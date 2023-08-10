Cloud уступают место новому аромату от Арианы Гранде Cloud Pink

News provided by

LUXE Brands

10 Aug, 2023, 11:20 ET

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Обладательница «Грэмми», певица, актриса и предприниматель Ариана Гранде представляет свой новый аромат Cloud Pink – последнее дополнение ее знаменитой коллекции парфюмов.

Continue Reading
Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink
Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink

После почти десятилетнего успеха в «ароматном» бизнесе Ариана прочно заняла свое место среди элиты парфюмерных новаторов. Ароматы ее дома отличаются высочайшим мастерством исполнения, изысканными ингредиентами и четким коммерческим смылом, что часто ставит их в один ряд с лучшими дизайнерскими парфюмами, а Cloud Pink выходит на совершенно новый уровень. Аромат будет представлен исключительно на сайте Ulta.com 13.08 и будет доступен в магазинах Ulta Beauty по всей стране, начиная с 20.08.

Выпуск Cloud Pink открывает новую главу многословной культовой коллекции. Воздушный и современный, Cloud Pink вдохновлен магнетическим оптимизмом и уверенностью Арианы.  Эта кампания, пожалуй, самая личная на сегодняшний день, блестяще демонстрирующая эволюцию Арианы Гранде как артистки и как женщины.

«Я не могу описать, насколько я рада представить Cloud Pink, – говорит Ариана. – Cloud – это аромат, который всегда будет близок моему сердцу, и я благодарю своих поклонников за то, что они проявляли к нему такую огромную любовь все эти годы. Создавать новый аромат в рамках этой любимой поклонниками франшизы поначалу было непросто, но я действительно считаю, что мы сотворили идеальный сестринский аромат для оригинального Cloud. В последнее время он вошел в число моих самых любимых парфюмов. Я ношу его постоянно последние несколько месяцев. Вместе с Клеманом и командой мы с огромной любовью работали над новым ароматом, а хранить тайну о нем было так захватывающе!!!! Я с нетерпением жду этого выпуска и с нетерпением жду, когда каждый сможет попробовать CLOUD PINK…»

Поклонники Арианы и ценители прекрасного уже не могут обходиться без ее ароматов. Глобальный успех певицы в области парфюмерии был, без преувеличения, ошеломительным. Ее парфюмы могут похвастаться наградами и номинациями в категориях «Аромат года» и «Медиа-кампания года» во многих странах. 

«Мы по-прежнему наблюдаем беспрецедентный спрос по всему миру на бренд Cloud – он очень быстро стал культовым и даже был отмечен отраслевыми экспертами как современная классика, – комментирует руководитель отдела маркетинга и стратегии компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). – Cloud Pink – это эволюция истории. Работа с такой артисткой, как Ариана, всегда захватывает. Она ставит перед своими партнерами задачу переосмыслить сочетание аромата, дизайна и сюжета, всегда стремясь порадовать своих поклонников. Именно этот дальновидный творческий подход и мастерство исполнения позволяют продолжать радовать клиентов».

Cloud Pink, созданный парфюмером Firmenich Клеманом Гаварри (Clement Gavarry), представляет собой чувственное сочетание амбрового дерева, пурпурного мха и нотки сладковатого пралине.  Путешествие начинается с бархатистого сочетания сочных ягод и игристых фруктов, а нежная цветочная гамма ванильной орхидеи и румяной амбретты окутывает вас пушистыми, похожими на вату, облаками. Длинный шлейф аромата, теплое сочетание притягательного, чувственного мускуса и амбры подарят наслаждение.

«Я не перестаю восхищаться непревзойденным творческим потенциалом Арианы, особенно теперь, с выпуском Cloud Pink, – заявил руководитель компании LUXE Brands Тони Баджадж (Tony Bajaj). – За последнее время Ариана создала целый ряд высококачественных ароматов, отличающихся стойкостью и широкой привлекательностью, став настоящим столпом в индустрии. Это свидетельствует о ее персонализированном подходе к созданию парфюма. Компания LUXE Brands вновь удостоена чести сотрудничать со столь влиятельным кумиром публики».

УПАКОВКА
Культовый дизайн флакона продолжает покорять сердца, вдохновлять, наполняя радостью и оптимизмом. Дизайн CLOUD PINK переосмыслен в идеальных оттенках РОЗОВОГО.  Изящный флакон светится нежным, но ярким розовым цветом, покоясь на белом воздушном облачке. Дизайн коробочки привносит драматизм и смелость благодаря эффектному сочетанию металлической и атласной отделки. Легендарный символ CLOUD присутствует во всем дизайне, подчеркивая, что всех нас объединяет цифровой мир.

ЦЕНЫ

Парфюмерная вода (спрей), 100 мл/3,4 ж. ун.                     68,00 $
Парфюмерная вода (спрей), 30 мл/1,0 ж. ун.                       48,00 $
Парфюмерная вода (спрей), 10 мл/0,33 ж. ун.                     26,00 $

Все указанные цены являются ценами в долларах США, рекомендуемыми производителем.

Бренд появится в продаже одновременно по всему миру в следующих престижных торговых сетях:

  • Канада: Shoppers Drug Mart
  • Европа: Douglas
  • Великобритания: Boots, John Lewis, Superdrug, Perfume Shop и Fragrance Shop
  • Австралия: My Chemist
  • Мексика: Liverpool

ОБ АРИАНЕ ГРАНДЕ
Лауреат премии «Грэмми» и обладательница нескольких платиновых альбомов, мировая суперзвезда Ариана Гранде стала первой исполнительницей, повторившей рекорд группы The Beatles 1964 года, заняв сразу три верхние строчки хит-парада Billboard Hot 100 с композициями 7 Rings; Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored и Thank U, Next.  В 2020 году она стала первым и единственным исполнителем в истории хит-парадов, имеющим 5 дебютных синглов, занявших первое место. В 2021 году Ариана Гранде вошла в историю поп-музыки как первая исполнительница, одновременно занимающая три верхние строчки топ-10 Billboard Pop Airplay и Mediabase Top 40 Charts с "positions", "34+35" и "pov".  К 29 годам она выпустила шесть платиновых альбомов и перешагнула рубеж в 98 миллиардов прослушиваний по всему миру, став самой прослушиваемой исполнительницей десятилетия на Spotify. Благодаря своему мощному вокалу и непревзойденной харизме как на сцене, так и в общении с поклонниками, Ариана быстро становится одной из величайших поп-звезд нашего времени. В 2022 году Ариана Гранде побила еще один рекорд на стриминговом сервисе Spotify, став первой исполнительницей, имеющей четыре альбома, каждый из которых был прослушан более 4 миллиардов раз.  В 2019 году Ариана Гранде отправилась в мировое турне Sweetener World Tour и выступила в более чем 100 шоу в течение года, в том числе в качестве хедлайнера на Lollapalooza и Coachella, где она стала самым молодым хедлайнером за всю историю фестивалей. В 2021 году Ариана Гранде приняла участие в качестве наставника в программе «ГОЛОС» (THE VOICE) на телеканале NBC и снялась в номинированном на премию Оскар фильме «НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ», вместе с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, для Netflix.  В настоящее время она снимается в фильме Джона М. Чу (Jon M. Chu) по мотивам популярного бродвейского мюзикла WICKED, где играет добрую волшебницу Глинду. Роль злой волшебницы исполняет британская певица и актриса Синтия Эриво (Cynthia Erivo).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ LUXE BRANDS
LUXE Brands, Inc. – международная компания-производитель престижной косметики, которая специализируется на разработке косметических брендов мирового класса, вдохновляющих потребителей по всему миру. Новаторский подход компании к дизайну, маркетингу и продвижению брендов, основанный на концепции digital first, позволил ей завоевать множество международных наград. В 2019 году компания LUXE Brands стала лауреатом премии «Аромат года», которую она получила за аромат от Арианы Гранде Cloud. Ее полный ассортимент включает бренды Ariana Grande, Nicki Minaj и Eau de Juice by Cosmopolitan.

Контакты Ariana Grande Fragrance для прессы:
The Lede Company
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2182590/Ariana_Grande_Fragrance_Cloud_Pink.jpg

SOURCE LUXE Brands

Also from this source

Mraky ustupujú, keď Ariana Grande debutuje so svojou najnovšiou vôňou, Cloud Pink

Die Wolken lichten sich, als Ariana Grande mit Cloud Pink ihr neuestes Parfüm vorstellt

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.