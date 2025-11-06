138e Foire de Canton : La demande croissante de soins de santé à domicile stimule l'innovation dans les technologies intelligentes de rééducation et de bien-être

GUANGZHOU, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Avec le vieillissement des populations, la sensibilisation à la santé et les progrès de la technologie numérique, les "soins à domicile" sont devenus l'une des tendances de consommation mondiale les plus dynamiques. De la gestion des maladies chroniques aux routines quotidiennes de bien-être, de plus en plus de personnes adoptent l'autogestion des soins à domicile. Cette évolution stimule la demande de produits de santé intelligents, accessibles et personnalisés, ouvrant la voie à une nouvelle ère de soins médicaux décentralisés et de consommation de santé basée sur le mode de vie. Cette nouvelle tendance s'est également reflétée dans l'Intelligent Healthcare Zone de la 138e foire de Canton, une zone d'exposition spécialisée mise en place pour la première fois.

Parmi les points forts, on peut citer les systèmes de réadaptation avancés utilisant la technologie de l'interface cerveau-ordinateur (BCI). Ces appareils, fabriqués par une société basée à Hangzhou, sont conçus pour les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral et pour les personnes nécessitant une rééducation des membres supérieurs. Grâce à l'acquisition de signaux neuronaux et à des algorithmes d'apprentissage automatique, les systèmes interprètent l'activité musculaire et aident les utilisateurs à effectuer des mouvements des membres supérieurs, améliorant ainsi la neuroplasticité et les résultats de la récupération. Avec des exosquelettes légers et portables adaptés aux environnements domestiques, ces technologies représentent la fusion croissante des neurosciences et des soins de santé personnalisés.

Le fondateur de l'entreprise a fait remarquer que la foire de Canton marque la première présentation publique de ses produits. La décision de les présenter à cette plateforme mondiale a été motivée par l'ampleur des besoins qu'elle cherche à satisfaire, puisque plus de 12 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un accident vasculaire cérébral chaque année, dont plus de 4 millions en Chine et environ 8 millions dans le reste du monde. Le fondateur a exprimé l'espoir que le salon ouvrirait des portes à des partenaires étrangers intéressés par des solutions innovantes en matière de soins de santé. Grâce à ces collaborations, l'entreprise vise à rendre cette technologie de rééducation non invasive et relativement abordable accessible à un plus grand nombre de patients victimes d'AVC dans le monde.

Les innovations en matière de technologie médicale portable rendent également les soins de santé à domicile plus accessibles que jamais. Un fabricant du Sichuan a présenté une nouvelle gamme de produits d'oxygénothérapie, dont un concentrateur ultra-compact pesant à peine plus d'un kilogramme. Capable de délivrer une concentration d'oxygène allant jusqu'à 90 %, même à une altitude de 6 000 mètres, l'appareil est doté d'un système d'administration d'oxygène par impulsions, de deux batteries haute capacité et de capteurs respiratoires de précision, ce qui permet de mettre en place une oxygénothérapie de qualité médicale dans la vie de tous les jours.

De même, pour les patients diabétiques qui surveillent quotidiennement leur glycémie, une société de matériel médical a présenté son lecteur de glycémie compatible avec la 4G. Certifié par la FDA, l'appareil permet de télécharger des données en temps réel via les réseaux 4G et s'intègre aux plateformes de télémédecine et de gestion des maladies chroniques. En transmettant automatiquement les résultats au nuage, il permet aux médecins de fournir des conseils à distance en temps opportun, rendant ainsi possible des soins continus sans quitter le domicile.

L'importance croissante des soins de santé à domicile reflète non seulement une évolution des préférences des consommateurs, mais aussi une transformation technologique de l'accessibilité médicale. La 138e Foire de Canton, en présentant ces innovations, souligne comment la conception intelligente, l'intégration des données et les écosystèmes de bien-être numérique sont en train de remodeler la prestation des soins de santé. Alors que la demande mondiale en matière de gestion personnalisée de la santé ne cesse d'augmenter, le salon constitue une plateforme influente pour l'introduction de technologies qui font le lien entre les normes médicales professionnelles et les besoins quotidiens des consommateurs en matière de santé, en introduisant des soins de santé plus intelligents et mieux connectés dans les foyers.

Pour en savoir plus sur la foire de Canton, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815404/image_969985_14123492.jpg