كندا تصدر تقريرها الجديد عن محصول القمح لعام 2023

وينيبيغ، مانيتوبا، 21 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة Cereals Canada اليوم تقرير محصول القمح الجديد لعام 2023، والذي يوفر تحديثًا للجودة والوظائف للعملاء المحليين والعالميين للقمح الكندي. على الرغم من موسم النمو الصعب الذي أدى إلى تباين المحاصيل وإنتاج أقل من المتوسط، أنتجت كندا محصول قمح عالي الجودة.

صرح دين دياس، الرئيس التنفيذي لشركة Cereals Canada قائلاً: "لقد قام المزارعون الكنديون هذا العام بزراعة ما يقرب من 30 مليون طن من القمح عالي الجودة مع الأداء الوظيفي وقوة البروتين التي يتوقعها العملاء".

Cereals Canada CEO Dean Dias introduces the 2023 New Wheat Crop Report View the 2023 New Wheat Crop Report and download the Crop Summary at cerealscanada.ca

تتمتع كندا بجودة ممتازة في جميع فئات القمح للعام المحصولي 2023، حيث حصل معظمها على المرتبة الثانية أو أفضل ومتوسط إلى أعلى من المتوسط في محتوى البروتين.

إن أكثر من 95% من محصول الربيع الأحمر الغربي الكندي ( CWRS ) مصنف رقم 1 ورقم 2، مع محتوى متوسط من البروتين.

أكثر من 80% من العنبر القاسي لكندا الغربية ( CWAD ) حصل على التصنيف رقم 1 ورقم 2، مع محتوى بروتين أعلى من المتوسط

أكثر من 90% من كندا برايري ربيع أحمر ( CPSR ) حصل على التصنيف رقم 1 ورقم 2، مع متوسط محتوى البروتين.

أكثر من 90% من كندا الشرقية الناعمة الحمراء الشتوية ( CESRW ) مصنفة رقم 1 ورقم 2، مع متوسط محتوى البروتين.

وسيتم تقديم البيانات التقنية في ندوتين عبر الإنترنت للعملاء يومي 21 و22 نونبر/تشرين الثاني، وفي أربع بعثات تجارية وفنية دولية خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم وفد سلسلة القيمة، بقيادة شركة Cereals Canada، بزيارة 16 دولة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ستشمل رحلة التوعية هذا العام زيارة للفلبين، بالإضافة إلى العودة إلى الصين للمرة الأولى منذ عام 2019.

وأشار دياس إلى أن "الصين مشتري ثابت وطويل الأمد للقمح الكندي، وهم يقدرون الجودة". "إن تواصلنا المستهدف مع العملاء يمكّن شركة Cereals Canada وأعضاء سلسلة القيمة من التواصل مع العملاء وتقديم تحديثات حول جودة هذا العام، مع بناء العلاقات والمشاركة في مناقشات الوصول إلى الأسواق."

يتم إعداد تقرير محصول القمح الجديد وتقديمه سنويًا، بالشراكة مع لجنة الحبوب الكندية (CGC)، وأعضاء سلسلة القيمة، ولجان المزارعين الإقليمية. في خريف هذا العام، تلقت شركة Cereals Canada عينات من القمح الكندي الغربي من تسعة مصدري حبوب وأجرت التحليل على عينات مركبة لتقرير المحاصيل الجديد بدعم التصنيف من لجنة الحبوب الكندية (CGC). تم تقديم تحليل للقمح من شرق كندا من قبل مزارعي الحبوب في أونتاريو (GFO).

لمعرفة المزيد عن محصول القمح الجديد في كندا لعام 2023 وتنزيل ملخص محصول 2023، تفضل بزيارة تقرير محصول القمح الجديد لعام 2023.

شاهد: يقدم الرئيس التنفيذي لشركة Cereals Canada، دين دياس، تقرير محصول القمح الجديد لعام 2023

نبذة عن Cereals Canada: Cereals Canada هي جمعية صناعية وطنية غير هادفة للربح تمثل سلسلة قيمة الحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة للعملاء في فئتها. نحن ملتزمون بدعم سلسلة قيمة الحبوب الكندية بما في ذلك المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

للتواصل: إلين برودن، مديرة الاتصالات، البريد الإلكتروني: [email protected]، الجوّال: ‎204-479-0166

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=NRtIiJop-Rw

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2283039/Cereals_Canada_Canada_Releases_its_2023_New_Wheat_Crop_Report.jpg