จากผู้ร่วมทางสู่ผู้นำ: ผู้เชี่ยวชาญ MAXHUB เสนอ 2 มาตรฐาน IEC ใหม่ในระดับสากล
News provided byMAXHUB
09 Jun, 2026, 22:10 CST
บูดาเปสต์, ฮังการี, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อไม่นานมานี้ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานและกลุ่มที่ปรึกษาประธาน (CAG) IEC/TC100 (ระบบและอุปกรณ์เครื่องเสียง วิดีโอ และมัลติมีเดีย) ครั้งที่ 11 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนามาตรฐาน การริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับแถวหน้า ซึ่งเนื่องในโอกาสนี้ ข้อเสนอมาตรฐานสากลฉบับใหม่จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งผลักดันโดย Chen Cai และ Li Qin สองผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจาก MAXHUB ได้รับการยอมรับในขั้นต้นและผ่านการพิจารณาจากกลุ่ม CAG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ข้อเสนอดังกล่าวได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในขั้นต่อไป โดยเตรียมจะเริ่มเปิดฉากลงคะแนนเสียงสำหรับบรรจุเป็นหัวข้อโครงการขั้นต้น (Preliminary Work Item หรือ PWI) ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ MAXHUB จากการเป็นเพียงผู้ร่วมทาง สู่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานระดับโลก ทั้งยังสะท้อนให้เห็นอิทธิพลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของแบรนด์ฯ ในอุตสาหกรรมภาพและเสียงบนเวทีสากล
สำหรับข้อเสนอของ Li Qin ในหัวข้อ "User's Quality of Experience (QoE) of AI-mediated Visual Interaction on Multimedia Conferencing Services" (คุณภาพประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ในการโต้ตอบกับภาพด้วยเทคโนโลยี AI บนบริการประชุมมัลติมีเดีย) นั้น จะมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของการโต้ตอบกับภาพโดยมีเทคโนโลยี AI เป็นสื่อกลาง ในแง่คุณภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ในสถานการณ์การประชุมรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบวิธีประเมินผลที่เป็นหนึ่งเดียวและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการโต้ตอบรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ หากมาตรฐานดังกล่าวได้รับการอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะกลายมาเป็นรากฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบริการประชุมมัลติมีเดียอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระดับสากล
ส่วนข้อเสนอของ Chen Cai ในหัวข้อ "Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment for Education and Training" (ระบบและอุปกรณ์ภาพ เสียง และมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม) มีเป้าหมายเพื่อวางกรอบมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมโดยเฉพาะ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษานั้นมีลักษณะเฉพาะ ทำให้ในปัจจุบันภาคส่วนนี้ยังคงขาดแคลนงานวิจัยมาตรฐานระดับสากลทั้งในฝั่งของตัวอุปกรณ์และระบบ ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอของเขาจึงจะเข้ามาช่วยวางชุดข้อกำหนดมาตรฐานที่สมบูรณ์และครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่การจัดวางโครงสร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์โต้ตอบของผู้ใช้งานปลายทาง
ปัจจุบัน MAXHUB ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและร่วมกำหนดมาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานสมาคมต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 100 ฉบับ การเป็นผู้ริเริ่มผลักดันข้อเสนอมาตรฐานสากลใหม่ของ IEC ทั้ง 2 ฉบับในครั้งนี้ จึงเป็นการนำเอาประสบการณ์อันทรงคุณค่าในภาคธุรกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญจากจีน มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาอัจฉริยะและระบบการประชุมอัจฉริยะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วโลก
SOURCE MAXHUB
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