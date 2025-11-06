138. Kantonale Messe: Steigende Nachfrage nach häuslicher Gesundheitsfürsorge beflügelt Innovationen in der intelligenten Reha- und Wellness-Technologie

GUANGZHOU, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Im Zuge der Alterung der Bevölkerung, des wachsenden Gesundheitsbewusstseins und des Fortschritts der digitalen Technologie hat sich die "Gesundheitsversorgung zu Hause" zu einem der dynamischsten globalen Verbrauchertrends entwickelt. Vom Management chronischer Krankheiten bis hin zu täglichen Wellness-Routinen - immer mehr Menschen entscheiden sich für eine selbstbestimmte Pflege zu Hause. Dieser Wandel fördert die Nachfrage nach intelligenten, zugänglichen und personalisierten Gesundheitsprodukten, die eine neue Ära der dezentralen medizinischen Versorgung und des lebensstilbasierten Gesundheitskonsums ermöglichen. Dieser sich abzeichnende Trend spiegelte sich auch in der Intelligent Healthcare Zone der 138. Canton Fair wider, einer erstmals eingerichteten speziellen Ausstellungszone.

Zu den Höhepunkten gehörten fortschrittliche Rehabilitations-Systeme, die mit der Brain-Computer-Interface-Technologie (BCI) arbeiten. Diese Geräte eines in Hangzhou ansässigen Unternehmens sind für Schlaganfallpatienten und Personen gedacht, die eine Rehabilitation der oberen Gliedmaßen benötigen. Mithilfe der Erfassung neuronaler Signale und Algorithmen des maschinellen Lernens interpretieren die Systeme die Muskelaktivität und unterstützen die Benutzer bei der Ausführung von Bewegungen der oberen Gliedmaßen, wodurch die Neuroplastizität und die Erholungsergebnisse verbessert werden. Mit leichten und tragbaren Exoskelettkonstruktionen, die auf die häusliche Umgebung zugeschnitten sind, stehen diese Technologien für die zunehmende Verschmelzung von Neurowissenschaften und personalisierter Medizin.

Der Firmengründer wies darauf hin, dass die Canton Fair die erste öffentliche Vorstellung seiner Produkte ist. Die Entscheidung, sie auf dieser globalen Plattform vorzustellen, wurde durch das Ausmaß des Bedarfs begründet, dem sie entgegenwirken soll: Jedes Jahr erleiden weltweit mehr als 12 Millionen Menschen einen Schlaganfall, davon über 4 Millionen in China und etwa 8 Millionen in anderen Ländern. Der Gründer äußerte die Hoffnung, dass die Messe die Türen zu ausländischen Vertriebspartnern öffnen würde, die an innovativen Gesundheitslösungen interessiert sind. Durch solche Kooperationen will das Unternehmen diese nicht-invasive und relativ erschwingliche Rehabilitationstechnologie für mehr Schlaganfallpatienten auf der ganzen Welt zugänglich machen.

Innovationen in der tragbaren Medizintechnik machen auch die Gesundheitsversorgung zu Hause zugänglicher denn je. Ein in Sichuan ansässiger Hersteller hat eine neue Reihe von Produkten für die Sauerstofftherapie vorgestellt, darunter einen ultrakompakten Konzentrator mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm. Das Gerät ist in der Lage, selbst in Höhen von 6.000 Metern eine Sauerstoffkonzentration von bis zu 90 % zu liefern, und verfügt über eine pulsierende Sauerstoffzufuhr, zwei Hochleistungsbatterien und Präzisions-Atemsensoren, die eine Sauerstofftherapie in medizinischer Qualität in den Alltag bringen.

Für Diabetes-Patienten, die ihren Blutzucker täglich überwachen, stellte ein Medizintechnikunternehmen sein 4G-fähiges Blutzuckermessgerät vor. Das von der US-amerikanischen FDA zertifizierte Gerät unterstützt den Upload von Daten in Echtzeit über 4G-Netzwerke und lässt sich in Plattformen für Telemedizin und das Management chronischer Krankheiten integrieren. Durch die automatische Übermittlung der Ergebnisse an die Cloud können Ärzte zeitnah eine Fernbetreuung durchführen, die eine kontinuierliche Versorgung ermöglicht, ohne das Haus zu verlassen.

Die zunehmende Bedeutung der häuslichen Gesundheitsfürsorge ist nicht nur Ausdruck einer veränderten Verbraucherpräferenz, sondern auch eines technologischen Wandels bei der Zugänglichkeit medizinischer Leistungen. Die 138. Canton Fair unterstreicht mit der Präsentation dieser Innovationen, wie intelligentes Design, Datenintegration und digitale Wellness-Ökosysteme die Gesundheitsversorgung neu gestalten. Da die weltweite Nachfrage nach personalisiertem Gesundheitsmanagement weiter steigt, bietet die Messe eine einflussreiche Plattform für die Vorstellung von Technologien, die professionelle medizinische Standards mit den alltäglichen Gesundheitsbedürfnissen der Verbraucher verbinden und eine intelligentere, besser vernetzte Gesundheitsversorgung in die Haushalte bringen.

