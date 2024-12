معرض Sigep World الإيطالي يتحدث بلغات الأسواق العالمية، مع استضافة المملكة العربية السعودية كدولة ضيف، ستكون الدورة أكثر عالمية من أي وقت مضى

• من المتوقع أن تشارك وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم و3000 مشترٍ في معرض Sigep العالمي الذي تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية في دورته السادسة والأربعين.

• معرض للابتكارات التكنولوجية يضم أكثر من 40 محاضرة ومائدة مستديرة و60 متحدثاً دولياً

https://www.sigep.it/en

ريميني، إيطاليا،, 19 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية (المشار إليها في ما يلي بِـ"IEG")، قائلا: "سيحظى SIGEP WORLD، المعرض التجاري لمجموعة المعارض الإيطالية (ريميني، من 18إلى 22 يناير/كانون الثاني 2025) للتميز في صناعة الخدمات الغذائية، بمشاركة دولية غير مسبوقة مع عارضين من 33 دولة، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا والصين وفرنسا وتركيا وبلجيكا وبولندا والولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للعلاقات التجارية في قطاعات الجيلاتو والمعجنات والمخبوزات والقهوة والشوكولاتة والبيتزا".

"بفضل شبكة IEG الاستراتيجية التي أنشأتها IEG مع وزارة الشؤون الخارجية ووكالة التجارة الإيطالية ITA"، يضيف ماركو كارنييلو، مدير الأعمال التنفيذي لِـ IEG: "نتوقع وفوداً أجنبية من جميع أنحاء العالم وأكثر من 3000 مشترٍ، بما في ذلك سلاسل المطاعم والفنادق ومحلات الجيلاتو ومطاعم البيتزا والمقاهي".

وتوضح فلافيا موريللي، رئيسة قسم الأغذية والمشروبات في شركة IEG، قائلةً: "ستكون المملكة العربية السعودية بلدا ضيفا. "مع التوسع السريع في السوق والطلب المتزايد على الابتكار التكنولوجي، أصبحت المملكة العربية السعودية واجهة جديدة لخدمات الغذاء العالمية". من المتوقع مشاركة وفد من كبار المشترين في المملكة العربية السعودية (مثل Barn's، وهي سلسلة مقاهي تضم أكثر من 800 نقطة بيع، ومجموعة Elite Hospitality/Al-Nahla، وهي شركة رائدة في مجال الضيافة، وAl Tazaj، وهي سلسلة مطاعم خدمة سريعة تضم أكثر من 120 مكاناً) في معرض SIGEP World.

كما سيتم تيسير توافد المشترين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى معرض SIGEP من خلال تفعيل، طوال مدة المعرض، رحلة مباشرة من ميونيخ إلى ريميني ( https://www.luxwing.com/ ).

تحت شعار الابتكار التكنولوجي والاستدامة في مجال الخدمات الغذائية، من المقرر تنظيم 40 فعالية دولية بمشاركة 60 متحدثاً من قطاع الخدمات الغذائية الخارجية. انضم 520 مشترٍ من 79 دولة مثل الولايات المتحدة والهند وكندا والبرازيل وتركيا والصين إلى برنامج كبار المشترين بينما يشارك 2500 مشترٍ أوروبي من إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا واليونان والمملكة المتحدة في برنامج المشترين المميزين.

وتشمل الوفود ما يلي: North American Ice Cream Association، وBaking Association of Canada، وAssociação Brasileira do Sorvete، وOutros Gelados Comestíveis؛ وRestaurant Association of South Africa، وTunisian Union of Industry Trade and Handicrafts؛ وKorean Bakery Association، وTurkish Chefs Federation؛ وUzbekistan Food Industry Association؛ وDeutscher Konditorenbund، وCEOPPAN، وConfédération Nationale des Glaciers de France، وHORECA Industry Association؛ وIndonesian Hotels and Restaurants Association، وRestaurant Association of Singapore، وAirline Catering Association، وIndonesia Tourism Industry Association.