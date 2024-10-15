مجموعة SANY تحظى بالاعتراف ضمن أفضل 10 قضايا ملهمة في مجال ESG في مجلة Forbes الصين، مما يثبت التزامها بالممارسات المستدامة

تشانغشا، الصين, 15 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- كشفت مجلة Forbes الصين عن قائمة ESG 50 الصينية لعام 2024 ودراسات الحالات المستلهمة من ESG، إذ شملت القائمة مصنع "Lighthouse Factory" التابع لـ SANY Group في إندونيسيا، وذلك لممارساته المتميزة في مجال ESG. يعد هذا التقدير احتفاءً بدور SANY الريادي في دمج الرقمنة مع ممارسات التصنيع منخفضة الكربون على نطاق عالمي، ويمثل علامة فارقة مهمة أخرى في مسيرة مجموعة SANY، مما يعزز سمعتها في توليها قيادة الاستدامة داخل قطاع التصنيع في الساحة الدولية.

يؤكد هذا التقدير النجاح الذي حققته المجموعة في دمج استراتيجيات الشركة مع مبادئ الحفاظ على البيئة، مما يبرهن أن التنمية المستدامة يمكن أن تدفع بالفعل عجلة التغيير الرائد في الصناعة. لا يمثل وجود SANY ضمن القائمة التزامها وتبنيها لاستراتيجية ESG لتكون استراتيجية عملها الأساسية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على نهجها الاستباقي الذي تعتمده في قيادة المبادرات التحويلية في جميع أنحاء القطاع.

اعتراف عالمي بالابتكار المستدام

دار بحث مجلة Forbes الصين حول دمج مبادئ ESG مع العمليات التجارية الأساسية والاستراتيجيات والنماذج. ومن بين ما يقرب من خمسمائة حالة تم تقديمها بعد أن فُتح باب التقديم، اختيرت فقط عشرة حالات منها لتكون ممثلة ملهمة عن هذه القضية. أكدت Forbes أن نظرة المنظمات الناجحة لمبادئ ESG ليست مقتصرة الآن على النفقات والأعباء التجارية، بل تنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من عملياتها الاستراتيجية. وقد برز تفرّد مجموعة SANY من خلال تحويلها استراتيجية عملها التجارية لتدمج مبادئ ESG ضمنها كعنصر تشغيلي رئيسي بدلاً من اعتبارها عامل تكلفة.

مصنع Lighthouse لـ SANY: مقياس عالمي للمصانع

افتتحت SANY Group في عام 2023 مصنعها الرائد Lighthouse في الخارج في إندونيسيا، وهو مجهز باتصال كامل بالشبكة ويمتلك قدرات إنتاجية آلية. وباعتباره أول منشأة من هذا النوع خارج الصين ضمن قطاع الآلات الهندسية المحلية استطاعت وضع معايير دولية للتصنيع الذكي، يتميز هذا المصنع بهيكل نظام ذكي شامل يضم أنظمة تشغيل التصنيع وأنظمة تسليم المواد الآلية وغيرها.

من التصنيع الذكي إلى المصانع الذكية، تبنت مؤسسات التصنيع الحديثة مبادئ ESG طوال عملية التحول الخاصة بها. ويعد مصنع Lighthouse الذي أنشأته SANY في إندونيسيا معيارًا يُحتذى به في هذا المجال، لأنه لا يعزز فقط الكفاءة التشغيلية والتحكم بالتكاليف، بل يرشّد أيضًا بشكل كبير استخدام الموارد ويقلّل من استهلاك الطاقة وانبعاثات النفايات.

دفع التحول الرقمي نحو التنمية الخضراء

في ظل الاقتصادات القائمة على البيانات الرقمية، تعمل SANY بجهد على تحقيق إصلاحات رقمية لتعزيز أساليب التحول الأخضر. اعتبارًا من أكتوبر 2024، استكملت SANY للصناعات الثقيلة بناء 33 مصنعًا رقميًا يعمل بكامل قدراته. يدعم نظام إنترنت الأشياء الصناعي للشركة الآن الاتصال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي لـ 18,000 جهاز و51,000 كاميرا—إذ يدمج بين جمع البيانات الضخمة وتجميعها وتحليلها من خلال النمذجة لتطبيق نموذج التوائم الرقمية الذي يعزز تحسين الجودة مع خفض التكاليف. وفي إطار جهودهم المستمرة طوال عام 2023 وحده، وفّرت مشاريع توفير الطاقة التي تم تنفيذها في العمليات أكثر من 100 مليون رنمينبي من تكاليف الطاقة.

وقال Xiang Wenbo، رئيس مجموعة SANY: "إن تركيزنا على دمج تقنيات الإنتاج المتقدمة لا يضعنا فقط في طليعة الابتكار الصناعي، بل يعزز أيضًا التزامنا بالممارسات المستدامة. ويعد اعتراف Forbes بنا شهادة على عملنا الجاد والتزام موظفينا بتبني التصنيع المسؤول".