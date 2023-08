Chmury rozstępują się na premierę nowego zapachu Ariany Grande - Cloud Pink

NOWY JORK, 10 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Ariana Grande - piosenkarka, która zdobyła nagrodę Grammy, aktorka i przedsiębiorczyni - zaprasza do wypróbowania swojego nowego zapachu Cloud Pink, który jest najnowszym uzupełnieniem jej wielokrotnie nagradzanej kolekcji perfum.

Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink

Po niemal dekadzie nieprzerwanych sukcesów w dziedzinie perfum, Ariana zdobyła silną pozycję wśród elity twórców innowacyjnych zapachów. Jej markę perfum wyróżnia nadzwyczajny kunszt produkcji, wyjątkowe składniki i wyczucie trendów rynkowych, a ona sama jest wymieniana jednym tchem obok najwybitniejszych współczesnych projektantów perfum. Cloud Pink wynosi jej kolekcję na zupełnie nowy poziom. Zapach będzie miał swoją premierę 13 sierpnia wyłącznie na Ulta.com, a 20 sierpnia trafi do salonów Ulta Beauty w USA.

Premiera Cloud Pink otwiera nowy rozdział w słynnej kolekcji wszechstronnie utalentowanej gwiazdy. Ulotny, a zarazem współczesny zapach Cloud Pink czerpie inspirację z magnetyzującego optymizmu i pewności siebie Ariany. Rozszerzona kampania promocyjna nowego zapachu jest chyba najbardziej osobistą z dotychczasowych, bo ukazuje drogę, jaką przebyła Ariana Grande jako artystka i kobieta.

„Nie da się opisać, jak bardzo cieszę się z premiery Cloud Pink - powiedziała Grande. - Cloud to zapach, który zawsze będzie bliski mojemu sercu. Dziękuję moim fankom za uwielbienie, z jakim przez te wszystkie lata spotykała się moja kolekcja. Stworzenie nowego zapachu w ramach tej ulubionej kolekcji moich fanek było na początku onieśmielające, ale jestem przekonana, że udało nam się uzyskać doskonały siostrzany zapach dla oryginalnego Cloud. W ostatnim czasie Cloud Pink stał się jednym z moich ulubionych. Noszę go non stop od kilku miesięcy. Współpraca z Clementem i całym zespołem nad tym nowym filarem kolekcji była prawdziwą przyjemnością i tak ekscytujące było trzymanie go w tajemnicy! Nie mogłam się doczekać tego ogłoszenia i z niecierpliwością oczekuję, aż wszyscy wypróbują Cloud Pink..."

Fanki Ariany i dbania o siebie wręcz nie mogą przestać korzystać z jej perfum. Światowy sukces Ariany Grande w dziedzinie perfum nie ma precedensu, a jej produkty spotykają się z niesłabnącym uznaniem. Kolekcja zdobyła szereg nagród i nominacji w wielu krajach, a jej marki otrzymały takie wyróżnienia, jak „Zapach Roku" i „Kampania Medialna Roku".

„Marka Cloud nadal spotyka się z niesamowitym popytem na całym świecie - szybko stała się ulubionym, kultowym zapachem, a eksperci branżowi uznali ją nawet za współczesny klasyk - relacjonuje Noreen Dodge, dyrektor ds. marketingu i strategii LUXE Brands. - Cloud Pink to ewolucja tej opowieści. Gdy pracujesz z taką artystką, jak Ariana, musisz na nowo poszukiwać punktu, w którym spotykają się wyjątkowy zapach, design i opowieść, a wszystko w jednym celu - aby zachwycić jej fanki. To właśnie ta nastawiona na przyszłość kreatywność i kunszt ciągle zapewniają naszym klientom nowe doświadczenia".

Stworzone przez Clementa Gavarry'ego z Firmenich, perfumy Cloud Pink są zmysłową mieszanką nut drewna bursztynowego, fioletowo-różowego mchu i słodkiej praliny. Podróż rozpoczyna się od jedwabistej mieszanki aromatycznych jagód i musujących owoców, a następnie otula bawełniano-puchowa chmurka przez delikatne kwiatowe nuty waniliowej orchidei i piżma ambrowego. Trwały efekt i ciepła mieszanka uzależniającego i zmysłowego dla skóry piżma i drewna bursztynowego to uczta dla zmysłów.

„Niezrównana kreatywność Ariany ciągle mnie zaskakuje, ale Cloud Pink sprawia, że jestem pod jeszcze większym wrażeniem - powiedział Tony Bajaj, dyrektor generalny LUXE Brands. - Przez lata Ariana pracowała przy stworzeniu szeregu wysokiej jakości perfum, których urok trwa i jest szeroko rozpoznawalny, stając się prawdziwym filarem branży. Jej sukcesy świadczą o osobistym podejściu do projektowania perfum. To zaszczyt dla LUXE Brands, że znów możemy współpracować z taką ikoną show businessu".

OPAKOWANIE

Rozpoznawalny design flakonika zdobywa serca wszystkich odbiorców - ożywiając ich radością i optymizmem - design CLOUD PINK to nowa forma w doskonałych odcieniach różu. Wytworny styl flakonika olśniewa miękkim lecz jasnym różem posadowionym na białej puchatej chmurce. Projekt opakowania emanuje dramatyzmem i śmiałością, które uzyskano dzięki wyrazistemu połączeniu akcentów metalicznych i satynowych. Kultowy symbol CLOUD przewija się w całym projekcie, stanowiąc nawiązanie do cyfrowego świata, który łączy nas wszystkich.

CENY

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 ml - 68.00 $

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 ml - 48.00 $

Eau de Parfum Spray, 0.33 FL OZ/10 ml - 26.00 $

Wszystkie ceny stanowią sugerowane ceny detaliczne w dolarach amerykańskich.

Marka trafi też do innych prestiżowych sklepów detalicznych na całym świecie:

Kanada: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Wielka Brytania: Boots, John Lewis , Superdrug, The Perfume Shop i The Fragrance Shop

Australia : My Chemist

Meksyk: Liverpool

ARIANA GRANDE

Zdobywczyni nagrody Grammy, autorka multiplatynowych albumów muzycznych i międzynarodowa supergwiazda, Ariana Grande, jest pierwszą gwiazdą, która zajęła trzy pierwsze miejsca na liście Billboard Hot 100 od czasu The Beatles w 1964 roku dzięki piosenkom „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" i „Thank U, Next". W 2020 roku została pierwszą i jedyną piosenkarką w historii, której aż pięć singli zadebiutowało na pierwszych miejscach list przebojów. W 2021 roku Grande zapisała się w historii jako pierwsza artystka, która jednocześnie zajęła trzy najwyższe miejsca w pierwszej dziesiątce na Billboard Pop Airplay i Mediabase Top 40 Charts z utworami „positions", „34+35" i „pov". W wieku zaledwie 29 lat wydała już sześć platynowych albumów i przekroczyła 98 miliardów odsłuchań - jest najczęściej odtwarzaną w serwisie Spotify artystką ostatniej dekady - jednocześnie szybko stając się jedną z największych gwiazd popu naszego pokolenia ze swoim silnym głosem i niezrównaną osobowością zarówno na scenie, jak i wśród fanów. W 2022 roku Grande stała się pierwszą artystką, której aż cztery albumy przekroczyły 4 miliardy odtworzeń na platformie Spotify. W 2019 roku Grande wyruszyła w trasę Sweetener World Tour i zagrała ponad 100 koncertów w ciągu roku, w tym jako główna gwiazda na Lollapalooza i Coachella - gdzie była jednocześnie najmłodszą headlinerką w historii festiwalu. W 2021 roku Grande dołączyła do programu NBC THE VOICE jako trenerka. Można ją również zobaczyć w filmie Netfliksa w reżyserii Adama McKaya NIE PATRZ W GÓRĘ z udziałem Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Obecnie pracuje nad filmową adaptacją musicalu „Wicked" w reżyserii Jona M. Chu, gdzie wystąpi u boku Elphaby kreowanej przez Cynthię Erivo.

ABOUT LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. to międzynarodowa firma kosmetyczna zajmująca się tworzeniem światowej klasy marek kosmetycznych, które wzbudzają zachwyt konsumentów na całym świecie. Innowacyjne podejście do wzornictwa, marketingu i budowania marek według etosu cyfrowego (ang. digital first) przyniosło spółce liczne nagrody na całym świecie. LUXE Brands została nagrodzona tytułem Fragrance of the Year w 2019 roku w imieniu Cloud by Ariana Grande. W portfolio marki są takie nazwiska, jak Ariana Grande, Nicki Minaj i Eau de Juice by Cosmopolitan.

