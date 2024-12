Internationale Philosophiekonferenz in Riad 2024: Ein fesselnder Eröffnungstag im Zeichen der Lebensqualität

Über 60 renommierte Denker versammeln sich, um "Philosophie und Lebensqualität" zu erforschen: Existence, Truth, and Goodness" (Philosophie und Lebensqualität: Existenz, Wahrheit und Güte)

RIYADH, Saudi-Arabien, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Riyadh International Philosophy Conference 2024 startete ihre vierte und größte Ausgabe in der König Fahad Nationalbibliothek in Riyadh, Saudi-Arabien. Organisiert von der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung vom 5. bis 7. Dezember. Die Konferenz beschäftigt sich mit dem Thema "Philosophie und Lebensqualität": Existenz, Wahrheit und Güte", in dem die Rolle der Philosophie bei der Förderung des menschlichen Wohlbefindens und des gesellschaftlichen Wohlstands hervorgehoben wird.

Die Eröffnungszeremonie wurde von Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, Chief Executive Officer der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung, und Ismaiel Almuhaithief, Chief Shared Services Officer des Quality of Life Program, geleitet. In ihren Reden hoben sie die strategische Bedeutung der Konferenz als Teil der saudischen Vision 2030 hervor und unterstrichen die Position Riads als globales Zentrum für den philosophischen Dialog.

"Die Internationale Philosophiekonferenz in Riad ist eine wichtige Plattform, die die führende Rolle Saudi-Arabiens bei der Förderung des philosophischen Diskurses auf lokaler und globaler Ebene widerspiegelt. Die heutigen Sitzungen mit ihren strategischen Themen bekräftigen unser Engagement für die intellektuelle Zusammenarbeit und die umfassendere Vision des Königreichs, die Lebensqualität zu verbessern", sagte Dr. Mohammed bin Hasan Alwan.

Erforschung der Lebensqualität: Geist, Körper und Seele

Der erste Tag der dreitägigen Konferenz bot Studenten und intellektuell Interessierten aus Saudi-Arabien und der ganzen Welt wertvolle Denkanstöße, die von renommierten Philosophen und Wissenschaftlern vorgetragen wurden. Am ersten Tag standen Grundsatzreferate und Podiumsdiskussionen auf dem Programm, die sich mit historischen und philosophischen Perspektiven der Lebensqualität befassten.

Zu ihren Hauptthemen gehörte "Quantifizierung der Lebensqualität: Wie sind wir zu diesem Punkt gekommen? How Do We Go Beyond It?" von Dr. Robert Bernasconi, und "Concepts and Theories of Quality of Life from a Philosophical Perspective" von Dr. Kelly James Clark und Frau Antonia Case. Workshops zu den Themen "Menschlichkeit und Philosophie brauchen einander" und "Kann ich nicht wählen?" zogen eine rege Beteiligung eines großen Publikums an, das mehr über die Rolle der Philosophie bei der Verbesserung der Lebensqualität für Geist, Körper und Seele erfahren wollte.

Eine Plattform für intellektuelles Wachstum und globalen Austausch

Auf der Konferenz werden über 60 renommierte Redner aus der ganzen Welt sprechen, darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Dr. Fausto Fraisopi, Dr. Abdelrahim Dekkoun und Dr. Nermine Ezzeldin. Darüber hinaus werden Partnerschaften mit angesehenen internationalen Organisationen, darunter New Philosopher und The School of Life, die erstmals in Saudi-Arabien vertreten sind, vorgestellt.

Durch die Verknüpfung von akademischem Denken mit praktischen Anwendungen spiegelt die Konferenz das Engagement des Königreichs für intellektuelle Bereicherung und kulturellen Austausch wider. Durch Diskussionen zu Themen wie Geist, Körper und Seele nehmen die Teilnehmer an bereichernden Dialogen teil, die die globale Zusammenarbeit und das Verständnis fördern.

Als Teil des Programms Lebensqualität unterstreicht die Konferenz die Relevanz der Philosophie bei der Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen. Das Programm orientiert sich an philosophischen Grundsätzen wie Gerechtigkeit, Tugend und Glück, die allesamt für ein gedeihliches Gemeinwesen unerlässlich sind.

Die Riyadh International Philosophy Conference 2024 wird morgen mit Sitzungen fortgesetzt, die sich mit den Überschneidungen von Philosophie, Religion und Wissenschaft befassen, sowie mit Workshops und Panels, die kritisches Denken und sinnvolle Diskussionen fördern sollen.

Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf der Website der Konferenz .

