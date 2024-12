- Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024: una jornada inaugural cautivadora centrada en la calidad de vida

Más de 60 pensadores de renombre se reúnen para explorar "Filosofía y calidad de vida: existencia, verdad y bondad"

RIAD, Arabia Saudita, 6 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 lanzó su cuarta y mayor edición celebrada en la Biblioteca Nacional Rey Fahad en Riad, Arabia Saudita. Organizada por la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción del 5 al 7 de diciembre. La conferencia explora el tema "Filosofía y calidad de vida: existencia, verdad y bondad", destacando el papel de la filosofía en la mejora del bienestar humano y la prosperidad social.

Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, Chief Executive Officer of the Literature, Publishing, and Translation Commission

La ceremonia de apertura estuvo dirigida por el doctor Mohammed bin Hasan Alwan, consejero delegado de la Comisión de Literatura, Publicaciones y Traducción, e Ismaiel Almuhaithief, director de Servicios Compartidos del Programa Calidad de Vida. Sus discursos destacaron la importancia estratégica de la conferencia como parte de la Visión Saudita 2030, reforzando la posición de Riad como centro global para el diálogo filosófico.

"La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad es una plataforma vital que refleja el liderazgo de Arabia Saudita en el avance del discurso filosófico a nivel local y global. Las sesiones de hoy, con sus temas estratégicos, reafirman nuestro compromiso con la colaboración intelectual y la visión más amplia del Reino de mejorar la calidad de vida", comentó el doctor Mohammed bin Hasan Alwan.

Explorando la calidad de vida: mente, cuerpo y espíritu

El primer día de la conferencia de tres días de duración se celebraron valiosas y estimulantes intervenciones de renombrados filósofos y académicos ante estudiantes y entusiastas intelectuales de Arabia Saudita y del mundo. El primer día se celebraron discursos de apertura y mesas redondas centradas en las perspectivas históricas y filosóficas de la calidad de vida.

Las sesiones principales incluyeron "Cuantificación de la calidad de vida: ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo podemos superarlo?", a cargo del doctor Robert Bernasconi, y "Conceptos y teorías de la calidad de vida desde una perspectiva filosófica", a cargo del doctor Kelly James Clark y Antonia Case. Los talleres "La humanidad y la filosofía se necesitan mutuamente" y "¿No puedo elegir?" atrajeron la participación animada de un numeroso público interesado en aprender más sobre el papel de la filosofía en la mejora de la calidad de vida de la mente, el cuerpo y el espíritu.

Una plataforma para el crecimiento intelectual y el intercambio global

La conferencia cuenta con más de 60 ponentes de renombre de todo el mundo, incluidas figuras destacadas como el doctor Fausto Fraisopi, el doctor Abdelrahim Dekkoun y la doctora Nermine Ezzeldin. También presenta asociaciones con prestigiosas organizaciones internacionales, incluidas New Philosopher y The School of Life, que marcan su debut en Arabia Saudita.

Al unir el pensamiento académico con aplicaciones del mundo real, la conferencia refleja la dedicación del Reino al enriquecimiento intelectual y el intercambio cultural. A través de debates sobre temas como la mente, el cuerpo y el espíritu, los asistentes participan en diálogos enriquecedores que promueven la colaboración y el entendimiento global.

Como parte del Programa Calidad de Vida, la conferencia subraya la relevancia de la filosofía para abordar los desafíos sociales contemporáneos. El programa se alinea con principios filosóficos como la justicia, la virtud y la felicidad, todos los cuales son esenciales para comunidades prósperas.

La Conferencia Internacional de Filosofía de Riad 2024 continúa mañana con sesiones que exploran las intersecciones de la filosofía, la religión y la ciencia, junto con talleres y paneles diseñados para fomentar el pensamiento crítico y debates significativos.

Para obtener más información y actualizaciones, visite la página web de la conferencia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574836/Literature_Publishing_and_Translation_Commission.jpg