ITALIE, SIGEP WORLD PARLE LES LANGUES DES MARCHÉS MONDIAUX, AVEC L'ARABIE SAOUDITE COMME PAYS INVITÉ, L'ÉDITION SERA PLUS INTERNATIONALE QUE JAMAIS

Des délégations étrangères du monde entier et 3 000 acheteurs sont attendus à la 46ᵉ édition de Sigep World, organisée par Italian Exhibition Group.

Un salon sur l'innovation technologique avec plus de 40 conférences et tables rondes et 60 intervenants internationaux.

https://www.sigep.it/en

RIMINI, Italie, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- « SIGEP WORLD, le salon d'IEG - Italian Exhibition Group (Rimini, 18 - 22 janvier 2025) pour l'excellence de l'industrie des services alimentaires, aura une participation internationale sans précédent avec des exposants venant de 33 pays, dont l'Allemagne, l'Espagne, la Chine, la France, la Turquie, la Belgique, la Pologne et les États-Unis, ce qui est crucial pour les relations d'affaires dans les secteurs Gelato, Pâtisserie, Boulangerie, Café, Chocolat et Pizza », annonce le CEOd'IEG, Corrado Peraboni.

« Grâce au réseau stratégique d'IEG établi avec le ministère des affaires étrangères et l'Italian Trade Agency (ITA) », ajoute Marco Carniello, CBO d'IEG, « nous attendons des délégations étrangères du monde entier et plus de 3 000 acheteurs, dont des chaînes de restaurants, des hôtels, des salons de gelato, des pizzerias et des cafés ».

« L'Arabie Saoudite sera le pays invité », explique Flavia Morelli, responsable de la division Alimentation et boissons d'IEG. « Avec un marché en pleine expansion et une demande croissante en matière d'innovation technologique, l'Arabie saoudite est en train de devenir une nouvelle frontière pour les services alimentaires mondiaux. » Une délégation d'acheteurs saoudiens de premier plan (par exemple, Barn's, une chaîne de cafés avec plus de 800 points de vente, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, une société d'hôtellerie de premier plan, Al Tazaj, une chaîne de restauration rapide avec plus de 120 établissements), est attendue à SIGEP World.

L'afflux d'acheteurs et de parties prenantes internationaux à SIGEP sera également facilité par l'activation, pendant la durée du salon, d'un vol direct Munich-Rimini (https://www.luxwing.com/).

Sous la bannière de l'innovation technologique et de la durabilité dans les services alimentaires, 40 événements internationaux avec 60 intervenants du secteur Hors domicile sont prévus. 520 acheteurs provenant de 79 pays, tels que les États-Unis, l'Inde, le Canada, le Brésil, la Turquie et la Chine, ont rejoint le Top Buyers' Programme, tandis que 2 500 acheteurs européens d'Espagne, d'Allemagne, de France, de Roumanie, de Grèce et du Royaume-Uni participent au Premium Programme.

Les délégations comprennent : North American Ice Cream Association, Baking Association of Canada, Associação Brasileira do Sorvete and Outros Gelados Comestíveis ; Restaurant Association of South Africa, Tunisian Union of Industry Trade and Handicrafts ; Korean Bakery Association, Turkish Chefs Federation ; Uzbekistan Food Industry Association ; Deutscher Konditorenbund, CEOPPAN, Confédération Nationale des Glaciers de France, HORECA Industry Association ; Indonesian Hotels and Restaurants Association, Restaurant Association of Singapore, Airline Catering Association, Indonesia Tourism Industry Association.

