El poder de los pasaportes se duplica a medida que la paz mundial decae

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La edición del 20º aniversario del Índice de Pasaportes Henley revela que el pasaporte promedio ahora proporciona acceso sin visa a 108 destinos en todo el mundo, frente a solo 58 cuando se lanzó el índice por primera vez en 2006, lo que demuestra la drástica expansión de la movilidad global en las últimas dos décadas.

Los resultados contrastan fuertemente con el último Índice de Paz Global, que también celebra su vigésima edición y presenta el panorama más sombrío hasta la fecha. Según el Instituto para la Economía y la Paz, el mundo está experimentando el mayor número de conflictos estatales desde la Segunda Guerra Mundial, y la paz mundial ha disminuido por duodécimo año consecutivo. Hoy, 119 países son menos pacíficos que en 2008, mientras que 103 se han visto involucrados en un conflicto externo en los últimos cinco años, casi el doble que cuando se inició el índice.

Mientras millones de viajeros se preparan para cruzar fronteras durante la temporada alta de vacaciones de verano en el hemisferio norte, el Índice de Pasaportes Henley de julio de 2026, basado en datos exclusivos de Timatic de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), muestra que la movilidad internacional continúa evolucionando a pesar de un panorama geopolítico cada vez más conflictivo.

Singapur mantiene su posición como el pasaporte más poderoso del mundo, con acceso sin visado a 192 destinos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos son el país que más ha escalado posiciones desde enero, subiendo tres puestos hasta unirse a Japón y Corea del Sur en el segundo lugar, con acceso a 188 destinos.

El Reino Unido ha ascendido al sexto puesto tras conseguir el acceso sin visado a China y Malaui, mientras que Canadá ha subido al séptimo. Estados Unidos se mantiene en el décimo lugar y es ahora uno de los pocos pasaportes mejor clasificados que todavía requiere visado para visitar China.

El doctor Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del Índice de Pasaportes de Henley, afirmó: "Veinte años de datos demuestran que el poder del pasaporte es una de las expresiones más claras del capital geopolítico de un país. Refleja mucho más que la paz o la prosperidad por sí solas. Los pasaportes más poderosos del mundo pertenecen a naciones que otros países desean como socios, ya sea para el comercio, la inversión, la seguridad o la cooperación".

Los ganadores, los perdedores y la creciente brecha

En los últimos 20 años, la libertad de viajar a nivel mundial se ha expandido drásticamente. En 2006, Estados Unidos, Dinamarca y Finlandia encabezaban el índice con acceso sin visa a 130 destinos. Hoy, Singapur lidera con 192. Sin embargo, la brecha de movilidad global se ha ampliado de 118 destinos a un récord de 170, y Afganistán sigue ocupando el último lugar.

Los Emiratos Árabes Unidos registraron la mayor mejora, añadiendo 153 destinos sin visado, y Bolivia es el único pasaporte del mundo que ha sufrido una pérdida neta en dos décadas, reduciendo su acceso sin visado en seis destinos.

El poder de la movilidad se ha desplazado más allá de los líderes transatlánticos tradicionales. Si bien Europa continúa dominando los primeros puestos, Estados Unidos ha caído del primer al décimo lugar y el Reino Unido del tercero al sexto desde 2006, con 38 pasaportes compartiendo ahora los diez primeros puestos, frente a los 26 de 2006.

Cuando la paz predice el poder del pasaporte

Un nuevo análisis de Henley & Partners que compara el Índice de Pasaportes Henley (HPI) y el Índice de Paz Global (GPI) durante las últimas dos décadas revela una fuerte relación positiva entre la paz y el poder del pasaporte (correlación de rangos de Spearman ρ = 0,65, p < 0,001). Las excepciones son aún más reveladoras.

Entre los países cuyos pasaportes superan significativamente lo que predecirían sus clasificaciones de paz por sí solas se incluyen Israel (puesto 159 en GPI, puesto 18 en HPI), Estados Unidos (puesto 134 en GPI, puesto 10 en HPI), Francia (puesto 99 en GPI, puesto 4 en HPI), Ucrania (puesto 160 en GPI, puesto 31 en HPI), Emiratos Árabes Unidos (puesto 73 en GPI, puesto 2 en HPI), Corea del Sur (puesto 57 en GPI, puesto 2 en HPI), Brasil (puesto 124 en GPI, puesto 16 en HPI) y Rusia (puesto 163 en GPI, puesto 47 en HPI).

Estados Unidos e Israel son los casos más atípicos. A pesar de que Estados Unidos se encuentra entre el 20% inferior del Índice de Paz Global e Israel figura entre las cinco naciones menos pacíficas del mundo, ambos países conservan pasaportes excepcionalmente poderosos. Mientras las tensiones con Irán y la inestabilidad en Oriente Medio vuelven a acaparar los titulares, queda claro que el poder de un pasaporte refleja mucho más que la mera paz.

Para muchos países del Sur Global, la paz por sí sola no se ha traducido en una mayor movilidad. Una menor capacidad de negociación diplomática, la escasez de acuerdos recíprocos de exención de visado y un sistema global de visados que favorece a los estados más ricos e influyentes siguen limitando el poder de los pasaportes. Como argumenta el profesor Mehari Taddele Maru del Instituto Universitario Europeo en una reciente investigación publicada por Henley & Partners sobre las reformas de visados de la UE, ciertos aspectos de la política de visados actual pueden reforzar el sesgo estructural contra los viajeros africanos, lo que plantea importantes interrogantes sobre la equidad y la justicia en la movilidad global.

Estos hallazgos sirven de base para el próximo Foro Safe Haven de Henley & Partners, que reunirá a expertos en geopolítica, inversores, responsables políticos y asesores patrimoniales para debatir sobre la resiliencia a través de la residencia, la ciudadanía y la diversificación del patrimonio en un mundo cada vez más fragmentado.

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