Les nuages cèdent la place à Ariana Grande qui présente son nouveau parfum, Cloud Pink

NEW YORK, 11 août 2023 /PRNewswire/ -- La musicienne, actrice et entrepreneuse Ariana Grande, lauréate d'un Grammy, vous invite à découvrir son nouveau parfum Cloud Pink, le dernier né de sa collection de parfums primée.

Après près d'une décennie de succès inébranlable dans le domaine du parfum, Ariana a consolidé sa place au sein de l'élite des innovateurs en matière de parfums. Sa maison de parfums est ancrée par un savoir-faire supérieur, des ingrédients exquis et un sens commercial aiguisé – souvent dans les mêmes conversations que les parfums de haute couture d'aujourd'hui, et Cloud Pink atteint encore un nouveau niveau. Le parfum sera lancé exclusivement sur Ulta.com le 13 août et sera disponible dans les magasins Ulta Beauty du pays à partir du 20 août.

Le lancement de Cloud Pink ouvre un nouveau chapitre dans la collection emblématique du « multi-hyphen ». Éthéré et moderne, Cloud Pink s'inspire de l'optimisme magnétique et de la confiance d'Ariana. La campagne est peut-être la plus personnelle qu'elle ait jamais réalisée, mettant brillamment en valeur l'évolution d'Ariana Grande en tant qu'artiste et en tant que femme.

« Il est impossible de décrire à quel point je suis excitée à l'idée de lancer Cloud Pink », a déclaré Ariana Grande. « Cloud est un parfum qui restera toujours si proche de mon cœur, et je remercie mes fans de lui avoir témoigné tant d'amour tout au long de ces années. Développer un nouveau parfum dans le cadre de cette franchise préférée des fans était intimidant au début, mais je pense vraiment que nous avons créé le parfum jumeau parfait de l'original Cloud. Il s'est glissé parmi mes favoris ces derniers temps. Je l'ai porté sans arrêt ces derniers mois. Travailler avec Clément et l'équipe sur ce nouveau pilier a été un véritable travail d'amour, et a été un secret tellement excitant à garder !!!! Je ne pouvais pas attendre cette annonce et j'ai hâte que tout le monde découvre CLOUD PINK… »

Les fans d'Ariana et les amateurs de beauté n'arrêtent pas non plus de vaporiser ses parfums. Le succès mondial des parfums d'Ariana Grande a été exceptionnel et les récompenses n'ont pas manqué. La franchise s'enorgueillit de récompenses et de nominations dans de nombreux pays pour le parfum de l'année et la campagne médiatique de l'année pour plusieurs de ses marques de parfums.

« La marque Cloud continue de faire l'objet d'une demande sans précédent à l'échelle mondiale, car elle est rapidement devenue un produit culte et a même été qualifiée de classique moderne par des experts du secteur », a expliqué Noreen Dodge, directrice du marketing et de la stratégie de LUXE Brands. « Cloud Pink est une évolution de l'histoire. En travaillant avec une artiste comme Ariana, elle met ses partenaires au défi de réinventer la convergence du parfum, du design et de la narration, toujours dans le but de ravir ses fans. C'est cette créativité et ce savoir-faire avant-gardistes qui continuent de redéfinir l'expérience du client. »

Créé par Clement Gavarry de Firmenich, Cloud Pink est un mélange sensuel de bois ambrés, de mousse magenta et d'une touche de praliné sucré. Le voyage commence par un mélange velouté de baies riches et de fruits pétillants, tandis que la délicate fleur d'orchidée vanillée et l'ambrette blush vous enveloppent dans une étreinte de nuages duveteux et cotonneux. L'impression durable, un mélange chaud de musc addictif et sensuel et de bois ambrés, ravit les sens.

« Je continue d'être surpris par la portée créative inégalée d'Ariana, en particulier avec le lancement de Cloud Pink », a affirmé Tony Bajaj, directeur général de LUXE Brands. « Au fil du temps, Ariana a créé une gamme de parfums de haute qualité qui ont une longue durée de vie et un large attrait, devenant ainsi un véritable pilier de l'industrie. Cela témoigne de son approche personnalisée du design de parfum. LUXE Brands est honorée de s'associer une fois de plus à une icône aussi influente. »

L'EMBALLAGE

Avec le design emblématique du flacon qui continue à capter le cœur de tous, en offrant un moment de joie et d'optimisme, le design du CLOUD PINK est réinventé dans des nuances parfaites de ROSE. Le design élégant du flacon s'illumine d'un rose doux mais vif, tout en reposant sur une base de nuage bouffant blanc. Le design de l'étui est spectaculaire et audacieux grâce à la combinaison de finitions métalliques et satinées. Le symbole CLOUD emblématique est présent dans tout le design, renforçant le monde numérique qui nous relie tous.

LES PRIX

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL 68,00 USD

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL 48,00 USD

Eau de Parfum Spray, 0,33 FL OZ/10 mL 26,00 USD

Tous les prix sont les prix de vente suggérés par le fabricant en dollars américains.

La marque sera déployée à l'échelle mondiale chez d'autres détaillants de prestige, notamment :

Canada : Shoppers Drug Mart

: Shoppers Drug Mart Europe : Douglas

: Douglas Royaume-Uni : Boots, John Lewis , Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop

, Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop Australie : My Chemist

Mexique : Liverpool

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

L'artiste lauréate d'un prix Grammy, multiplatine et superstar internationale, Ariana Grande, est la première artiste à remporter les trois premières places du Billboard Hot 100 depuis les Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored » et « Thank U, Next. » En 2020, elle est devenue la première et la seule artiste à avoir 5 singles qui entrent directement à la première place dans l'histoire du classement. En 2021, Ariana Grande a marqué l'histoire en devenant la première artiste à détenir simultanément trois titres dans le top 10 du Billboard Pop Airplay et du Mediabase Top 40 Charts avec « positions », « 34+35 » et « pov ». À seulement 29 ans, elle a sorti six albums de platine et surpassé les 98 milliards de vues – elle est l'artiste la plus écoutée sur Spotify ces dix dernières années – et est devenue rapidement l'une des plus grandes pop stars de notre génération avec ses puissantes capacités vocales et sa présence inégalée sur scène et avec ses fans. En 2022, Ariana Grande est devenue la première artiste dont quatre albums ont dépassé les 4 milliards de lectures chacun sur Spotify. En 2019, Ariana Grande a entrepris le Sweetener World Tour et s'est produite dans plus de 100 spectacles tout au long de l'année, y compris en tête d'affiche à Lollapalooza et à Coachella - où elle était la plus jeune vedette dans l'histoire du festival. En 2021, Grande a rejoint l'émission THE VOICE de la NBC en tant que coach et a également joué dans le film DON'T LOOK UP, nommé aux Oscars, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, pour Netflix. Elle est actuellement en production sur l'adaptation cinématographique de Jon M. Chu de WICKED, avec Glinda en face d'Elphaba de Cynthia Erivo.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une société de beauté de prestige mondiale qui se consacre au développement de marques de beauté haut de gamme qui inspirent les consommatrices à travers le monde. Grâce à son approche innovante envers la conception, la commercialisation et le développement de marques avec une philosophie axée sur le numérique, la société a remporté de nombreux prix dans le monde entier. LUXE Brands a remporté le prix Parfum de l'année en 2019 au nom de Cloud par Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj et Eau de Juice de Cosmopolitan.

