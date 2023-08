Ariana Grande lança seu mais recente perfume, o Cloud Pink, e as nuvens desaparecem

NOVA YORK, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Ariana Grande, vencedora de dois Grammy, cantora, atriz e empresária, convida você a descobrir o perfume Cloud Pink, a mais recente estrela de sua premiada coleção de fragrâncias.

Ariana Grande lança sua nova fragância, Cloud Pink (PRNewsfoto/LUXE Brands)

Após quase uma década de enorme sucesso no setor de perfumes, Ariana solidificou seu lugar entre a elite dos inovadores no mundo das fragrâncias. Sua marca de perfumes é baseada em conhecimentos técnicos superiores, ingredientes requintados e um olfato comercial apurado, sendo muitas vezes equiparada aos melhores perfumes da atualidade. E o Cloud Pink atinge um patamar ainda mais elevado. A fragrância será lançada em 13 de agosto no site Ulta.com e estará disponível nas lojas Ulta Beauty a partir de 20 de agosto.

O lançamento do Cloud Pink representa um novo capítulo na história da icônica coleção da artista. Etéreo e moderno, o Cloud Pink é inspirado no otimismo e na confiança magnética de Ariana. A campanha é, possivelmente, a mais pessoal de sempre, mostrando de forma brilhante a evolução de Ariana Grande como artista e mulher.

"Não consigo descrever como estou animada com o lançamento do Cloud Pink", disse Ariana. "O Cloud é uma fragrância que sempre será muito especial para mim, e agradeço aos meus fãs todo o amor que demonstraram à marca ao longo desses anos. Desenvolver um novo perfume para uma franquia tão amada pelos fãs foi algo assustador no começo, mas acho que criamos a fragrância perfeita para ser a irmã do Cloud original. Ele se tornou um dos meus perfumes favoritos. Tenho usado constantemente nos últimos meses. Foi com muito amor que trabalhei com Clement e sua equipe neste novo pilar, e foi muito emocionante guardar esse segredo!!!! Mal podia esperar por fazer este anúncio e, agora, mal posso esperar que todos descubram o CLOUD PINK...".

Os fãs de Ariana e as pessoas apaixonadas pela beleza também usam constantemente as fragrâncias da artista. O sucesso global de Ariana Grande no mundo dos perfumes tem sido excepcional e repleto de galardões. As marcas de Ariana conquistaram vários prêmios e indicações em vários países, incluindo os galardões de 'Fragrância do Ano' e 'Campanha de Mídia do Ano'.

"A marca Cloud continua tendo uma demanda incrível em todo o mundo. A franquia rapidamente se tornou uma marca de culto e foi até mesmo considerada um clássico moderno por especialistas do setor", explicou Noreen Dodge, diretora de marketing e estratégia da LUXE Brands. "O Cloud Pink é uma evolução da narrativa. Quando você trabalha com uma artista como a Ariana... Ela desafia seus parceiros a reimaginar a convergência do olfato, do design e da narrativa, sempre com o objetivo de maravilhar seus fãs. É essa criatividade e capacidade de inovação que continua redefinindo a experiência do cliente".

Criado por Clement Gavarry, da Firmenich, o Cloud Pink é uma mistura sensual de madeiras de âmbar, musgo magenta e um toque de pralina adoçada. A viagem começa com uma mistura aveludada de bagas faustosas e frutas cintilantes, enquanto o delicado toque floral de orquídea de baunilha e ambreta envolve você em um abraço de nuvens semelhantes ao algodão. A impressão duradoura é uma mistura calorosa, sensual e viciante de almíscar e madeiras âmbar que delicia os sentidos.

"A criatividade incomparável de Ariana nunca pára de me surpreender, especialmente com o lançamento do Cloud Pink", disse Tony Bajaj, CEO da LUXE Brands. "Ao longo do tempo, Ariana tem selecionado uma gama de fragrâncias de alta qualidade, longevidade e grande sucesso, estabelecendo um verdadeiro pilar no setor. É uma prova de sua abordagem personalizada à criação de perfumes. Para a LUXE Brands, é uma honra fazer parceria, mais uma vez, com um ícone tão influente".

A EMBALAGEM

Com um frasco icônico que continua conquistando os corações de todos e proporcionando um momento repleto de alegria e otimismo, o design do CLOUD PINK foi reimaginado em tons ROSA perfeitos. O elegante design do frasco é iluminado por um tom rosa macio, mas brilhante, e apoiado em uma base branca constituída por nuvens suaves. A caixa adiciona um pouco de drama e ousadia, com uma combinação impactante de acabamentos metálicos e acetinados. O icônico símbolo da marca CLOUD acompanha todo o design, reforçando o mundo digital que conecta a todos nós.

PREÇOS

Spray Eau de Parfum, 3,4 FL OZ/100 mL $68,00

Spray Eau de Parfum, 1,0 FL OZ/30 mL $48,00

Spray Eau de Parfum, 0,33 FL OZ/10 ML $26,00

Os preços são os valores sugeridos pelo fabricante, em dólares estadunidenses, para o mercado de varejo.

A fragrância será lançada globalmente em outros varejistas de prestígio, incluindo:

Canadá: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Reino Unido: Boots, John Lewis , Superdrug, Perfume Shop e The Fragrance Shop

Austrália: My Chemist

México: Liverpool

Sobre ARIANA GRANDE

Com vários discos de platina e dois prêmios Grammy em seu currículo, a superestrela internacional Ariana Grande foi a primeira artista a ocupar os três primeiros lugares da parada Billboard Hot 100 desde os Beatles (em 1964), com as músicas '7 Rings', 'Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored' e 'Thank U, Next'. Em 2020, Ariana tornou-se a primeira e única artista a conseguir lançar 5 singles diretamente para o primeiro lugar das paradas. Em 2021, Ariana fez história ao ser a primeira artista a ocupar simultaneamente três dos 10 primeiros lugares nas paradas Billboard Pop Airplay e Mediabase Top 40, com as músicas 'positions', '34+35' e 'pov'. Com apenas 29 anos, Ariana já lançou seis álbuns de platina e ultrapassou 98 bilhões de streams em todo o mundo, sendo a artista feminina com mais streams no Spotify na última década. Graças à sua voz poderosa e sua presença incomparável (tanto em palco quanto com seus fãs), Ariana rapidamente se tornou uma das maiores estrelas pop de nossa geração Em 2022, Ariana Grande tornou-se a primeira artista a lançar quatro álbuns com mais de 4 bilhões de streams cada no Spotify. Em 2019, Ariana embarcou na Sweetener World Tour e realizou mais de 100 espetáculos ao longo do ano, incluindo os shows principais do Lollapalooza e do Coachella, onde foi a mais jovem atração principal da história do festival. Em 2021, Ariana Grande ingressou no THE VOICE da NBC como treinadora e estrelou no filme indicado aos Oscars 'DON'T LOOK UP' (Netflix), contracenando com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Atualmente, Ariana está trabalhando com Jon M. Chu na adaptação para cinema de WICKED, estrelando como Glinda e contracenando com Cynthia Erivo, que desempenha o papel de Elphaba.

Sobre a LUXE BRANDS

A LUXE Brands, Inc. é uma prestigiada empresa global dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de alta qualidade que inspiram consumidores em todo o mundo. A inovadora abordagem da empresa ao design, ao marketing e à construção de marcas com foco no digital ganhou vários prêmios em todo o mundo. Em 2019, a LUXE Brands recebeu o prêmio 'Fragrância do Ano' pelo perfume Cloud by Ariana Grande. O portfólio da empresa inclui Ariana Grande, Nicki Minaj e o perfume Eau de Juice by Cosmopolitan.

Ariana Grande Fragrance - Contatos para a imprensa:

