Từ việc China Mobile nâng cấp dịch vụ gọi điện đến việc các nhà mạng hàng đầu thương mại hóa "Calling + AI": AI đang tái định hình giá trị của dịch vụ gọi điện mặc định

BẮC KINH, ngày 26 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 15 tháng 6 năm 2026, China Mobile công bố nâng cấp toàn diện các dịch vụ gọi điện truyền thống, mở ra trải nghiệm gọi điện thế hệ mới được định hình bởi chất lượng HD, thông minh và an toàn. Cột mốc này không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong đổi mới công nghệ viễn thông mà còn phản ánh một sự thay đổi tất yếu trên toàn cầu: chuyển đổi dịch vụ liên lạc cơ bản thành các dịch vụ thông minh, mang tính bao trùm.

Phá bỏ rào cản trải nghiệm và tái định nghĩa mô hình gọi điện cơ bản

Khắc phục những hạn chế của các tương tác chỉ bằng giọng nói truyền thống, China Mobile đã tận dụng nền tảng mạng VoLTE/VoNR đã hoàn thiện để tích hợp sâu các mô hình AI với những tính năng âm thanh và video chuẩn HD. Không yêu cầu người dùng thay đổi điện thoại hay thẻ SIM, bảy tính năng AI cốt lõi hiện đã được tích hợp liền mạch vào giao diện gọi điện mặc định.

Các nâng cấp này bao gồm tính năng Phụ đề trực tiếp (Live Captions), giúp thu hẹp khoảng cách giao tiếp cho người cao tuổi và người khiếm thính; cuộc gọi video chuẩn HD cùng công nghệ khử tiếng ồn bằng AI tạo nên trải nghiệm cuộc gọi rõ nét, sống động và chân thực; AI chống lừa đảo chặn các cuộc gọi có rủi ro cao theo thời gian thực để bảo vệ tài sản của người dùng. Bên cạnh đó, việc đưa vào ứng dụng công nghệ Kênh dữ liệu (DC) và các menu cuộc gọi trực quan đã biến các cuộc gọi tiêu chuẩn thành những cửa sổ dịch vụ linh hoạt, có tính tương tác, cho phép phối hợp giữa nhiều bên và thực hiện các giao dịch dịch vụ liền mạch ngay trong cuộc gọi. Thông qua sáng kiến này, China Mobile đã nâng cấp thành công cuộc gọi truyền thống từ một kênh truyền thoại đơn thuần thành một trung tâm thông tin tích hợp, an toàn.

"Calling + AI" trở thành đồng thuận chiến lược giữa các nhà mạng hàng đầu toàn cầu

Ở góc độ toàn cầu, việc China Mobile nâng cấp dịch vụ gọi điện không phải là một cột mốc đơn lẻ mà là hình ảnh thu nhỏ của quá trình chuyển đổi sâu rộng hơn trong ngành viễn thông toàn cầu. Trong suốt năm 2026, các nhà mạng lớn trên toàn thế giới đã đẩy nhanh việc triển khai thương mại các giải pháp "Calling + AI":

Deutsche Telekom đã ra mắt Magenta AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm gọi điện trong mọi kịch bản sử dụng;

T-Mobile US giới thiệu dịch vụ dịch thuật theo thời gian thực ngay trên hạ tầng mạng, hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, góp phần xóa bỏ hiệu quả các rào cản giao tiếp xuyên biên giới;

stc của Ả Rập Xê-út triển khai tính năng phiên dịch đồng thời song ngữ Anh - Ả Rập, hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thương mại trên quy mô lớn;

LG U+ của Hàn Quốc ra mắt trợ lý gọi điện thông minh ixi-O, chuyển đổi trải nghiệm người dùng từ phản hồi thụ động sang tương tác thông minh chủ động và đã giành ba giải thưởng GLOMO uy tín của ngành.

Những nỗ lực đồng bộ của các công ty hàng đầu thế giới này khẳng định rằng các dịch vụ gọi điện cơ bản đã chính thức bước sang kỷ nguyên mới của tích hợp AI. Được AI tăng cường năng lực một cách sâu rộng, "Calling + AI" đã trở thành hình mẫu chuẩn mực cho quá trình chuyển đổi thông minh của ngành viễn thông toàn cầu. Khi các nhà mạng tiếp tục hoàn thiện những năng lực tích hợp sẵn này, mạng thoại truyền thống đã sẵn sàng giành lại vị thế là điểm truy cập an toàn, hiện diện rộng khắp và có giá trị nhất trong kỷ nguyên AI.

SOURCE China Mobile