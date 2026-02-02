Texaský institut pro srdeční arytmii v St. David's Medical Center jako první v USA implantoval novou defibrilační elektrodu schválenou FDA
News provided byTexas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center
Feb 02, 2026, 03:08 ET
Nová technologie je nejmenší defibrilační elektrodou na světě zaváděnou katétrem
AUSTIN, Texas, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Elektrofyziologové z Texaského institutu pro srdeční arytmii (TCAI) v St. David's Medical Center se nedávno stali prvními v zemi, kteří implantovali novou defibrilační elektrodu schválenou FDA (Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv) – speciální izolovaný vodič, který se připojuje k implantabilnímu kardioverteru-defibrilátoru (ICD) nebo zařízení pro resynchronizační terapii srdce (CRT-D) a koriguje abnormální rytmus. Defibrilační elektroda je nejmenší defibrilační elektroda na světě zaváděná katétrem, která umožňuje přesné zavedení a umístění do pravé komory.
První zákrok provedli 7. ledna dr. Robert Canby a dr. Amin Al-Ahmad, kliničtí srdeční elektrofyziologové z TCAI. Dr. Canby se také účastnil klinického hodnocení, které vedlo k schválení ze strany FDA.
„Při léčbě pacientů je nejdůležitější bezpečnost a účinnost a tato nová technologie nám umožňuje dosáhnout obojího s větší přesností," řekl dr. Andrea Natale, člen Společnosti pro srdeční rytmus, Americké kardiologické společnosti a Evropské kardiologické společnosti, kardiolog a výkonný lékařský ředitel TCAI. „Tento milník je důkazem neustálého úsilí TCAI o inovace, které zlepší výsledky a přístup k život zachraňující péči."
Elektroda snímá srdeční tep a vysílá signály do implantovaného zařízení, které poté poskytuje terapii k nápravě nebo přerušení abnormálně rychlých rytmů – tzv. arytmií – které mohou vést k náhlé srdeční zástavě. Stávající defibrilační elektrody mají větší průměr, což zvyšuje riziko budoucích komplikací.
Podle časopisu Journal of the American Heart Association se odhaduje, že do roku 2030 bude mít v USA přibližně 12,1 milionu lidí fibrilaci síní – nejčastější arytmii.
TCAI je špičkové elektrofyziologické centrum, které zahrnuje šest laboratoří vybavených pokročilou technologií, kde skupina renomovaných kardiologických elektrofyziologů pod vedením Dr. Nataleho, světově uznávaného odborníka v oboru, provádí velké množství nejkomplexnějších elektrofyziologických zákroků.
Share this article