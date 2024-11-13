Госпиталь Сан-Пау и Huawei объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации в здравоохранении

БАРСЕЛОНА, Испания, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Лидеры отрасли из госпиталя Сан-Пау и Huawei сегодня поделились своим видением того, как цифровые технологии могут сделать больницы более эффективными и улучшить жизнь пациентов.

The speakers shared their thoughts at the roundtable

Выступая на мероприятии, прошедшем в Sant Pau Art Nouveau, д-р Альфонс Торрего (Dr. Alfons Torrego), главный врач госпиталя Сан-Пау, рассказал о текущем состоянии цифровой трансформации в секторе здравоохранения. Он назвал проекты, реализуемые в настоящее время Сан-Пау, и обозначил идеальные сценарии цифровой трансформации и инновационных инициатив в здравоохранении.

Доктор Хосеп Мунуэра (Dr. Josep Munuera), директор службы диагностической визуализации в Сан-Пау, рассказал о потенциале ИИ как мощного инструмента для улучшения и оптимизации таких процессов, как инструментальная диагностика и разработка моделей прогнозирования. Он подчеркнул, что эти достижения могут обеспечить более эффективное внедрение прецизионной медицины, адаптируя методы лечения к индивидуальным потребностям пациентов с большей точностью и эффективностью.

В ходе круглого стола участники подчеркнули важность сотрудничества между государственными и частными организациями для продвижения инноваций и повышения эффективности в здравоохранении. В качестве яркого примера они привели партнерство госпиталя с компанией Huawei в области решений для хранения данных и безопасности. Такие партнерские отношения необходимы для обеспечения безопасной цифровой трансформации в системе здравоохранения, защиты конфиденциальных данных пациентов и создания современной и эффективной инфраструктуры.

Сан-Пау расширяет свои технологические возможности для решения сложных задач современной медицины. Под руководством доктора Хосепа Мунуэры в госпитале начата работа новой исследовательской группы по передовой медицинской визуализации, искусственному интеллекту (ИИ) и терапии под контролем визуализации.

Д-р Абдель Хаким Мустафа (Dr. Abdel Hakim Moustafa), директор Лаборатории измерений в Сан-Пау, в частности, руководил процессом внедрения в работу больницы 3D-технологий. Его работа в области 3D-моделирования, цифровых двойников и индивидуальных медицинских устройств, изготовленных на 3D-принтере, произвела революцию в подходе к сложным операциям, позволив планировать операции для конкретного пациента, что повышает хирургическую точность и безопасность. Использование лабораторией Dimension Lab виртуального хирургического планирования и цифровых двойников иллюстрирует приверженность Сан-Пау персонализированной медицине и лидерство больницы в части сочетания клинической практики с передовыми технологиями.

Доктор Хаким Мустафа объяснил важность междисциплинарной координации. Он рассказал, как биомедицинские инженеры, врачи и медсестры в Сан-Пау работают все вместе над применением цифровых решений в области здравоохранения. Этот совместный подход направлен на улучшение лечения пациентов за счет внедрения передовых, специализированных технологий здравоохранения в клиническую практику.

Вклад цифровых технологий в инновационное лечение в госпитале Сан-Пау можно увидеть в документальном сериале «Being Digi-Sapiens», снятом Warner Brothers Discovery при поддержке Huawei.

В качестве ведущей в сериале выступает блогер Симона Герц (Simone Giertz), которая отмечает, что в прошлом записи пациентов состояли в основном из рукописных заметок врачей. Сегодня такие записи содержат тысячи точек данных, распределенных по многочисленным платформам, часто в виде изображений, таких как рентгенограммы, сонограммы и компьютерные томограммы. Все эти данные должны быть быстро доступны и защищены с помощью самых отказоустойчивых ИТ-систем.

Huawei вносит свой вклад в достижение этой цели. С 2020 года Huawei является ведущим стратегическим партнером Сан-Пау в области современных систем хранения данных. Компания Huawei предоставила Сан-Пау решение для хранения данных на флэш-накопителях, обеспечивающее медицинскому персоналу почти мгновенный доступ к данным пациентов при необходимости. Решение оснащено новейшими технологиями резервного копирования, восстановления и защиты от вирусов-вымогателей, обеспечивая высочайший уровень защиты данных пациентов.

«Работая вместе с такими учреждениями, как Сан-Пау, мы надеемся сделать жизнь проще, безопаснее и более взаимосвязанной для сообществ по всей Европе», – сказал г-н Кеннет Фредриксен (Kenneth Fredriksen), старший вице-президент Huawei Europe Region. «Huawei по-прежнему глубоко привержена партнерству с организациями из всех отраслей экономики для внедрения интеллектуальных цифровых решения во все аспекты жизни общества».

На предстоящем мероприятии «HUAWEI CONNECT 2024 Paris» компания Huawei представит в Европе свое решение для хранения данных New-Gen OceanStor Dorado All-Flash Storage.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2555359/1.jpg