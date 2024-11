Hospital Sant Pau und Huawei bündeln ihre Kräfte, um die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Branchenführer vom Hospital Sant Pau und Huawei skizzierten heute eine Vision, wie digitale Technologie Krankenhäuser effizienter machen und das Leben der Patienten verbessern kann.

Bei einer Veranstaltung im Sant Pau Art Nouveau gab Dr. Alfons Torrego, medizinischer Direktor des Hospital Sant Pau, einen Überblick über den aktuellen Kontext der digitalen Transformation im Gesundheitssektor. Er stellte Projekte vor, die derzeit von Sant Pau umgesetzt werden, und erläuterte die idealen Szenarien für die digitale Transformation und Innovationsinitiativen im Gesundheitswesen.

Dr. Josep Munuera, Direktor des diagnostischen Bildgebungsdienstes in Sant Pau, erörterte das Potenzial von KI als leistungsstarkes Instrument zur Verbesserung und Optimierung von Prozessen wie der bildgebenden Diagnostik und der Entwicklung von Vorhersagemodellen. Er betonte, dass diese Fortschritte eine effizientere Umsetzung der Präzisionsmedizin ermöglichen könnten, die Behandlungen mit größerer Genauigkeit und Wirksamkeit auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abstimmt.

Bei einem Rundtischgespräch betonten die Teilnehmer, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen ist, um Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen zu fördern. Als Paradebeispiel nannten sie die Partnerschaft des Krankenhauses mit Huawei, die sich auf Datenspeicher- und Sicherheitslösungen konzentriert. Solche Partnerschaften sind für die sichere digitale Transformation des Gesundheitswesens von entscheidender Bedeutung. Sie gewährleisten den Schutz sensibler Patientendaten und fördern gleichzeitig eine moderne, effiziente Infrastruktur.

Sant Pau baut seine technologischen Fähigkeiten aus, um die komplexen Herausforderungen der modernen Medizin zu bewältigen. Unter der Leitung von Dr. Josep Munuera hat das Krankenhaus eine neue Forschungsgruppe für moderne medizinische Bildgebung, künstliche Intelligenz (KI) und bildgestützte Therapie ins Leben gerufen.

In ähnlicher Weise hat Dr. Abdel Hakim Moustafa, Leiter des Dimension Labs in Sant Pau, die Fortschritte des Krankenhauses in der 3D-Technologie vorangetrieben. Seine Arbeit in den Bereichen 3D-Modellierung, digitale Zwillinge und 3D-gedruckte medizinische Geräte hat die Vorgehensweise bei komplexen Operationen revolutioniert und ermöglicht eine patientenspezifische Planung, die die chirurgische Präzision und Sicherheit verbessert. Der Einsatz virtueller chirurgischer Planung und digitaler Zwillinge im Dimension Lab ist ein Beispiel für das Engagement von Sant Pau für die personalisierte Medizin und verdeutlicht die führende Rolle des Krankenhauses bei der Kombination von klinischem Fachwissen und modernster Technologie.

Dr. Hakim Moustafa erläuterte die Bedeutung der interdisziplinären Koordination. Er hob hervor, wie Biomedizintechniker, Ärzte und Krankenschwestern in Sant Pau zusammenarbeiten, um digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln. Dieser gemeinschaftliche Ansatz soll die Patientenversorgung verbessern, indem fortschrittliche, maßgeschneiderte Gesundheitstechnologien in die klinische Praxis integriert werden.

Der Beitrag der Digitaltechnik zur innovativen Pflege im Hospital Sant Pau ist in „Being Digi-Sapiens , " zu sehen, einer Dokumentarserie, die von Warner Brothers Discovery mit Unterstützung von Huawei gedreht wurde.

Die Serie wird von der YouTuberin Simone Giertz moderiert, die darauf hinweist, dass Patientenakten in der Vergangenheit meist aus handschriftlichen Notizen von Ärzten bestanden haben. Heute umfassen solche Aufzeichnungen Tausende von Datenpunkten, die über zahlreiche Plattformen verteilt sind, oft in Form von Bildern wie Röntgenaufnahmen, Sonogrammen und CAT-Scans. All diese Daten müssen schnell zugänglich sein und mit den stabilsten und fehlertolerantesten IT-Systemen geschützt werden, die es gibt.

Huawei trägt seinen Teil dazu bei, dass dieses Ziel in greifbare Nähe rückt. Seit 2020 ist Huawei der führende strategische Partner von Sant Pau für moderne Speichersysteme. Huawei belieferte Sant Pau mit einer All-Flash-Speicherlösung, die dem medizinischen Personal bei Bedarf nahezu sofortigen Zugriff auf Patientendaten ermöglicht. Die Lösung verfügt über die neuesten Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Anti-Ransomware-Technologien, welche ein Höchstmaß an Schutz für Patienten gewährleisten.

„Durch die Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie Saint Pau hoffen wir, das Leben für Gemeinschaften in ganz Europa einfacher, sicherer und besser vernetzt zu machen", sagte Kenneth Fredriksen, leitender Vizepräsident von Huawei Europe Region. „Huawei ist weiterhin fest entschlossen, mit Organisationen aus allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um intelligente digitale Lösungen in jeden Winkel der Gesellschaft zu bringen."

Während der kommenden Veranstaltung „HUAWEI CONNECT 2024 Paris" wird Huawei seine OceanStor Dorado All-Flash-Speicherlösung der nächsten Generation in Europa vorstellen.

