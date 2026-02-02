TCAI del Centro Médico St. David's implanta un novedoso cable de desfibrilación aprobado por la FDA

-Texas Cardiac Arrhythmia Institute del Centro Médico St. David's es el primero en EE.UU. en implantar un novedoso cable de desfibrilación aprobado por la FDA

Esta nueva tecnología es el cable de desfibrilación administrado por catéter más pequeño del mundo.

AUSTIN, Texas, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los electrofisiólogos del Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del Centro Médico St. David's se convirtieron recientemente en los primeros del país en implantar un novedoso cable de desfibrilación aprobado por la FDA: un cable aislado y especializado que se conecta al corazón con un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) o un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca (CRT-D) y corrige el ritmo cardíaco anormal. Este cable de desfibrilación es el más pequeño del mundo, administrado por catéter, lo que permite una colocación precisa en el ventrículo derecho.

El primer procedimiento fue realizado por los doctores Robert Canby y Amin Al-Ahmad, electrofisiólogos cardíacos clínicos del TCAI, el 7 de enero. El Dr. Canby también participó en el ensayo clínico que condujo a la aprobación de la FDA.

"Al tratar a los pacientes, la seguridad y la eficacia son primordiales, y esta novedosa tecnología nos permite lograr ambas con mayor precisión", afirmó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca y directora médica ejecutiva de TCAI. "Este hito demuestra la constante búsqueda de innovación del Texas Cardiac Arrhythmia Institute para mejorar los resultados y el acceso a la atención vital".

Un cable detecta el latido del corazón y transmite señales al dispositivo implantado, que administra la terapia para corregir o interrumpir ritmos anormalmente rápidos (llamados arritmias) que pueden provocar un paro cardíaco repentino. Los cables de desfibrilación existentes tienen un mayor diámetro, lo que aumenta la posibilidad de complicaciones futuras.

Según el Journal of the American Heart Association, se estima que 12,1 millones de personas en EE.UU. padecerán fibrilación auricular (la arritmia más común) para 2030.

TCAI es un Centro de Electrofisiología de vanguardia que incluye seis laboratorios equipados con tecnología avanzada donde un grupo de reconocidos electrofisiólogos cardíacos, liderados por la Dra. Natale, una experta de renombre mundial en el campo, realiza una gran cantidad de los procedimientos electrofisiológicos más complejos.