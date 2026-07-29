من ترقية تشاينا موبايل لخدمات المكالمات إلى الإطلاق التجاري لحلول "المكالمات + الذكاء الاصطناعي" من جانب كبرى شركات الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل قيمة خدمات الاتصال المدمجة في الهاتف

بكين، 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت تشاينا موبايل في 15 يونيو 2026 عن ترقية شاملة لخدمات المكالمات التقليدية، لتدشّن تجربة مكالمات من الجيل التالي تمتاز بأنها عالية الدقة وذكية وآمنة. ولا يمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية كبرى في ابتكار تقنيات الاتصالات فحسب، بل يعكس أيضاً تحولاً عالمياً حتمياً يتمثل في انتقال الاتصالات الأساسية إلى خدمات ذكية وشاملة للجميع.

إزالة العوائق التي تحد من تجربة المستخدم وإعادة صياغة نموذج خدمات المكالمات الأساسية

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ولتجاوز قيود التفاعلات التقليدية القائمة على الصوت وحده، استفادت تشاينا موبايل من بنيتها الناضجة لشبكات VoLTE/VoNR لتحقيق تكامل وثيق بين نماذج الذكاء الاصطناعي وإمكانات الصوت والفيديو عالية الدقة. ومن دون أن يضطر المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو بطاقات SIM، أصبحت سبع وظائف أساسية للذكاء الاصطناعي مدمجة بسلاسة في واجهة تطبيق الاتصال المدمج في الهاتف.

وتشمل هذه الترقيات النسخ النصي المباشر، الذي يساعد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على تجاوز فجوات التواصل؛ كما توفر مكالمات الفيديو عالية الدقة وتقنية خفض الضوضاء بالذكاء الاصطناعي تجربة مكالمات فائقة الوضوح وغامرة؛ وتعمل تقنية مكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي على اعتراض المكالمات عالية المخاطر في الوقت الفعلي لحماية أصول المستخدمين. كذلك، يؤدي إدخال تقنية قناة البيانات (DC) وقوائم المكالمات المرئية إلى تحويل المكالمات العادية إلى نوافذ خدمة مرنة وتفاعلية، ما يتيح التعاون بين أطراف متعددة وإتمام المعاملات التجارية بسلاسة من داخل المكالمة مباشرة. وبفضل هذه المبادرة، نجحت تشاينا موبايل في تطوير المكالمات التقليدية من مجرد قناة لنقل الصوت إلى مركز معلومات آمن ومتكامل.

"المكالمات + الذكاء الاصطناعي" تغدو توجهاً استراتيجياً تتوافق عليه كبرى شركات الاتصالات العالمية

وعلى الصعيد العالمي، لا تمثل ترقية تشاينا موبايل لخدمات المكالمات إنجازاً منعزلاً، بل تجسّد التحول الأوسع الذي يشهده قطاع الاتصالات العالمي. خلال عام 2026، تُسرّع كبرى شركات الاتصالات حول العالم وتيرة النشر التجاري لحلول "المكالمات + الذكاء الاصطناعي":

أطلقت Deutsche Telekom Magenta AI ، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المكالمات في جميع سيناريوهات الاستخدام؛

قدمت T-Mobile US خدمة ترجمة آنية على مستوى الشبكة تغطي أكثر من 80 لغة، ما أسهم بفاعلية في إزالة عوائق التواصل عبر الحدود؛

أطلقت stc السعودية خدمة الترجمة الشفوية الفورية باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد دخلت الآن مرحلة تجارب تجارية واسعة النطاق؛

أطلقت شركة LG U + الكورية الجنوبية مساعد المكالمات الذكي ixi-O ، فنقلت تجربة المستخدم من مجرد الاستجابة إلى التفاعلات الذكية الاستباقية، وحصدت ثلاث جوائز GLOMO مرموقة في القطاع.

وتؤكد الجهود المتزامنة لهذه الشركات العالمية الرائدة أن خدمات المكالمات الأساسية دخلت رسمياً حقبة جديدة من التكامل مع الذكاء الاصطناعي. وبفضل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانات متقدمة، أصبحت "المكالمات + الذكاء الاصطناعي" النموذج الحاسم للتحول الذكي في قطاع الاتصالات العالمي. ومع مواصلة شركات الاتصالات تطوير هذه القدرات المدمجة، تستعد شبكة الصوت التقليدية لاستعادة مكانتها باعتبارها نقطة الوصول الأكثر أماناً وانتشاراً وقيمةً في عصر الذكاء الاصطناعي.

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