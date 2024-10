Le groupe SANY figure parmi les 10 premiers (Top 10) cas d'inspiration en matière d'ESG de Forbes Chine, en raison de son engagement en faveur des pratiques durables

CHANGSHA, Chine, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Forbes China a dévoilé sa liste 2024 China ESG 50 et ses études de cas inspirées par l'ESG, reconnaissant la « Lighthouse Factory » du groupe SANY en Indonésie pour ses pratiques ESG exceptionnelles. Ce prix récompense le rôle de premier plan joué par SANY dans la fusion de la numérisation et de la fabrication à faible émission de carbone à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour le groupe SANY, qui renforce sa réputation de leader en matière de développement durable dans le secteur manufacturier à l'échelle internationale.

Cette reconnaissance met en avant la réussite de l'intégration des stratégies d'entreprise avec les principes de gestion de l'environnement, illustrant le fait que le développement durable peut effectivement conduire à des changements à la pointe de l'industrie. La présence de SANY sur la liste souligne non seulement son engagement envers l'ESG en tant que stratégie commerciale de base, mais également son approche proactive en tant que fer de lance d'initiatives de transformation dans l'ensemble de l'industrie.

Reconnaissance mondiale de l'innovation durable

La recherche de Forbes China a mis l'accent sur l'intégration des principes ESG dans les opérations, les stratégies et les modèles commerciaux de base. Sur près de cinq cents cas activement soumis, seuls dix ont été sélectionnés comme inspirations représentatives. Forbes a fait valoir que les organisations performantes considèrent désormais l'ESG non seulement comme une dépense professionnelle, mais aussi comme une partie intégrante de leurs opérations stratégiques. Le groupe SANY s'est distingué en transformant sa stratégie commerciale pour intégrer l'ESG comme un élément opérationnel clé plutôt que comme un facteur de coût.

Lighthouse Factory de SANY : une référence pour la fabrication mondiale

En 2023, le groupe SANY a inauguré sa Lighthouse Factory pionnière d'outre-mer, en Indonésie, équipée d'une connectivité réseau complète et de capacités de production automatisées. Première installation de ce type hors de Chine dans le secteur national des machines d'ingénierie à établir des normes internationales en matière de fabrication intelligente, cette usine est dotée d'une architecture complète de systèmes intelligents comprenant notamment des systèmes opérationnels de fabrication et des systèmes automatisés de livraison de matériaux.

De la fabrication intelligente aux usines intelligentes, les entreprises manufacturières modernes ont adopté les principes ESG tout au long de leur processus de transformation. La Lighthouse Factory créée par SANY en Indonésie sert de référence à l'industrie. Elle permet non seulement de renforcer l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts, mais aussi d'améliorer considérablement l'utilisation des ressources et de réduire la consommation d'énergie et les émissions de déchets.

La transformation numérique au service du développement vert

Dans le contexte de l'économie numérique, SANY a vigoureusement fait progresser les réformes numériques pour favoriser les méthodes de transformation verte. En octobre 2024, SANY Heavy Industry aura achevé la construction de 33 usines numériques pleinement opérationnelles. La plateforme IoT de l'internet industriel de l'entreprise prend désormais en charge la connectivité en ligne en temps réel pour 18 000 appareils et 51 000 caméras, intégrant ainsi la collecte massive de données, l'agrégation, l'analyse par la modélisation pour obtenir des jumeaux numériques qui améliorent la qualité tout en réduisant les coûts. Dans le cadre de leurs efforts continus pendant la seule année 2023, les projets d'économie d'énergie mis en œuvre pendant les opérations ont permis d'économiser plus de 100 millions de RMB en coûts énergétiques.

« L'importance que nous accordons à l'intégration de technologies de production avancées nous place non seulement à l'avant-garde de l'innovation industrielle, mais renforce également notre engagement en faveur de pratiques durables », a déclaré Xiang Wenbo, président du groupe SANY. « Le fait d'être reconnu par Forbes témoigne du travail considérable accompli et de l'engagement de nos employés en faveur d'une fabrication responsable. »

