مجموعة عطور كلاود تمهد الطريق لأريانا غراندي لكشف الستار عن أحدث عطر لها، بينك كلاود

نيويورك، 11 أغسطس 2023 / PRNewswire / -- تدعوك الموسيقي والممثلة ورائدة الأعمال الحائزة على جائزة جرامي أريانا غراندي لتجربة عطرها الجديد بينك كلاود، أحدث إضافة إلى مجموعتها العطور الحائزة على جوائز.

Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink

بعد ما يقرب من عقد من النجاح الذائع الصيت في صناعة العطور، عززت أريانا مكانتها بين فئة النخبة من مبتكري العطور. ترتكز عطورها على الحرفية الفائقة والمكونات الرائعة والحس التجاري القوي - غالبًا في نفس المحادثات مثل أفضل مصممي العطور اليوم، لذا عطر بينك كلاود يحقق مستوى جديد من التميز. يتم بيع العطر حصريًا على موقع Ulta.com بداية من 8/13 وسيكون متاحًا في متاجر Ulta Beauty في جميع أنحاء البلاد بدءًا من 8/20.

يضفي بينك كلاود فصلاً جديدًا التميز متعدد الأدوار للمجموعة المميزة. أثيري وحديث، بينك كلاود مستوحى من تفاؤل وثقة أريانا الجذابة. ربما تكون الحملة الإعلانية هي الأكثر انتشارا على المستوى الشخصي لها حتى الآن، حيث تعرض ببراعة تطور غراندي كفنانة وسيدة مجتمع.

تقول غراندي "لا يمكنني أن أبدأ في وصف مدى سعادتي بإطلاق بينك كلاود ". "كلاود هو عطر سيظل دائمًا قريبًا جدًا من قلبي ، وأشكر المعجبين به على إظهار الكثير من الحب الساحق له طوال هذه السنوات. كان تطوير عطر جديد يحصد هذا الامتياز والتفضيل لدى المعجبين أمرًا شاقًا في البداية، لكنني أعتقد حقًا أننا أنشأنا المنتج المثالي المماثل الى عطر كلاود الأصلي. لقد صنفته ضمن أفضل العطور المفضلة لدي، في الآونة الأخيرة وقد استعملته دون توقف في الأشهر القليلة الماضية. كان العمل مع Clement والفريق على هذا العمود الجديد عملاً مليئًا بالحب وكان سرًا مثيرًا للاحتفاظ به !!!! لم أستطع انتظار حتى هذا الإعلان، ويدفعني الفضول الى عدم القدرة على الانتظار حتى يختبر الجميع بينك كلاود..."

لا يستطيع عشاق أريانا وعشاق الجمال على حد سواء التوقف عن استخدام عطورها. كان نجاح غراندي العالمي في مجال العطور استثنائيًا، ولم يعيق تألقها الحصول على مزيد من الألقاب والجوائز. يفتخر أصحاب حق الامتياز بحصد الجوائز والترشيحات في العديد من البلدان لجائزة عطر العام والحملة الإعلامية لهذا العام عبر العديد من علاماتها التجارية للعطور.

تقولNoreen Dodge، رئيس التسويق والاستراتيجية في LUXE Brands "بداية من العلامة التجارية لعطر كلاود، ما زلنا نرى طلبًا غير مسبوق على مستوى العالم - سرعان ما أصبحت مفضلة لدى خبراء الصناعة وقد لاحظها خبراء الصناعة على أنها كلاسيكية حديثة." "بينك كلاود هو تطور للقصة. من خلال العمل مع فنانة مثل أريانا، تتحدى شركائها لإعادة تخيل تقارب الرائحة والتصميم ورواية القصص دائمًا بهدف إسعاد معجبيها. هذا التفكير الإبداعي والحرفية في انتاج المنتجات هي التي تستمر في إعادة تعريف تجربة العميل ".

تم تطوير عطر بينك كلاود بواسطة Firmenich's Clement Gavarry ، وهو مزيج حسي من الأخشاب العنبرية والطحلب الأرجواني ولمسة من حلوى البرالين المحلاة. تبدأ رحلة الانتاج بمزيج مخملي من التوت الغني والفاكهة المتلألئة الأزهار المغلفة بأوركيد الفانيليا والأمبريت المدعمة بالألياف الريشية الشبيهة بالقطن. الانطباع الدائم، مزيج دافئ من المسك الحسي للبشرة وخشب العنبر الذي ينغمس في الحواس.

"ما زلت مندهشًا من الوصول الإبداعي الذي لا مثيل له لأريانا ، خاصة مع إطلاق كلاود بينك." يقول Tony Bajaj، الرئيس التنفيذي لشركة LUXE Brands. "بمرور الوقت ، قامت أريانا بتطوير مجموعة من العطور عالية الجودة تدوم طويلاً وذات جاذبية واسعة - لتأسيس دعامة حقيقية في هذه الصناعة. إنها شهادة على أسلوبها الشخصي في تصميم العطور. تتشرف LUXE Brands بالشراكة مرة أخرى مع مثل هذه الأيقونة التجارية المؤثرة ".

التعبئة والتغليف

تصميم الزجاجة مبدع يستمر في جذب قلوب الجميع - مما يوفر لحظة رائعة تبعث الفرح والتفاؤل - تم إعادة تصميم كلاود بينك في ظلال مثالية من اللون الوردي. يضيء تصميم الزجاجة الأنيق باللون الوردي الناعم والمشرق بينما يستريح في قاعدة سحابة بيضاء منتفخة. يجلب تصميم الكرتون الدراما والجرأة مع مزيج مؤثر من لمسات بنسيج حريري معدني. يتواجد شعار كلاود الأيوني في جميع أنحاء التصميم، مما يعزز العالم الرقمي الذي يربطنا جميعًا.

الأسعار

عطر بخاخ، 3.4 أوقية سائلة/100 مل 68.00 دولار

عطر بخاخ، 1.0أوقية سائلة/30 مل 48.00 دولار

عطر بخاخ، 0.33 أوقية سائلة/10م 26.00 دولار

جميع الأسعار هي أسعار البيع بالتجزئة المقترحة من الشركة المصنعة بالدولار الأمريكي.

سيتم طرح العلامة التجارية عالميًا لتجار التجزئة الإضافيين المتميزين بما في ذلك:

كندا: سلسلة متاجر شوبرز دراج مارت

أوروبا: دوغلاس

المملكة المتحدة: بوتس وجون لويس وسوبردروج ، متجر العطور ومتجر العطور

أستراليا: ماي شيمست

المكسيك ليفربول

حول أريانا جراندي

تُعَد أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات، والنجمة العالمية، أريانا جراندي، هي أول فنانة احتلت المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف "بيلبورد هوت 100" منذ فرقة البيتلز عام 1964 بأغنية "7 حلقات"، و"انفصِل عن صديقتك، أنا أشعر بالملل"، و"ثانك يو، نيكست". وفي عام 2020، أصبحت الفنانة الأولى والوحيدة التي ظهرت لأول مرة في 5 أغاني فردية في المرتبة الأولى في تاريخ المخططات الموسيقية. وفي عام 2021، صنعت جراندي علامة مميزة كأول فنانة تحتل في الوقت نفسه ثلاثة من أعلى 10 مراكز في مخططات "بيلبورد بوب ايربلاي" الموسيقية ومخططات "ميديابيس توب 40" الموسيقية، بأغاني "بوزيشنس"، و "34+35"، و"بوف". في التاسعة والعشرين من عمرها فقط، أصدرت ستة ألبومات أصبحت جميعها بلاتينية وتجاوزت 98 مليار أغنية على مستوى العالم - إنها الفنانة الأكثر شهرة في Spotify في العقد الماضي - بينما سرعان ما أصبحت واحدة من أكبر نجوم البوب في جيلنا مع غناءها القوي و حضور لا مثيل له على خشبة المسرح ومع معجبيها. في عام 2022، أصبحت جراندي أول فنانة لديها أربعة ألبومات مع أكثر من 4 مليارات تدفق لكل منها على Spotify. وفي عام 2019، انطلقت جراندي في جولة سويتنر العالمية، وقدمت أكثر من 100 عرض على مدار العام، بما في ذلك مجموعات المتصدرين في لولابالوزا وكوتشيلا - حيث كانت أصغر متصدرة في تاريخ المهرجان. في عام 2021، انضمت جراندي إلى THE VOICE على قناة NBC، وظهرت أيضًا في فيلم المرشح لجائزة الأوسكار DON'T LOOK UP أمام ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس، من انتاج Netflix. تعمل حاليًا على إنتاج فيلم Jon M. Chu عن قصة فيلم WICKED ، بطولة Glindaأمام Cynthia Erivo's Elphaba.

نبذة عن شركة "LUXE Brands"

LUXE Brands هي شركة منتجات تجميل عالمية مرموقة مكرسة لاستحداث علامات تجارية لمنتجات التجميل عالمية المستوى تُلهِم المستهلكين حول العالم. وقد حصل نهج الشركة المبتكر في التصميم والتسويق وبناء العلامات التجارية ذات الروح الرقمية الأولى على العديد من الجوائز حول العالم. كما حصلت LUXE Brands على جائزة عطر العام في عام 2019 نيابة عن عطر كلاود من أريانا جراندي. تشمل المجموعة الكاملة العلامات التجارية الحاصلة على الجائزة أريانا غراندي ونيكي ميناج و Eau de Juice بحسب مجلة Cosmopolitan للأزياء.

