China Mobileの通話機能のアップグレードから、主要通信事業者による「通話＋AI（Calling + AI）」の商用サービス開始まで：AIがネイティブ通話の価値を一新

北京、2026年7月26日 /PRNewswire/ -- 2026年6月15日、China Mobileは、従来の通話サービスを全面的にアップグレードし、 HD、インテリジェンス、セキュリティを特徴とする次世代の通話体験が幕を開けました。この画期的な出来事は、通信技術の革新における大きな飛躍を示すだけでなく、基本的な通信がインテリジェントで包摂的なサービスへと変貌するという、世界的な、そして避けられない変化を反映しています。

経験の壁を打ち破り、基本的な通話のパラダイムを再定義する

従来の音声のみのやり取りの限界を克服するため、China Mobileは、成熟したVoLTE/VoNRネットワーク基盤を活用し、AIモデルと高音質・高画質の音声・映像機能を深く統合しました。7つの主要なAI機能がネイティブのダイヤラインターフェイスにシームレスに組み込まれており、ユーザーはスマートフォンやSIMカードを交換する必要はありません。

これらの機能強化には、高齢者や聴覚障がい者のコミュニケーションの壁を取り除く「ライブキャプション」、鮮明で没入感のある通話体験を実現するHDビデオ通話とAIノイズリダクション、そしてユーザーの資産を守るために高リスクな通話をリアルタイムで遮断するAI不正防止機能が含まれます。さらに、データチャネル（DC）技術とビジュアルコールメニューの導入により、通常の通話が機動的で双方向性の高いサービス窓口へと変貌し、通話中にその場で複数人による共同作業やシームレスなビジネス取引が可能になります。こうした取り組みを通じて、China Mobileは、従来の通話を単なる音声伝送経路から、安全で統合された情報ハブへと進化させることに成功しています。

「通話＋AI（Calling + AI）」 が、世界の主要通信事業者の間で戦略的なコンセンサスに

世界的な視点から見れば、China Mobileの通話サービスのアップグレードという節目は単発で終わるものではなく、世界の通信業界が経験しているより広範な変革を象徴するものです。2026年を通じて、世界中の主要通信事業者は「通話＋AI（Calling + AI）」ソリューションの商用展開を加速させています。

Deutsche Telekomは、人工知能を活用してあらゆる場面での通話体験を向上させる「Magenta AI」をリリースしました。

T-Mobile USは、80以上の言語に対応したネットワーク側のリアルタイム翻訳サービスを導入し、国境を越えたコミュニケーションの障壁を効果的に取り除きました。

サウジアラビアの stcは、英語とアラビア語の二か国語の同時通訳サービスを導入し、現在、大規模な商用試験段階に入っています。

韓国の LG U+は、インテリジェント通話アシスタント「ixi-O」をリリースし、ユーザー体験を受動的な応答から能動的なスマートな対話へと転換させたことで、権威あるGLOMO業界賞を3つ受賞しています。

こうした世界のリーダーたちによる協調的な取り組みは、基本的な通話サービスがAI統合という新たな時代を正式に迎えたことを裏付けています。人工知能（AI）を強力に活用した「通話＋AI（Calling + AI）」は、世界の通信業界におけるインテリジェントな変革に向けた決定的な青写真となっています。通信事業者がこうしたネイティブ機能をさらに洗練させていくにつれ、従来の音声ネットワークは、AI時代において最もセキュアで、普及率が高く、価値のある入り口としての地位を取り戻そうとしています。

SOURCE China Mobile