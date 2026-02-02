Техасский институт сердечной аритмии, расположенный в Медицинском центре Св. Дэвида, первым в США имплантировал одобренный FDA новый дефибрилляционный электрод

Эта новая технология является самым маленьким в мире дефибрилляционным электродом, доставляемым через катетер

ОСТИН, Техас, 2 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Электрофизиологи из Техасского института сердечной аритмии (TCAI), расположенного в Медицинском центре Св. Дэвида, недавно стали первыми в стране, кто имплантировал в сердце одобренный FDA новый дефибрилляционный электрод — специализированный изолированный провод, который подключается к имплантируемому кардиовертеру-дефибриллятору (ICD) или устройству сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D) и корректирует ненормальный ритм. Данный дефибрилляционный электрод является самым маленьким в мире и точно доставляется через катетер и имплантируется в правый желудочек.

Впервые соответствующая процедура была выполнена клиническими кардиоэлектрофизиологами института TCAI, дипломированными врачами Робертом Кэнби (Robert Canby) и Амином Аль-Ахмадом (Amin Al-Ahmad), 7 января. Доктор Кэнби также участвовал в исследовании, которое привело к одобрению администрацией FDA.

«При лечении пациентов безопасность и эффективность имеют первостепенное значение, и эта новая технология обеспечивает нам и то, и другое с большей точностью, — сказала Андреа Натале (Andrea Natale), дипломированный врач, почетный член ряда кардиологических организаций (F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C.), кардиоэлектрофизиолог и главный врач TCAI. — Эта знаменательное событие является свидетельством продолжающегося стремления Техасского института сердечной аритмии к инновациям, которые улучшат результаты лечения и доступ к спасающей жизни помощи».

Электрод улавливает сердцебиение и передает сигналы на имплантированное устройство, которое затем осуществляет терапию для коррекции или прерывания аномально быстрых ритмов, называемых аритмиями, которые могут приводить к внезапной остановке сердца. Существующие дефибрилляционные электроды имеют больший диаметр, что повышает вероятность осложнений в будущем.

По мнению Журнала Американской кардиологической ассоциации к 2030 году в США фибрилляцией предсердий, наиболее распространенной аритмией, будут страдать 12,1 млн человек.

TCAI — это современный электрофизиологический центр, состоящий из шести лабораторий, оснащенных передовыми технологиями, в котором группа прославленных кардиоэлектрофизиологов во главе с доктором Натале, всемирно известным экспертом в этой области, выполняет большой объем наиболее сложных электрофизиологических процедур.