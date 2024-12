SIGEP WORLD SPRICHT DIE SPRACHEN DER GLOBALEN MÄRKTE, MIT SAUDI-ARABIEN ALS GASTLAND WIRD DIE AUSGABE INTERNATIONALER DENN JE SEIN

Ausländische Delegationen aus aller Welt und 3.000 Einkäufer werden auf der 46. Sigep World der Italian Exhibition Group erwartet.

Eine Ausstellung über technologische Innovationen mit über 40 Vorträgen und Round Tables und 60 internationalen Rednern

https://www.sigep.it/en

RIMINI, Italien, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- „SIGEP WORLD, die Fachmesse der IEG – Italian Exhibition Group (Rimini, 18. - 22. Januar 2025) für Spitzenleistungen in der Foodservice-Branche, wird eine beispiellose internationale Beteiligung mit Ausstellern aus 33 Ländern, darunter Deutschland, Spanien, China, Frankreich, die Türkei, Belgien, Polen und die USA, die für Geschäftsbeziehungen in den Bereichen Speiseeis, Konditorei, Bäckerei, Kaffee, Schokolade und Pizza von entscheidender Bedeutung sind, haben", kündigte der CEO, Corrado Peraboni an.

„Dank des strategischen Netzwerks von IEG, das mit dem Außenministerium und der italienischen Handelsagentur ITA aufgebaut wurde", fügte Marco Carniello, CBO IEG hinzu, "erwarten wir ausländische Delegationen aus aller Welt und über 3.000 Einkäufer, darunter Restaurantketten, Hotels, Eisdielen, Pizzerien und Cafés."

„Saudi-Arabien wird Gastland sein", erklärte Flavia Morelli, Head of Food & Beverage Division bei IEG. "Mit einem schnell wachsenden Markt und einer steigenden Nachfrage nach technologischen Innovationen wird Saudi-Arabien zu einer neuen Grenze für den globalen Foodservice." Eine Delegation von Top-Einkäufern aus Saudi-Arabien (z.B. Barn's, eine Coffeeshop-Kette mit über 800 Verkaufsstellen, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, ein führendes Gastgewerbeunternehmen, Al Tazaj, eine Schnellrestaurantkette mit mehr als 120 Lokalen), wird auf der SIGEP World erwartet.

Der Zustrom von internationalen Käufern und Interessenvertretern zur SIGEP wird auch dadurch erleichtert, dass für die Dauer der Messe ein Direktflug München-Rimini (https://www.luxwing.com/) eingerichtet wird.

Unter dem Motto „Technologische Innovation und Nachhaltigkeit im Foodservice" sind 40 internationale Veranstaltungen mit 60 Referenten aus der Außer-Haus-Branche geplant. 520 Einkäufer aus 79 Ländern wie den Vereinigten Staaten, Indien, Kanada, Brasilien, der Türkei und China haben sich dem Top-Einkäufer-Programm angeschlossen, während 2.500 europäische Einkäufer aus Spanien, Deutschland, Frankreich, Rumänien, Griechenland und dem Vereinigten Königreich am Premium-Programm teilnehmen.

Zu den Delegationen gehören: North American Ice Cream Association, Baking Association of Canada, Associação Brasileira do Sorvete and Outros Gelados Comestíveis; Restaurant Association of South Africa, Tunisian Union of Industry Trade and Handicrafts; Korean Bakery Association, Turkish Chefs Federation; Uzbekistan Food Industry Association; Deutscher Konditorenbund, CEOPPAN, Confédération Nationale des Glaciers de France, HORECA Industry Association; Indonesian Hotels and Restaurants Association, Restaurant Association of Singapore, Airline Catering Association, Indonesia Tourism Industry Association.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/5048596/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg