Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center est le premier aux États-Unis à implanter une nouvelle sonde de défibrillation approuvée par la FDA

Cette nouvelle technologie est la plus petite sonde de défibrillation délivrée par cathéter au monde

AUSTIN, Texas, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Les électrophysiologistes du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center ont récemment été les premiers au pays à implanter une nouvelle sonde de défibrillation approuvée par la FDA - un fil isolé spécialisé qui se connecte à un défibrillateur cardioverteur implantable (ICD) ou à un dispositif de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT-Ds) dans le cœur et corrige le rythme anormal. La sonde de défibrillation est la plus petite sonde de défibrillation délivrée par cathéter au monde, ce qui permet une délivrance et un placement précis dans le ventricule droit.

La première intervention a été réalisée par Robert Canby, M.D., et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologistes cardiaques cliniques au TCAI, le janv. 7. Le Dr Canby a également participé à l'essai qui a conduit à l'approbation de la FDA.

"Lors du traitement des patients, la sécurité et l'efficacité sont primordiales, et cette nouvelle technologie nous permet d'atteindre ces deux objectifs avec une plus grande précision", a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif de TCAI. "Cette étape témoigne de la poursuite de l'innovation par le Texas Cardiac Arrhythmia Institute, qui permet d'améliorer les résultats et l'accès à des soins vitaux".

Une sonde détecte le rythme cardiaque et transmet les signaux au dispositif implanté, qui délivre alors un traitement pour corriger ou interrompre les rythmes anormalement rapides - appelés arythmies - qui peuvent entraîner un arrêt cardiaque soudain. Les sondes de défibrillation existantes ont un diamètre plus large, ce qui augmente le risque de complications futures.

Selon le Journal of the American Heart Association , on estime que 12,1 millions de personnes aux États-Unis souffriront de fibrillation auriculaire - l'arythmie la plus courante - d'ici 2030.

Le TCAI est un centre d'électrophysiologie de pointe qui comprend six laboratoires équipés d'une technologie avancée où un groupe d'électrophysiologistes cardiaques réputés - dirigé par le Dr Natale, un expert de renommée mondiale dans ce domaine - réalise un grand nombre d'interventions d'électrophysiologie les plus complexes.