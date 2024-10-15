三一集團入選福布斯中國ESG十大啟發案例

彰顯其對可持續實踐的不懈追求

長沙2024年10月15日 /美通社/ -- 福布斯中國（Forbes China）發佈了2024中國ESG 50榜單及ESG啟發案例，三一集團位於印尼的「燈塔工廠」（Lighthouse Factory）憑借卓越的ESG實踐而獲此殊榮。這一榮譽旨在表彰三一集團在全球範圍內將數字化與低碳製造相結合方面所發揮的前沿作用，標誌著三一集團的又一重要里程碑，鞏固了其在國際製造領域可持續發展領導者的聲譽。

此次認可彰顯了企業策略與環境管理原則成功融合，證明了可持續發展確實能夠引領行業變革。三一集團上榜不僅表明其將ESG作為核心商業戰略，還凸顯了其在整個行業中主動引領變革性舉措的積極態度。

可持續創新獲全球認可

福布斯中國的研究強調了將ESG原則融入核心業務運營、策略和模式的重要性。在近500個主動申報的案例中，僅有10個被選為具有代表性的啟發案例。福布斯強調，成功的組織不再將ESG視為開展業務的成本，而是將其視為業務戰略的關鍵功能。三一集團通過轉變業務策略，將ESG作為關鍵運營要素而非成本因素，從而脫穎而出。

三一「燈塔工廠」：全球製造業的標桿

2023年，三一集團在印尼建立了首座海外燈塔工廠，該工廠配備了全網絡連接和自動化生產能力。作為國內工程機械行業在海外設立的首家智能製造國際標準工廠，該工廠擁有全面的智能系統架構，包括生產運營系統和自動物料輸送系統等。

從智能製造到智能工廠，現代製造企業在轉型過程中始終遵循ESG原則。三一在印尼建立的「燈塔工廠」堪稱行業標桿。它不僅提高了運營效率和成本控制，還大大提高了資源利用率，減少了能源消耗和廢物排放。

推動數字化轉型，邁向綠色發展

在數字經濟的背景下，三一正在積極推動數智化改革，加快發展方式的綠色轉型。截至2024年10月，三一重工已有33座數字化工廠建成達產，公司的工業互聯網IoT平台已實現1.8萬台設備、5.1萬個攝像頭的實時在線接入，集成採集、匯聚、分析海量數據，以建模實現數字孿生，推動企業提質、降本、增效。2023年，三一重工在作業過程中開展的節能降耗項目累計節約能源費用超過1億元。

三一集團董事長向文波表示：「我們專注於整合先進的生產技術，這不僅使我們走在了工業創新的前沿，也強化了我們對可持續發展實踐的不懈追求。獲得福布斯認可，是對我們員工積極踐行負責任製造辛勤工作和不懈堅持的肯定。」

SOURCE 三一集團