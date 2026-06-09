De participant à leader : des experts de MAXHUB à l'origine de deux nouvelles propositions de normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI)

BUDAPEST, Hongrie, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les 11e réunions du groupe consultatif du président et des groupes de travail du comité technique 100 de la Commission électrotechnique internationale (IEC/TC100) (systèmes et équipements audio, vidéo et multimédia) se sont récemment tenues à Budapest. Des experts de plus de dix pays du monde entier ont échangé leurs points de vue sur les travaux d'élaboration de normes en cours, les nouveaux lancements de projets et les technologies innovantes. Deux nouvelles propositions de normes internationales à l'initiative de Chen Cai et Li Qin, experts techniques de MAXHUB, ont passé avec succès les étapes de la reconnaissance préliminaire et de l'examen par le groupe consultatif du président. Les propositions ont désormais atteint le stade suivant de leur parcours, qui prévoit un vote sur les éléments de travail préliminaires. Marquant le passage historique de MAXHUB du statut de participant à celui de leader de la normalisation mondiale, cette réussite témoigne de l'influence accrue de la marque sur l'ensemble du secteur audiovisuel mondial.

La proposition de Li Qin, intitulée « Qualité de l'expérience d'utilisation de l'interaction visuelle médiée par l'IA pour les services de conférence multimédia », se concentre sur l'analyse des incidences de l'interaction visuelle médiée par l'IA sur la qualité de l'expérience d'utilisation dans les scénarios de conférence, et établit des méthodes d'évaluation unifiées et normalisées de ces scénarios interactifs médiés par l'IA. Une fois officiellement adoptée, la norme fournira une base théorique solide et des conseils pratiques à l'échelle mondiale en vue de l'optimisation de l'expérience d'utilisation et de la conception de produits pour les services de conférence multimédia intelligents basés sur l'IA.

La proposition de Chen Cai, intitulée « Systèmes et équipements audio, vidéo et multimédia pour l'éducation et la formation », vise à créer un cadre normatif unifié pour les scénarios d'application dans le domaine de l'éducation et de la formation. Compte tenu de la singularité des différents environnements éducatifs, il y a un besoin urgent d'études sur les normes internationales, tant en ce qui concerne les équipements que les systèmes. La proposition de Chen Cai aboutira à un ensemble complet de spécifications normatives couvrant toute la chaîne industrielle, depuis la configuration des équipements matériels jusqu'à l'expérience interactive de l'utilisateur final.

À ce jour, MAXHUB a participé à l'élaboration de plus de 100 normes nationales, industrielles et d'organisations professionnelles, souvent dans un rôle pilote. Fer de lance de ces deux nouvelles propositions de normes internationales de la CEI, l'entreprise apporte une expérience industrielle précieuse et les compétences chinoises au service d'un développement de qualité des secteurs mondiaux de l'éducation et des conférences intelligentes.

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