südens hat Frieden allein noch nicht zu mehr Mobilität geführt. Geringerer diplomatischer Einfluss, weniger gegenseitige Visumbefreiungsabkommen und ein globales Visumsystem, das wohlhabendere und einflussreichere Staaten begünstigt, schränken die Macht des Reisepasses weiterhin ein. Wie Professor Mehari Taddele Maru vom Europäischen Hochschulinstitut in einer kürzlich von Henley & Partners veröffentlichten Studie zu den Visareformen der EU darlegt, können bestimmte Aspekte der aktuellen Visumpolitik strukturelle Vorurteile gegenüber afrikanischen Reisenden verstärken und damit wichtige Fragen hinsichtlich Fairness und Gerechtigkeit in der globalen Mobilität aufwerfen.

Die Ergebnisse bilden den Hintergrund für das bevorstehende Safe Haven Forum von Henley & Partners, bei dem Geopolitik-Experten, Investoren, politische Entscheidungsträger und Vermögensberater zusammenkommen, um über Resilienz durch Wohnsitz, Staatsbürgerschaft und Vermögensdiversifizierung in einer zunehmend fragmentierten Welt zu diskutieren.

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