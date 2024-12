2024 利雅得國際哲學會議：開幕日盛況空前，聚焦生活質素

Mohammed bin Hasan Alwan 博士表示:「利雅得國際哲學會議是一個至關重要的平台,體現了沙特阿拉伯在推動本地和全球哲學發展方面的領導地位。今天的會議及其戰略議題,再次表明了我們對知識合作的承諾,以及沙特提升國民生活質素的宏偉願景。」

探討生活質素:心靈、身體及精神

為期三天的會議的首日,來自沙特阿拉伯和世界各地的知名哲學家和學者們,為學生及知識愛好者帶來了發人深省的精彩演講。會議首日的重點包括主題演講和小組討論,聚焦於生活質素的歷史和哲學視角。

主題演講部分包括 Robert Bernasconi 博士的「量化生活質素:我們是如何走到這一步的?我們又該如何超越?」以及 Kelly James Clark 博士和 Antonia Case 女士的「從哲學角度探討生活質素的概念和理論」,引起了熱烈反響。「人類與哲學的相互需要」和「我不能選擇嗎?」兩個工作坊,吸引了眾多有興趣了解哲學如何提升心靈、身體和精神生活質素的觀眾踴躍參與。

知識增長和全球交流的平台

本次會議邀請了來自世界各地的 60 多位知名演講嘉賓,包括 Fausto Fraisopi 博士、Abdelrahim Dekkoun 博士和 Nermine Ezzeldin 博士等重要人物。會議還宣佈了與 New Philosopher 和 The School of Life 等國際機構建立合作夥伴關係,標誌著這些機構首次在沙特阿拉伯亮相。

本次會議將學術思想與現實應用相結合,體現了沙特王國致力於豐富知識和文化交流的決心。與會者圍繞心靈、身體和精神等主題展開了豐富的對話,促進了全球合作與理解。

作為「生活質素計劃」的一部分,本次會議強調了哲學在應對當代社會挑戰方面的重要性。該計劃與正義、美德和幸福等哲學原則相一致,這些原則都是社區繁榮發展的必要條件。

2024 利雅得國際哲學會議明日將繼續舉行,屆時將圍繞哲學、宗教和科學的交叉點展開探討,並舉辦一系列旨在促進批判性思維和深入討論的工作坊和小組討論。

更多資訊及最新消息,請瀏覽會議網頁。

SOURCE Literature, Publishing & Translation Commission