Las nubes dan paso a Ariana Grande en el marco del debut de su fragancia más reciente, Cloud Pink

NUEVA YORK, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- La actriz, emprendedora y música ganadora del Grammy Ariana Grande invita a conocer su nueva fragancia Cloud Pink, la última adición a su galardonada colección de fragancias.

Tras casi una década de éxito inquebrantable en fragancias, Ariana ha consolidado su lugar entre una clase de élite de innovadores en perfumes. Su casa de fragancias está respaldada por una artesanía superior, ingredientes exquisitos y un agudo sentido comercial, a menudo en las mismas conversaciones que los perfumes de los mejores diseñadores de hoy, y Cloud Pink alcanza un nuevo nivel. La fragancia se lanza exclusivamente en Ulta.com el 13 de agosto y estará disponible en tiendas Ulta Beauty a nivel nacional a partir del 20 de agosto.

El lanzamiento de Cloud Pink abre un nuevo capítulo para la icónica colección del multifenómeno. Etérea y moderna, Cloud Pink se inspira en la confianza y el optimismo magnético de Ariana. Esta campaña mejorada es tal vez la más personal hasta ahora, y muestra de manera brillante la evolución de Grande como artista y mujer.

"No puedo comenzar a describir lo emocionada que estoy de lanzar Cloud Pink", afirmó Grande. "Cloud es una fragancia que siempre estará cerca de mi corazón, y agradezco a mis fans por mostrarle un amor tan abrumador durante todos estos años. Al principio, desarrollar una nueva fragancia bajo esta franquicia favorita de los fans fue un desafío, pero realmente creo que hemos creado el aroma hermano perfecto para la Cloud original. Últimamente, se encuentra entre mis favoritos. Lo he estado usando sin parar estos últimos meses. Trabajar con Clement y el equipo en este nuevo pilar fue un trabajo de amor, ¡y ha sido un secreto muy emocionante de conservar! Estaba muy ansiosa por este anuncio y no puedo esperar a que todos conozcan CLOUD PINK…"

Los fans de Ariana y los entusiastas de la belleza no pueden dejar de usar sus fragancias. El éxito global de Grande en materia de fragancias ha sido excepcional, rebosante de elogios. La franquicia cuenta con premios y nominaciones en múltiples países por Fragancia del año y Campaña mediática del año en muchas de sus marcas de fragancias.

"Con la marca Cloud seguimos viendo una demanda sin precedentes a nivel mundial; rápidamente se ha convertido en un favorito de culto e incluso ha sido considerado por expertos de la industria como un clásico moderno", explica Noreen Dodge, directora de Marketing y Estrategia de LUXE Brands. "Cloud Pink es una evolución de la historia. Al trabajar con una artista como Ariana, ella desafía a sus compañeros a reimaginar la convergencia del aroma, el diseño y la narrativa siempre con la intención de deleitar a sus fans. Es esta creatividad y artesanía vanguardista lo que sigue redefiniendo la experiencia del cliente".

Creada por Clement Gavarry de Firmenich, Cloud Pink es una sensual mezcla de maderas ambarinas, musgo magenta y un toque de praliné azucarado. El viaje comienza con una mezcla aterciopelada de ricas bayas y fruta fresca, mientras la delicada floralidad de la orquídea de vainilla y el rubor de ambrette te envuelven en un abrazo de nubes de pluma y algodón. La impresión duradera, una cálida mezcla de musco adictivo y sensual en la piel y maderas ámbar satisfacen los sentidos.

"Sigo sorprendido por el alcance creativo inigualable de Ariana, especialmente con el lanzamiento de Cloud Pink", señaló Tony Bajaj, director ejecutivo de LUXE Brands. "Con el tiempo, Ariana ha seleccionado una gama de fragancias de alta calidad con longevidad y un amplio atractivo, estableciendo un verdadero pilar en la industria. Es una prueba de su enfoque personalizado para el diseño de perfumes. LUXE Brands tiene el honor de colaborar una vez más con un ícono así de influyente".

EL EMPAQUE

Un frasco con diseño icónico que sigue captando los corazones de todos. Ofreciendo un momento inspirador que imbuye alegría y optimismo, el diseño de CLOUD PINK se reimagina en tonos perfectos de color rosa. El elegante diseño del frasco se ilumina de rosado suave pero brillante mientras descansa en una suave base de nube. El diseño de la caja aporta drama y audacia con una impactante combinación de acabados metálicos y satinados. El emblemático símbolo CLOUD acompaña el diseño, reforzando el mundo digital que nos conecta a todos.

PRECIOS

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL $68,00

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL $48,00

Eau de Parfum Spray, 0,33 FL OZ/10 mL $26,00

Precios de venta minorista sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

La marca se lanzará a nivel mundial a otros minoristas de prestigio, incluidos:

Canadá: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Reino Unido: Boots, John Lewis , Superdrug, The Perfume Shop y The Fragrance Shop

Australia : My Chemist

México: Liverpool

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Artista musical multiplatino y superestrella internacional ganadora del Grammy, Ariana Grande es la primera artista en ocupar los tres primeros puestos del Billboard Hot 100 desde The Beatles en 1964, con "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next". En 2020, se convirtió en la primera y única artista en tener 5 sencillos debut en el puesto n.° 1 en la historia de las listas. En el año 2021, Grande hizo historia como la primera artista en ocupar simultáneamente tres lugares en el top 10 de Billboard Pop Airplay y Mediabase Top 40 Charts con "Positions", "34+35" y "pov". Con solo 29 años, ha lanzado seis álbumes que se han convertido en platino y ha superado los 98.000 millones de reproducciones en todo el mundo ―es la artista femenina con más reproducciones en Spotify de la última década―, mientras se convierte rápidamente en una de las mayores estrellas pop de nuestra generación con su poderosa voz y presencia inigualable tanto en el escenario como con sus fans. En el año 2022, Grande se convirtió en la primera artista en tener cuatro álbumes con más de 4.000 millones de reproducciones cada uno en Spotify. En el año 2019, Grande se embarcó en el Sweetener World Tour y presentó más de 100 espectáculos a lo largo del año, incluidas las participaciones como artista principal en Lollapalooza y Coachella, donde fue la estrella más joven de la historia del festival. En 2021, Grande se unió al programa THE VOICE de la NBC como coach y también apareció en la película nominada al Premio de la Academia DON'T LOOK UP con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, para Netflix. Actualmente se encuentra en la fase de producción de la adaptación cinematográfica de WICKED, a cargo de Jon M. Chu, en la que interpreta a Glinda con Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una empresa global de belleza de prestigio dedicada al desarrollo de marcas de belleza de clase mundial que inspiran a consumidores de todo el mundo. El enfoque innovador de la empresa en el diseño, el marketing y la creación de marcas, con un espíritu que prioriza lo digital, ha recibido muchos premios en todo el mundo. LUXE Brands recibió el premio Fragrance of the Year en 2019 para Cloud de Ariana Grande. La cartera completa incluye Ariana Grande, Nicki Minaj y Eau de Juice by Cosmopolitan.

Contactos para la prensa, Ariana Grande Fragrance:

The Lede Company

