Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 : Une journée d'ouverture captivante axée sur la qualité de vie

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 a lancé sa quatrième et plus grande édition qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale du roi Fahad à Riyad, en Arabie Saoudite. Organisé par la Commission Littérature, édition et traduction du 5 au 7 décembre. La conférence explore le thème "Philosophie et qualité de vie : Existence, vérité et bonté", soulignant le rôle de la philosophie dans l'amélioration du bien-être humain et de la prospérité sociétale.

Dr. Mohammed bin Hasan Alwan, Chief Executive Officer of the Literature, Publishing, and Translation Commission

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Dr Mohammed bin Hasan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, et par M. Ismaiel Almuhaithief, directeur des services partagés du Programme pour la qualité de la vie. Leurs discours ont souligné l'importance stratégique de la conférence dans le cadre de Saudi Vision 2030, renforçant la position de Riyad en tant que centre mondial du dialogue philosophique.

"La conférence internationale de philosophie de Riyad est une plateforme essentielle qui reflète le leadership de l'Arabie saoudite dans l'avancement du discours philosophique au niveau local et mondial. Les sessions d'aujourd'hui, avec leurs sujets stratégiques, réaffirment notre engagement en faveur de la collaboration intellectuelle et de la vision plus large du Royaume, qui est d'améliorer la qualité de vie", a déclaré le Dr Mohammed bin Hasan Alwan.

Explorer la qualité de vie : L'esprit, le corps et l'âme

Le premier jour de cette conférence de trois jours a vu des philosophes et des universitaires de renom présenter aux étudiants et aux amateurs d'art d'Arabie saoudite et du monde entier des exposés stimulant la réflexion. La première journée a été marquée par des discours d'ouverture et des débats d'experts axés sur les perspectives historiques et philosophiques de la qualité de vie.

La session principale était intitulée "Quantifier la qualité de vie : Comment en sommes-nous arrivés là ? How Do We Go Beyond It ?" par le Dr. Robert Bernasconi, et "Concepts et théories de la qualité de vie d'un point de vue philosophique" par le Dr. Kelly James Clark et Mme Antonia Case. Les ateliers "L'humanité et la philosophie ont besoin l'une de l'autre" et "Puis-je ne pas choisir ?" ont suscité une participation active de la part d'un large public désireux d'en savoir plus sur le rôle de la philosophie dans l'amélioration de la qualité de vie de l'esprit, du corps et de l'âme.

Une plateforme pour la croissance intellectuelle et l'échange mondial

La conférence présente plus de 60 orateurs renommés du monde entier, dont des personnalités éminentes telles que le Dr Fausto Fraisopi, le Dr Abdelrahim Dekkoun et le Dr Nermine Ezzeldin. Elle introduit également des partenariats avec des organisations internationales réputées, notamment New Philosopher et The School of Life, qui font leurs débuts en Arabie saoudite.

En faisant le lien entre la pensée académique et les applications du monde réel, la conférence reflète l'engagement du Royaume en faveur de l'enrichissement intellectuel et de l'échange culturel. Grâce à des discussions sur des thèmes tels que l'esprit, le corps et l'âme, les participants s'engagent dans des dialogues enrichissants qui favorisent la collaboration et la compréhension à l'échelle mondiale.

Dans le cadre du programme "Qualité de vie", la conférence souligne l'importance de la philosophie pour relever les défis sociétaux contemporains. Le programme s'aligne sur des principes philosophiques tels que la justice, la vertu et le bonheur, qui sont tous essentiels pour des communautés prospères.

La conférence internationale de philosophie de Riyad 2024 se poursuit demain avec des sessions explorant les intersections de la philosophie, de la religion et de la science, ainsi que des ateliers et des panels conçus pour encourager la pensée critique et les discussions significatives.

