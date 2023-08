Cloud уступают место новому аромату от Арианы Гранде Cloud Pink

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Обладательница «Грэмми», певица, актриса и предприниматель Ариана Гранде представляет свой новый аромат Cloud Pink – последнее дополнение ее знаменитой коллекции парфюмов.

Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink

После почти десятилетнего успеха в «ароматном» бизнесе Ариана прочно заняла свое место среди элиты парфюмерных новаторов. Ароматы ее дома отличаются высочайшим мастерством исполнения, изысканными ингредиентами и четким коммерческим смылом, что часто ставит их в один ряд с лучшими дизайнерскими парфюмами, а Cloud Pink выходит на совершенно новый уровень. Аромат будет представлен исключительно на сайте Ulta.com 13.08 и будет доступен в магазинах Ulta Beauty по всей стране, начиная с 20.08.

Выпуск Cloud Pink открывает новую главу многословной культовой коллекции. Воздушный и современный, Cloud Pink вдохновлен магнетическим оптимизмом и уверенностью Арианы. Эта кампания, пожалуй, самая личная на сегодняшний день, блестяще демонстрирующая эволюцию Арианы Гранде как артистки и как женщины.

«Я не могу описать, насколько я рада представить Cloud Pink, – говорит Ариана. – Cloud – это аромат, который всегда будет близок моему сердцу, и я благодарю своих поклонников за то, что они проявляли к нему такую огромную любовь все эти годы. Создавать новый аромат в рамках этой любимой поклонниками франшизы поначалу было непросто, но я действительно считаю, что мы сотворили идеальный сестринский аромат для оригинального Cloud. В последнее время он вошел в число моих самых любимых парфюмов. Я ношу его постоянно последние несколько месяцев. Вместе с Клеманом и командой мы с огромной любовью работали над новым ароматом, а хранить тайну о нем было так захватывающе!!!! Я с нетерпением жду этого выпуска и с нетерпением жду, когда каждый сможет попробовать CLOUD PINK…»

Поклонники Арианы и ценители прекрасного уже не могут обходиться без ее ароматов. Глобальный успех певицы в области парфюмерии был, без преувеличения, ошеломительным. Ее парфюмы могут похвастаться наградами и номинациями в категориях «Аромат года» и «Медиа-кампания года» во многих странах.

«Мы по-прежнему наблюдаем беспрецедентный спрос по всему миру на бренд Cloud – он очень быстро стал культовым и даже был отмечен отраслевыми экспертами как современная классика, – комментирует руководитель отдела маркетинга и стратегии компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). – Cloud Pink – это эволюция истории. Работа с такой артисткой, как Ариана, всегда захватывает. Она ставит перед своими партнерами задачу переосмыслить сочетание аромата, дизайна и сюжета, всегда стремясь порадовать своих поклонников. Именно этот дальновидный творческий подход и мастерство исполнения позволяют продолжать радовать клиентов».

Cloud Pink, созданный парфюмером Firmenich Клеманом Гаварри (Clement Gavarry), представляет собой чувственное сочетание амбрового дерева, пурпурного мха и нотки сладковатого пралине. Путешествие начинается с бархатистого сочетания сочных ягод и игристых фруктов, а нежная цветочная гамма ванильной орхидеи и румяной амбретты окутывает вас пушистыми, похожими на вату, облаками. Длинный шлейф аромата, теплое сочетание притягательного, чувственного мускуса и амбры подарят наслаждение.

«Я не перестаю восхищаться непревзойденным творческим потенциалом Арианы, особенно теперь, с выпуском Cloud Pink, – заявил руководитель компании LUXE Brands Тони Баджадж (Tony Bajaj). – За последнее время Ариана создала целый ряд высококачественных ароматов, отличающихся стойкостью и широкой привлекательностью, став настоящим столпом в индустрии. Это свидетельствует о ее персонализированном подходе к созданию парфюма. Компания LUXE Brands вновь удостоена чести сотрудничать со столь влиятельным кумиром публики».

УПАКОВКА

Культовый дизайн флакона продолжает покорять сердца, вдохновлять, наполняя радостью и оптимизмом. Дизайн CLOUD PINK переосмыслен в идеальных оттенках РОЗОВОГО. Изящный флакон светится нежным, но ярким розовым цветом, покоясь на белом воздушном облачке. Дизайн коробочки привносит драматизм и смелость благодаря эффектному сочетанию металлической и атласной отделки. Легендарный символ CLOUD присутствует во всем дизайне, подчеркивая, что всех нас объединяет цифровой мир.

ЦЕНЫ

Парфюмерная вода (спрей), 100 мл/3,4 ж. ун. 68,00 $

Парфюмерная вода (спрей), 30 мл/1,0 ж. ун. 48,00 $

Парфюмерная вода (спрей), 10 мл/0,33 ж. ун. 26,00 $

Все указанные цены являются ценами в долларах США, рекомендуемыми производителем.

Бренд появится в продаже одновременно по всему миру в следующих престижных торговых сетях:

Канада: Shoppers Drug Mart

Европа: Douglas

Великобритания: Boots, John Lewis , Superdrug, Perfume Shop и Fragrance Shop

Австралия: My Chemist

Мексика: Liverpool

ОБ АРИАНЕ ГРАНДЕ

Лауреат премии «Грэмми» и обладательница нескольких платиновых альбомов, мировая суперзвезда Ариана Гранде стала первой исполнительницей, повторившей рекорд группы The Beatles 1964 года, заняв сразу три верхние строчки хит-парада Billboard Hot 100 с композициями 7 Rings; Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored и Thank U, Next. В 2020 году она стала первым и единственным исполнителем в истории хит-парадов, имеющим 5 дебютных синглов, занявших первое место. В 2021 году Ариана Гранде вошла в историю поп-музыки как первая исполнительница, одновременно занимающая три верхние строчки топ-10 Billboard Pop Airplay и Mediabase Top 40 Charts с "positions", "34+35" и "pov". К 29 годам она выпустила шесть платиновых альбомов и перешагнула рубеж в 98 миллиардов прослушиваний по всему миру, став самой прослушиваемой исполнительницей десятилетия на Spotify. Благодаря своему мощному вокалу и непревзойденной харизме как на сцене, так и в общении с поклонниками, Ариана быстро становится одной из величайших поп-звезд нашего времени. В 2022 году Ариана Гранде побила еще один рекорд на стриминговом сервисе Spotify, став первой исполнительницей, имеющей четыре альбома, каждый из которых был прослушан более 4 миллиардов раз. В 2019 году Ариана Гранде отправилась в мировое турне Sweetener World Tour и выступила в более чем 100 шоу в течение года, в том числе в качестве хедлайнера на Lollapalooza и Coachella, где она стала самым молодым хедлайнером за всю историю фестивалей. В 2021 году Ариана Гранде приняла участие в качестве наставника в программе «ГОЛОС» (THE VOICE) на телеканале NBC и снялась в номинированном на премию Оскар фильме «НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ», вместе с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, для Netflix. В настоящее время она снимается в фильме Джона М. Чу (Jon M. Chu) по мотивам популярного бродвейского мюзикла WICKED, где играет добрую волшебницу Глинду. Роль злой волшебницы исполняет британская певица и актриса Синтия Эриво (Cynthia Erivo).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. – международная компания-производитель престижной косметики, которая специализируется на разработке косметических брендов мирового класса, вдохновляющих потребителей по всему миру. Новаторский подход компании к дизайну, маркетингу и продвижению брендов, основанный на концепции digital first, позволил ей завоевать множество международных наград. В 2019 году компания LUXE Brands стала лауреатом премии «Аромат года», которую она получила за аромат от Арианы Гранде Cloud. Ее полный ассортимент включает бренды Ariana Grande, Nicki Minaj и Eau de Juice by Cosmopolitan.

Контакты Ariana Grande Fragrance для прессы:

The Lede Company

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2182590/Ariana_Grande_Fragrance_Cloud_Pink.jpg

SOURCE LUXE Brands