2024 利雅得國際哲學會議：開幕日盛況空前，聚焦生活質素
新聞提供者Literature, Publishing & Translation Commission
06 12月, 2024, 20:23 CST
逾 60 位知名思想家雲集，共同探討「哲學與生活質素：存在、真理與善」
沙特阿拉伯利雅得2024年12月6日 /美通社/ -- 第四屆，也是規模最大的 2024 利雅得國際哲學會議在沙特阿拉伯利雅得的法赫德國家圖書館隆重開幕。本次會議由文學、出版和翻譯委員會主辦，於 12 月 5 日至 7 日舉行。主題為「哲學與生活質素：存在、真理與善」，旨在強調哲學在提升人類福祉和社會繁榮方面的重要作用。
開幕式由文學、出版和翻譯委員會行政總裁 Mohammed bin Hasan Alwan 博士和生活質素計劃共享服務總監 Ismaiel Almuhaithief 先生主持。他們在致辭中強調了本次會議作為沙特阿拉伯 2030 願景一部分的戰略意義，有助於鞏固利雅得作為全球哲學對話中心的地位。
Mohammed bin Hasan Alwan 博士表示：「利雅得國際哲學會議是一個至關重要的平台，體現了沙特阿拉伯在推動本地和全球哲學發展方面的領導地位。今天的會議及其戰略議題，再次表明了我們對知識合作的承諾，以及沙特提升國民生活質素的宏偉願景。」
探討生活質素：心靈、身體及精神
為期三天的會議的首日，來自沙特阿拉伯和世界各地的知名哲學家和學者們，為學生及知識愛好者帶來了發人深省的精彩演講。會議首日的重點包括主題演講和小組討論，聚焦於生活質素的歷史和哲學視角。
主題演講部分包括 Robert Bernasconi 博士的「量化生活質素：我們是如何走到這一步的？我們又該如何超越？」以及 Kelly James Clark 博士和 Antonia Case 女士的「從哲學角度探討生活質素的概念和理論」，引起了熱烈反響。「人類與哲學的相互需要」和「我不能選擇嗎？」兩個工作坊，吸引了眾多有興趣了解哲學如何提升心靈、身體和精神生活質素的觀眾踴躍參與。
知識增長和全球交流的平台
本次會議邀請了來自世界各地的 60 多位知名演講嘉賓，包括 Fausto Fraisopi 博士、Abdelrahim Dekkoun 博士和 Nermine Ezzeldin 博士等重要人物。會議還宣佈了與 New Philosopher 和 The School of Life 等國際機構建立合作夥伴關係，標誌著這些機構首次在沙特阿拉伯亮相。
本次會議將學術思想與現實應用相結合，體現了沙特王國致力於豐富知識和文化交流的決心。與會者圍繞心靈、身體和精神等主題展開了豐富的對話，促進了全球合作與理解。
作為「生活質素計劃」的一部分，本次會議強調了哲學在應對當代社會挑戰方面的重要性。該計劃與正義、美德和幸福等哲學原則相一致，這些原則都是社區繁榮發展的必要條件。
2024 利雅得國際哲學會議明日將繼續舉行，屆時將圍繞哲學、宗教和科學的交叉點展開探討，並舉辦一系列旨在促進批判性思維和深入討論的工作坊和小組討論。
更多資訊及最新消息，請瀏覽會議網頁。
SOURCE Literature, Publishing & Translation Commission
分享這篇文章