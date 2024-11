Nemocnice Sant Pau a firma Huawei spojily síly, aby urychlily digitální transformaci zdravotnictví

BARCELONA, Španělsko, 13. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Vedoucí představitelé barcelonské nemocnice Sant Pau a společnosti Huawei dnes představili vizi, jak mohou digitální technologie zefektivnit chod nemocnic a zlepšit život pacientů.

The speakers shared their thoughts at the roundtable

Na akci konané v secesní budově barcelonské nemocnice Sant Pau promluvil například její ředitel doktor Alfons Torrego. Ve svém projevu nastínil současný stav digitální transformace ve zdravotnictví. Vyzdvihl projekty, které nemocnice Sant Pau v současné době realizuje, a popsal ideální cesty, jimiž by se digitální transformace a inovace ve zdravotnictví měly ubírat.

Doktor Josep Munuera, vedoucí Radiologické kliniky nemocnice Sant Pau, ve svém projevu hovořil o umělé inteligenci. Podle něj se jedná o účinný nástroj pro zlepšení a optimalizaci procesů, jako jsou zobrazovací diagnostika a vývoj prediktivních modelů. Munuera zdůraznil, že díky tomuto technickému pokroku by se mohly efektivnějším způsobem do praxe zavádět principy personalizované medicíny, tj. takové medicíny, která by léčbu přesněji a efektivněji přizpůsobovala individuálním potřebám pacienta.

Účastníci kulatého stolu upozorňovali na důležitost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, díky níž se může zdravotnictví inovovat a zefektivňovat. Jako příklad uváděli spolupráci nemocnice Sant Pau se společností Huawei, v jejímž centru stojí otázka ukládání a zabezpečení dat. Podobná partnerství jsou pro bezpečnou digitální transformaci systému zdravotní péče zásadní. Zajišťují totiž ochranu citlivých údajů pacientů a zároveň pomáhají vybudovat moderní a efektivní infrastrukturu.

Aby nemocnice Sant Pau dokázala řešit složité výzvy moderní medicíny, neustále rozšiřuje portfolio užívaných technologií. Pod vedením doktora Josepa Munuery zahájila nemocnice činnost nové výzkumné skupiny v oblasti pokročilého lékařského zobrazování, umělé inteligence a radioterapie řízené obrazem.

Podobným příkladem je i doktor Abdel Hakim Moustafa, který v nemocnici Sant Pau vede projekt Dimension Lab, jež se zabývá 3D technologiemi. Jeho práce v oblasti 3D modelování, technologie digitálních dvojčat a 3D tištěných zdravotnických prostředků na míru zásadně ovlivnila místní přístup ke komplikovaným operacím. Umožňuje totiž naplánovat operaci na míru pacientovi, čímž zvyšuje přesnost a bezpečnost operačních výkonů. Díky využívání technologie virtuálního chirurgického plánování a digitálních dvojčat na výzkumném pracovišti Dimension Lab může nemocnice Sant Pau aplikovat principy personalizované medicíny. Nemocnice se tím zároveň stává jedním z vedoucích pracovišť, kde se odborné klinické znalosti snoubí s nejmodernějšími technologiemi.

Doktor Hakim Moustafa pohovořil o důležitosti mezioborové spolupráce. Popsal, jak biomedicínští inženýři, lékaři a zdravotní sestry v nemocnici Sant Pau společně vytvářejí nové standardy digitálního zdravotnictví. Cílem tohoto procesu je zlepšit péči o pacienty pomocí zapojení pokročilých personalizovaných zdravotnických technologií do klinické praxe.

Jak jsou digitální technologie přínosné a inovativní pro práci nemocnice Sant Pau, můžete vidět v dokumentárním seriálu Being Digi-Sapiens , který natočila společnost Warner Brothers Discovery s podporou společnosti Huawei.

Seriál moderuje YouTuberka Simone Giertz. Zmiňuje v něm, že v minulosti se zdravotní dokumentace skládala především z ručně psaných lékařských zpráv. V současnosti ale tuto dokumentaci tvoří velké množství dat, která mají řadu podob, například rentgenových snímků, záznamů sonografických vyšetření nebo CT skenů. Tato data musí být snadno dostupná, ale zároveň dostatečně chráněná pomocí nejodolnějších, nejspolehlivějších IT systémů.

S touto technologickou výzvou se nemocnici snaží pomoci společnost Huawei. Od roku 2020 je společnost Huawei předním strategickým partnerem nemocnice Sant Pau v oblasti nejmodernějších úložných systémů. Společnost Huawei nemocnici poskytla úložiště typu all-flash, díky němuž má zdravotnický personál v případě potřeby okamžitý přístup k údajům o pacientech. Úložiště disponuje nejnovějšími technologiemi pro zálohování a obnovu dat i pro ochranu před ransomwarem, díky nimž jsou údaje o pacientech chráněny tím nejspolehlivějším způsobem.

„Doufáme, že díky spolupráci s institucemi, jako je nemocnice Saint Pau, usnadníme život komunitám v celé Evropě, zvýšíme jejich bezpečnost a podpoříme jejich vzájemné propojení," uvedl Kenneth Fredriksen, senior viceprezident společnosti Huawei pro Evropu. „Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s organizacemi z různých odvětví, aby mohla všem lidem napříč společností přinášet inteligentní digitální řešení."

Během nadcházející akce HUAWEI CONNECT 2024 Paris představí společnost Huawei evropskému publiku nové úložistě OceanStor Dorado All-Flash.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555359/1.jpg