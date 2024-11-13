مستشفى Sant Pau تتعاون مع Huawei لتسريع التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

مدينة برشلونة، دولة إسبانيا، 13 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حدد قادة الصناعة من مستشفى de Sant Pau وشركة Huawei اليوم رؤية حول كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تجعل المستشفيات أكثر كفاءة وتحسن حياة المرضى.

تحدث الدكتور Alfons Torrego، المدير الطبي في مستشفى Sant Pau، في حدث عُقد في مبنى Sant Pau للفن الحديث، عن السياق الحالي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. وسلط الضوء على المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا في Sant Pau، وشرح السيناريوهات المثالية لمبادرات التحول الرقمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

The speakers shared their thoughts at the roundtable

ناقش الدكتور Josep Munuera، مدير خدمة التصوير التشخيصي في Sant Pau، إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتعزيز العمليات وتحسينها في مجال التشخيص بالتصوير وتطوير النماذج التنبؤية بالأمراض. وأكد أن هذه التطورات يمكن أن تساهم في تنفيذٍ أكثر كفاءة للطب الدقيق، وتخصيص العلاجات لاحتياجات المريض الفردية بدقة وفعالية أكبر.

خلال جلسة نقاشية، أكد المشاركون على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز الابتكار والكفاءة في قطاع الرعاية الصحية. وأبرزوا شراكة المستشفى مع شركة Huawei كمثال رئيسي، مع التركيز على حلول تخزين البيانات وحلول الأمن. مثل هذه الشراكات ضرورية لتمكين التحول الرقمي الآمن في نظام الرعاية الصحية، وضمان حماية بيانات المرضى الحساسة مع تعزيز بنية تحتية حديثة وفعالة.

تقوم Sant Pau بتوسيع قدراتها التكنولوجية لمعالجة التحديات المعقدة للطب الحديث. تحت قيادة الدكتور Josep Munuera، أطلقت المستشفى مجموعة بحثية جديدة في مجال التصوير الطبي المتقدم والذكاء الاصطناعي والعلاج الموجه بالتصوير.

على نحو مماثل، قاد الدكتور عبد الحكيم مصطفى، مدير مختبر Dimension Lab في Sant Pau، تقدم المستشفى في تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد (3D). لقد أحدث عمله في النمذجة ثلاثية الأبعاد، والتوائم الرقمية، والأجهزة الطبية المخصصة المطبوعة ثلاثية الأبعاد - ثورة في أسلوب الجراحات المعقدة، ما يسمح بالتخطيط المحدد لكل مريض على حدةٍ والذي يعزز الدقة والسلامة الجراحية. إن استخدام مختبر Dimension Lab للتخطيط الجراحي الافتراضي والتوأمة الرقمية أكبر مثال على التزام مستشفى Sant Pau بالطب الشخصي، ويعكس ريادتها في دمج الخبرة السريرية مع أحدث التقنيات.

أوضح الدكتور حكيم مصطفى أهمية التنسيق بين التخصصات. وأبرز كيف يعمل مهندسو الطب الحيوي والأطباء والممرضون في Sant Pau معًا لتقديم حلول صحية رقمية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز رعاية المرضى من خلال دمج تقنيات الرعاية الصحية المتقدمة والمخصصة في الممارسات السريرية.

يمكن رؤية مساهمة التكنولوجيا الرقمية في الرعاية المبتكرة في Sant Pau في مسلسل " Being Digi-Sapiens " الوثائقي الذي صنعته شركة Warner Brothers Discovery بدعم من Huawei.

يستضيف المسلسل اليوتيوبر Simone Giertz، الذي يشير إلى أنه في الماضي، كانت سجلات المرضى تتكون في الغالب من ملاحظات الأطباء المكتوبة بخط اليد. اليوم، تتألف هذه السجلات من الآلاف من نقاط البيانات المنتشرة عبر العديد من المنصات، وغالبًا ما تكون على شكل صور مثل الأشعة السينية والموجات الصوتية والأشعة المقطعية. يجب الوصول إلى جميع هذه البيانات بسرعة وحمايتها باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتاحة الأكثر مرونة والقادرة على تحمل الأخطاء.

تقوم Huawei بدورها للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. منذ عام 2020، كانت Huawei الشريك الاستراتيجي الرائد لمستشفى Sant Pau في أنظمة التخزين الحديثة. حيث زودت شركة Huaweiمستشفى Sant Pau بحل تخزين فلاش بالكامل يوفر للموظفين في القطاع الصحي إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات المرضى عند الحاجة. يتميز الحل بأحدث تقنيات النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات، والحماية من برامج الفدية، ما يضمن أعلى مستويات الحماية لبيانات المرضى.

قال السيد Kenneth Fredriksen، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei في منطقة أوروبا: "من خلال العمل مع مؤسسات مثل Saint Pau، نأمل في جعل الحياة أسهل وأكثر أمانًا وترابطًا للمجتمعات في جميع أنحاء أوروبا". "ما تزال Huawei ملتزمة بشدة بالشراكة مع المنظمات من جميع القطاعات لجلب حلول رقمية ذكية إلى كل ركن من أركان المجتمع".

خلال الحدث القادم "HUAWEI CONNECT 2024 باريس" ، ستطلق Huawei حل OceanStor Dorado All-Flash Storage من الجيل الجديد في أوروبا.