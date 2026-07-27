จากการยกระดับบริการโทรศัพท์ของ China Mobile สู่การเปิดให้บริการ "Calling + AI" เชิงพาณิชย์โดยผู้ให้บริการชั้นนำ: AI กำลังพลิกโฉมคุณค่าของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน

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China Mobile

27 Jul, 2026, 10:40 CST

ปักกิ่ง, 26 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 บริษัท China Mobile ได้ประกาศยกระดับบริการโทรศัพท์แบบดั้งเดิมอย่างครอบคลุม เปิดศักราชใหม่ของประสบการณ์การโทรยุคถัดไปที่โดดเด่นด้วยความคมชัดระดับ HD ความชาญฉลาด และความปลอดภัย ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมโทรคมนาคมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระดับโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือการเปลี่ยนผ่านจากบริการสื่อสารพื้นฐานไปสู่บริการอัจฉริยะที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม

ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านประสบการณ์ใช้งาน และนิยามรูปแบบใหม่ของการโทรพื้นฐาน

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(PRNewsfoto/China Mobile)
(PRNewsfoto/China Mobile)

China Mobile ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของการสื่อสารแบบดั้งเดิมที่รองรับเพียงการสนทนาด้วยเสียง โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย VoLTE/VoNR ที่มีความพร้อมและเสถียร เพื่อบูรณาการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับขีดความสามารถด้านเสียงและวิดีโอที่มีความคมชัดระดับ HD ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชัน AI หลักทั้ง 7 รายการได้อย่างไร้รอยต่อผ่านหน้าจอแอปโทรศัพท์บนอุปกรณ์เดิม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์หรือเปลี่ยนซิมการ์ด

การยกระดับเหล่านี้ประกอบด้วย Live Captions ที่ช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการได้ยิน การโทรวิดีโอแบบ HD และระบบลดเสียงรบกวนด้วย AI ที่มอบประสบการณ์การโทรที่คมชัดสมจริงและเต็มอรรถรส รวมถึงระบบป้องกันการฉ้อโกงด้วย AI ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นสายที่มีความเสี่ยงสูงได้แบบเรียลไทม์ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยี Data Channel (DC) และเมนูการโทรแบบภาพเข้ามาใช้งาน ยังช่วยเปลี่ยนการโทรแบบมาตรฐานให้กลายเป็นหน้าต่างบริการแบบโต้ตอบได้ที่มีความคล่องตัว รองรับการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย และการทำธุรกรรมทางธุรกิจอย่างราบรื่นภายในระหว่างการโทรได้โดยตรง ด้วยการริเริ่มดังกล่าว China Mobile ได้ยกระดับการโทรแบบเดิมจากการเป็นเพียงช่องทางรับส่งเสียง ให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบบูรณาการที่ปลอดภัย

"Calling + AI" กำลังกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำทั่วโลก

เมื่อพิจารณาในระดับโลก การยกระดับบริการโทรศัพท์ของ China Mobile ไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง หากแต่เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก โดยตลอดปี 2569 ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ทั่วโลกต่างเร่งเดินหน้าการให้บริการโซลูชัน "Calling + AI" ในเชิงพาณิชย์ ดังนี้:

  • Deutsche Telekom เปิดตัว Magenta AI โดยนำปัญญาประดิษฐ์มาเสริมศักยภาพการโทรในทุกสถานการณ์การใช้งาน
  • T-Mobile US เปิดตัวบริการแปลภาษาแบบเรียลไทม์บนระดับเครือข่ายที่รองรับมากกว่า 80 ภาษา ช่วยขจัดอุปสรรคด้านการสื่อสารข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Saudi stc เปิดให้บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ–อาหรับสองภาษาพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่การทดสอบเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง
  • LG U+ ของเกาหลีใต้ เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับการโทร ixi-O ซึ่งยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้จากการตอบสนองแบบรับคำสั่ง ไปสู่การโต้ตอบอัจฉริยะเชิงรุก และได้รับรางวัลอุตสาหกรรม GLOMO อันทรงเกียรติถึง 3 รางวัล

ความเคลื่อนไหวของผู้ให้บริการชั้นนำทั่วโลกที่เกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันเหล่านี้ ยืนยันว่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการผสานรวม AI อย่างเป็นทางการแล้ว โดย "Calling + AI" ที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ในเชิงลึก ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก ขณะที่ผู้ให้บริการยังคงพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบริการดั้งเดิมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายการสื่อสารด้วยเสียงแบบดั้งเดิมก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาครองบทบาทอีกครั้งในฐานะช่องทางเข้าถึงบริการ AI ที่มีคุณค่า ครอบคลุมเข้าถึงได้ทุกที่ และมีความปลอดภัยสูงสุดในยุคปัญญาประดิษฐ์

SOURCE China Mobile

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