Daripada Naik Taraf Panggilan China Mobile kepada Pelancaran Komersial "Panggilan + AI" oleh Pengendali Telekomunikasi Terkemuka: AI Bentuk Semula Nilai Panggilan Natif

BEIJING, 26 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 15 Jun 2026, China Mobile mengumumkan naik taraf menyeluruh terhadap perkhidmatan panggilan tradisionalnya, sekali gus memperkenalkan pengalaman panggilan generasi seterusnya yang ditakrifkan oleh definisi tinggi (HD), kecerdasan dan keselamatan. Pencapaian ini bukan sahaja memperlihatkan lonjakan besar dalam inovasi telekomunikasi, malah turut mencerminkan perubahan global yang tidak dapat dielakkan: transformasi komunikasi asas kepada perkhidmatan pintar yang inklusif.

Menerobos Halangan Pengalaman dan Mentakrifkan Semula Paradigma Panggilan Asas

Bagi mengatasi kekangan interaksi tradisional yang hanya berasaskan suara, China Mobile memanfaatkan asas rangkaian VoLTE/VoNR yang matang untuk mengintegrasikan model AI secara mendalam bersama keupayaan audio dan video HD. Tanpa memerlukan pengguna menukar telefon atau kad SIM mereka, tujuh fungsi AI teras kini disepadukan secara lancar ke dalam antara muka pendail natif.

Naik taraf ini melibatkan Sari Kata Langsung (Live Captions) yang merapatkan jurang komunikasi untuk warga emas dan individu yang mengalami masalah pendengaran; panggilan video HD serta pengurangan hingar AI mewujudkan pengalaman panggilan yang amat jelas dan imersif; sistem antipenipuan AI memintas panggilan berisiko tinggi pada masa nyata bagi melindungi aset pengguna. Selain itu, pengenalan teknologi Saluran Data (DC) dan menu panggilan visual mengubah panggilan biasa kepada tetingkap perkhidmatan interaktif yang tangkas, sekali gus mengupayakan kerjasama berbilang pihak dan transaksi perniagaan yang lancar dilaksanakan terus dalam panggilan. Melalui inisiatif ini, China Mobile berjaya mengubah panggilan tradisional daripada sekadar saluran suara kepada hab maklumat yang selamat dan bersepadu.

"Panggilan + AI" Menjadi Konsensus Strategik dalam Kalangan Pengendali Telekomunikasi Terkemuka Global

Dari perspektif global, naik taraf panggilan oleh China Mobile bukanlah satu pencapaian terpencil, sebaliknya merupakan mikrokosma bagi transformasi yang lebih meluas dalam industri telekomunikasi global. Sepanjang tahun 2026, pengendali telekomunikasi utama di seluruh dunia mempercepat pelaksanaan komersial penyelesaian "Panggilan + AI":

Deutsche Telekom melancarkan Magenta AI yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman panggilan dalam semua senario;

T-Mobile US memperkenalkan perkhidmatan terjemahan masa nyata di peringkat rangkaian yang meliputi lebih 80 bahasa, sekali gus menghapuskan halangan komunikasi rentas sempadan;

Saudi stc memperkenalkan perkhidmatan tafsiran serentak dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Arab, yang kini memasuki fasa percubaan komersial berskala besar;

LG U+ Korea Selatan melancarkan pembantu panggilan pintar ixi-O yang dapat mengubah pengalaman pengguna daripada tindak balas pasif kepada interaksi pintar yang proaktif, selain meraih tiga anugerah industri GLOMO yang berprestij.

Usaha segerak oleh peneraju-peneraju global ini mengesahkan bahawa perkhidmatan panggilan asas telah memasuki secara rasmi era integrasi AI baharu. Diperkasakan secara mendalam oleh kecerdasan buatan, "Panggilan + AI" menjadi rangka tindakan muktamad bagi transformasi pintar dalam industri telekomunikasi global. Apabila pengendali telekomunikasi terus memperhalusi keupayaan natif ini, rangkaian suara tradisional dijangka merampas kembali kedudukannya sebagai titik masuk yang paling selamat, tersebar luas dan bernilai dalam era AI.

SOURCE China Mobile