-Italia, SIGEP WORLD habla los idiomas de los mercados globales, con Arabia Saudita como país invitado, la edición será más internacional que nunca

Se esperan delegaciones extranjeras de todo el mundo y 3.000 compradores en la 46ª edición de Sigep World de Italian Exhibition Group

Una exposición sobre innovación tecnológica con más de 40 conferencias y mesas redondas y 60 ponentes internacionales

https://www.sigep.it/en

RIMINI, Italia, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- "La feria SIGEP WORLD, IEG - Italian Exhibition Group de excelencia del sector Foodservice (Rimini, del 18 al 22 de enero de 2025) contará con una participación internacional sin precedentes con expositores de 33 países, entre ellos Alemania, España, China, Francia, Turquía, Bélgica, Polonia y Estados Unidos, crucial para las relaciones comerciales en los sectores del helado, la pastelería, la panadería, el café, el chocolate y la pizza", anunció el CEO de IEG, Corrado Peraboni.

"Gracias a la red estratégica que IEG ha establecido con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Comercial Italiana ITA", añadió Marco Carniello, CBO IEG, "esperamos la llegada de delegaciones extranjeras de todo el mundo y más de 3.000 compradores, entre cadenas de restaurantes, hoteles, heladerías, pizzerías y cafeterías".

"Arabia Saudí será el país invitado", explicó Flavia Morelli, responsable de la división Food & Beverage de IEG. "Con un mercado en rápida expansión y una demanda creciente de innovación tecnológica, Arabia Saudí se está convirtiendo en una nueva frontera para el foodservice global". Se espera que en SIGEP World participe una delegación de los principales compradores de Arabia Saudí (por ejemplo, Barn's, una cadena de cafeterías con más de 800 puntos de venta, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, una empresa líder en el sector de la hostelería, y Al Tazaj, una cadena de restaurantes de comida rápida con más de 120 locales).

La afluencia de compradores y partes interesadas internacionales a SIGEP también se verá facilitada por la activación, durante la duración del evento, de un vuelo directo Múnich-Rímini (https://www.luxwing.com/).

Bajo el lema de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en Foodservice, se han programado 40 eventos internacionales con 60 ponentes del sector OOH. 520 compradores de 79 países, como Estados Unidos, India, Canadá, Brasil, Turquía y China, se han unido al Programa Top Buyers, mientras que 2.500 compradores europeos de España, Alemania, Francia, Rumanía, Grecia y Reino Unido participan en el Programa Premium.

Entre las delegaciones se incluyen: North American Ice Cream Association, Baking Association of Canada, Associação Brasileira do Sorvete and Outros Gelados Comestíveis; Restaurant Association of South Africa, Tunisian Union of Industry Trade and Handicrafts; Korean Bakery Association, Turkish Chefs Federation; Uzbekistan Food Industry Association; Deutscher Konditorenbund, CEOPPAN, Confédération Nationale des Glaciers de France, HORECA Industry Association; Indonesian Hotels and Restaurants Association, Restaurant Association of Singapore, Airline Catering Association, Indonesia Tourism Industry Association.

