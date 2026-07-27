從中國移動「通話煥新」到領先運營商通話+AI的商用發佈，AI重塑原生通話價值

針對傳統語音交互單一的痛點，中國移動依托成熟VoLTE/VoNR話音網絡底座，深度融合AI大模型與高清音視頻能力，在原生撥號界面集成七大核心功能：實時通話字幕消除老年聽障群體溝通障礙；1080P超清視頻通話、AI降噪打造沉浸式通話體驗；AI反詐實時攔截風險來電，守護用戶財產安全；多方通話讓多人溝通協作一步到位；可視化通話菜單、DC數據通道讓通話升級為可視可交互的隨身服務窗口。

用戶無需更換手機或SIM卡，通過中國移動APP一鍵開通，即可在通話中自主調用各項智能服務。中國移動由此將傳統通話從單一的「語音管道」升級為集高清視聽、智能交互、安全防護於一體的「綜合信息服務平台」。

「通話+AI」成為全球領先運營商的行動共識

我們把視角拉遠到全球，會發現中國移動此次通話煥新並非某一運營商的獨立行為，更是全球通信產業轉型浪潮的縮影。進入2026年，全球各大領先運營商均加速落地「通話+AI」商用方案：德國電信推出Magenta AI，依托AI能力普惠全場景通話；美國T-Mobile發佈網絡側實時翻譯服務，覆蓋80餘種語言，打通跨國溝通壁壘；沙特STC落地英阿雙語同聲傳譯，已進入規模化試商用；韓國LGU+推出ixi-O智能通話助手，實現了從被動應答到主動智能交互的跨越，並斬獲三項Glomo行業大獎。

全球領先運營商的同步佈局，印證了基礎通話業務正式迎來AI融合新階段。在AI技術的深度賦能下，「通話+AI」已成為全球通信行業智能化轉型的核心行動方向。

SOURCE China Mobile