Canadá Divulga seu Relatório da Nova Safra de Trigo de 2023

WINNIPEG, MB, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cereals Canada lançou hoje o Relatório da Nova Safra de Trigo de 2023, indicando uma atualização da qualidade e funcionalidade para clientes nacionais e internacionais do trigo canadense. Apesar de uma temporada desafiadora de cultivo que levou a rendimentos variáveis e a uma produção abaixo da média, o Canadá produziu outra safra de trigo de alta qualidade.

"Neste ano, os agricultores canadenses colheram quase 30 milhões de toneladas de trigo de alta qualidade com a funcionalidade e a concentração de proteínas que os clientes esperam", declarou Dean Dias, Diretor Executivo da Cereals Canada.

O Canadá obteve excelente qualidade em todas as classes de trigo na safra anual de 2023, com a maioria se classificando como nº 2 ou melhor, e com teor de proteína médio a superior à média.

95% da safra CWRS (Canada Western Red Spring) foi classificada em 1º e 2º lugar, com teor médio de proteína Mais de 80% do CWAD (Canada Western Amber Durum) foi classificado em 1º e 2º lugar, com teor de proteína superior à média

Os dados técnicos serão apresentados em dois seminários online para clientes nos dias 21 e 22 de novembro, e em quatro missões técnicas e comerciais internacionais nas próximas semanas.

Liderada pela Cereals Canada, a delegação da cadeia de valor tem agenda para visitar 16 países na Ásia, América Latina, Europa, África e Oriente Médio. A divulgação deste ano irá incluir uma escala nas Filipinas, bem como um regresso à China pela primeira vez desde 2019.

"A China é um comprador consistente e de longo prazo do trigo canadense e valoriza a qualidade", observou Dias. "Nosso alcance visando o cliente permite que a Cereals Canada e os membros da cadeia de valor tenham contato com os clientes e forneçam atualizações sobre a qualidade deste ano, enquanto formam relacionamentos e se envolvem em discussões sobre acesso ao mercado."

O Relatório da Nova Safra de Trigo é preparado e apresentado anualmente, em parceria com a Comissão Canadense de Grãos (CGC), membros da cadeia de valor e comissões provinciais de produtores. Neste outono, a Cereals Canada recebeu amostras de trigo do oeste canadense de nove exportadores de grãos e efetuou a análise em amostras compostas para o relatório da nova safra com o suporte de classificação da CGC. Uma análise do trigo do leste do Canadá foi fornecida pela Grain Farmers of Ontario (GFO).

Para saber mais sobre a Nova Safra de Trigo de 2023 do Canadá e baixar o Resumo da Safra de 2023, visite o Relatório da Nova Safra de Trigo de 2023.

Sobre a Cereals Canada: A Cereals Canada é a associação industrial nacional, sem fins lucrativos, que representa a cadeia de valor de grãos de cereais canadense. Valorizamos os relacionamentos e trabalhamos com o governo e as partes interessadas para oferecer informações técnicas especializadas e oportunas, além de proporcionar a melhor experiência ao cliente. Nos dedicamos a apoiar a cadeia de valor dos cereais canadenses, incluindo agricultores, exportadores, desenvolvedores, processadores e nossos clientes ao redor do mundo, com foco no comércio, na ciência e na sustentabilidade.

CONTATO: Ellen Pruden, Diretora de Comunicação, E-mail: [email protected], Celular: 204-479-0166

