Texaský inštitút srdcových arytmií v St. David's Medical Center ako prvý v USA implantuje novú defibrilačnú elektródu schválenú FDA
News provided byTexas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center
Feb 02, 2026, 03:08 ET
Nová technológia predstavuje najmenšiu defibrilačnú elektródu na svete zavedenú katétrom
AUSTIN, Texas, 2. február 2026 /PRNewswire/ -- Elektrofyziológovia z Texaského inštitútu pre srdcovú arytmiu (TCAI) v St. David's Medical Center nedávno ako prví v krajine implantovali novú defibrilačnú elektródu schválenú FDA. Ide o špecializovaný izolovaný drôt, ktorý sa pripája k implantovateľnému kardioverteru-defibrilátoru (ICD) alebo zariadeniu na resynchronizačnú terapiu s defibrilátorom (CRT-D) so srdcom a koriguje abnormálny rytmus. Defibrilačná elektróda je najmenšia defibrilačná elektróda na svete, ktorá sa zavádza katétrom. Umožňuje presné podanie a umiestnenie v pravej komore.
Prvý zákrok vykonali Robert Canby, M.D., a Amin Al-Ahmad, M.D., klinickí kardiologickí elektrofyziológovia v TCAI, v januári. 7. Štúdie, ktorá viedla k schváleniu FDA sa zúčastnil aj Dr. Canby.
„Pri liečbe pacientov je na prvom mieste bezpečnosť a účinnosť. Táto nová technológia nám umožňuje dosiahnuť oboje s väčšou presnosťou," povedal Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiológ a výkonný lekársky riaditeľ TCAI. „Tento míľnik je dôkazom neustáleho úsilia Texaského inštitútu pre srdcovú arytmiu o inovácie, ktoré zlepšia výsledky a prístup k život zachraňujúcej starostlivosti."
Elektróda sníma srdcový tep a prenáša signály do implantovaného zariadenia. To potom dodáva liečbu na korekciu alebo prerušenie abnormálne rýchlych rytmov – nazývaných arytmie – ktoré môžu viesť k náhlej zástave srdca. Aktuálne existujúce defibrilačné elektródy majú väčší priemer, čo zvyšuje riziko budúcich komplikácií.
Podľa časopisu Journal of the American Heart Association sa odhaduje, že do roku 2030 bude trpieť v USA na fibriláciu predsiení – najčastejšiu arytmiu – približne 12,1 milióna ľudí.
Inštitút TCAI je moderné elektrofyziologické centrum, ktoré zahŕňa šesť laboratórií vybavených pokročilou technológiou, kde skupina uznávaných kardiálnych elektrofyziológov – pod vedením Dr. Nataleho, svetoznámeho odborníka v tejto oblasti – vykonáva veľké množstvo najzložitejších elektrofyziologických postupov.
