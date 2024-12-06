مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024: يوم افتتاح مُلهم يركز على جودة الحياة

أكثر من 60 مفكرًا بارزًا يجتمعون لاستكشاف "الفلسفة وجودة الحياة: الوجود والحقيقة والخير"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 5 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- انطلق مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024 بنسخته الرابعة في مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين ٥ و٧ ديسمبر. ويبحث المؤتمر موضوع "الفلسفة وجودة الحياة: الوجود والحقيقة والخير"، مؤكدا على أهمية دور الفلسفة في تعزيز رفاهية الإنسان وازدهار المجتمع.

Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, Chief Executive Officer of the Literature, Publishing, and Translation Commission

وترأس حفل الافتتاح الدكتور محمد بن حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة والسيد إسماعيل المحيذيف، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في برنامج جودة الحياة. وأبرزت كلماتهما الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر كجزء من رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للحوار الفلسفي.

وقال الدكتور محمد بن حسن علوان: "يُعتبر مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة منصة حيوية تعكس ريادة المملكة العربية السعودية في النهوض بالخطاب الفلسفي محليًا وعالميًا. وتعيد جلسات اليوم بموضوعاتها الاستراتيجية تأكيد التزامنا بالتعاون الفكري ورؤية المملكة الأوسع لتعزيز جودة الحياة".

استكشاف جودة الحياة: العقل والجسد والروح

وشهد اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام مشاركات فكرية قيّمة قدّمها فلاسفة وأكاديميون بارزون وطلاب متناظرون من المملكة العربية السعودية والعالم. وتضمن اليوم الأول كلمات رئيسية وجلسان نقاش ركزت على وجهات النظر التاريخية والفلسفية لجودة الحياة.

وشملت الجلسة الرئيسية "مفاهيم ونظريات جودة الحياة من منظور فلسفي" للدكتورة كيلي جيمس كلارك والأستاذة أنتونيا كيس، و"قياس جودة الحياة. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ وكيف نتجاوزها" للدكتور روبرت برناسكوني. وشاركت ورش عمل حول "الإنسانية والفلسفة في حاجة بعضهم البعض: تطبيقات مجتمع التساؤل في معهد بصيرة" و"هل أستطيع ألا أختار؟" في جذب مشاركة حيوية من جمهور كبير مهتم بالتعرف على دور الفلسفة في تحسين جودة الحياة للعقل والجسد والروح.

منصة للنمو الفكري والتبادل العالمي

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 60 متحدثًا بارزًا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شخصيات بارزة تشمل الدكتور فاوستو فريسوبي والدكتور عبد الرحيم الدقون والدكتورة نيرمين عزالدين. كما يقدم شراكات مع منظمات دولية رفيعة المستوى، بما في ذلك "نيو فيلسوفر" New Philosopher و"مدرسة الحياة" School of Life، والتي تشهد ظهورها الأول في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال ربط الفكر الأكاديمي بالتطبيقات الواقعية، يعكس المؤتمر حرص المملكة على إثراء الفكر وتعزيز التبادل الثقافي. ومن خلال النقاشات حول موضوعات تشمل العقل والجسد والروح، يشارك الحضور بحوارات ثرية تعزز التعاون والتفاهم العالمي.

ويؤكد المؤتمر، كجزء من برنامج جودة الحياة، على أهمية الفلسفة في معالجة التحديات المجتمعية المعاصرة. ويتماشى البرنامج مع المبادئ الفلسفية مثل العدالة والفضيلة والسعادة، والتي تُعتبر كلها ضرورية لمجتمعات مزدهرة.

ويستمر مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2024 غدًا بجلسات تستكشف تقاطعات الفلسفة والدين والعلم، إلى جانب ورش العمل واللوحات المصممة لتعزيز التفكير النقدي والنقاشات الهادفة.

وللمزيد من التفاصيل حول المؤتمر والتسجيل، يُرجى زيارة هذه الصفحة.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574836/Literature_Publishing_and_Translation_Commission.jpg