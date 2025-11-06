138ª Feria de Cantón: creciente demanda de atención médica domiciliaria

-138ª Feria de Cantón: La creciente demanda de atención médica domiciliaria impulsa la innovación en tecnología inteligente para la rehabilitación y el bienestar

GUANGZHOU, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la población envejece, aumenta la conciencia sobre la salud y avanza la tecnología digital, la atención médica domiciliaria se ha convertido en una de las tendencias de consumo globales más dinámicas. Desde el manejo de enfermedades crónicas hasta las rutinas diarias de bienestar, cada vez más personas optan por el autocuidado en el hogar. Este cambio impulsa la demanda de productos de salud inteligentes, accesibles y personalizados, lo que da paso a una nueva era de atención médica descentralizada y un consumo de productos de salud basados en el estilo de vida. Esta tendencia emergente también se reflejó en la Zona de Salud Inteligente de la 138ª Feria de Cantón, un espacio de exhibición especializado que se inauguró por primera vez.

Entre los aspectos más destacados se encontraban sistemas avanzados de rehabilitación basados en tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI). Estos dispositivos, desarrollados por una empresa con sede en Hangzhou, están diseñados para pacientes que han sufrido un ictus y personas que requieren rehabilitación de las extremidades superiores. Mediante la adquisición de señales neuronales y algoritmos de aprendizaje automático, los sistemas interpretan la actividad muscular y ayudan a los usuarios a realizar movimientos de las extremidades superiores, mejorando la neuroplasticidad y los resultados de la recuperación. Con diseños de exoesqueletos ligeros y portátiles, adaptados al entorno doméstico, estas tecnologías representan la creciente convergencia de la neurociencia y la atención médica personalizada.

El fundador de la empresa señaló que la Feria de Cantón representa el debut público de sus productos. La decisión de presentarlos en esta plataforma global se fundamentó en la magnitud de la necesidad que buscan abordar, dado que más de 12 millones de personas en todo el mundo sufren un accidente cerebrovascular cada año, incluyendo más de 4 millones en China y alrededor de 8 millones en otros países. El fundador expresó su esperanza de que la feria les abra las puertas a socios comerciales internacionales interesados en soluciones innovadoras para el cuidado de la salud. Mediante estas colaboraciones, la empresa aspira a que esta tecnología de rehabilitación no invasiva y relativamente asequible sea accesible a más pacientes con accidente cerebrovascular en todo el mundo.

Las innovaciones en tecnología médica portátil están haciendo que la atención médica en el hogar sea más accesible que nunca. Un fabricante con sede en Sichuan presentó una nueva gama de productos para oxigenoterapia, incluyendo un concentrador ultracompacto que pesa poco más de un kilogramo. Capaz de suministrar hasta un 90 % de concentración de oxígeno incluso a altitudes de 6.000 metros, el dispositivo cuenta con suministro de oxígeno por pulsos, dos baterías de alta capacidad y sensores respiratorios de precisión, lo que permite que la oxigenoterapia de grado médico se integre a la vida cotidiana.

De igual forma, para los pacientes con diabetes que controlan su glucosa en sangre a diario, una empresa de dispositivos médicos presentó su glucómetro con conexión 4G. Certificado por la FDA de EE.UU., el dispositivo permite la transmisión de datos en tiempo real a través de redes 4G y se integra con plataformas de telemedicina y de gestión de enfermedades crónicas. Al transmitir automáticamente los resultados a la nube, permite a los médicos brindar orientación remota oportuna, lo que posibilita la atención continua sin salir de casa.

La creciente importancia de la atención médica domiciliaria refleja no solo un cambio en las preferencias del consumidor, sino también una transformación tecnológica en el acceso a la atención médica. La 138ª Feria de Cantón, al presentar estas innovaciones, subraya cómo el diseño inteligente, la integración de datos y los ecosistemas de bienestar digital están transformando la prestación de servicios de salud. A medida que aumenta la demanda mundial de gestión personalizada de la salud, la feria ofrece una plataforma influyente para presentar tecnologías que vinculan los estándares médicos profesionales con las necesidades cotidianas de salud del consumidor, llevando una atención médica más inteligente y conectada a los hogares.

