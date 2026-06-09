Daripada Peserta kepada Peneraju: Pakar MAXHUB Mengusulkan Dua Piawaian Antarabangsa IEC Baharu

BUDAPEST, Hungary, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Mesyuarat Kumpulan Penasihat Pengerusi (CAG) IEC/TC100 Ke-11 (Sistem dan Peralatan Audio, Video dan Multimedia) dan kumpulan kerja berkaitan telah diadakan baru-baru ini di Budapest. Pakar dari lebih daripada 10 negara bertukar pandangan mengenai pembangunan piawaian yang sedang berjalan, inisiatif projek baharu dan teknologi inovatif. Dua cadangan piawaian antarabangsa baharu yang diterajui oleh pakar teknikal MAXHUB, Chen Cai dan Li Qin, menerima pengiktirafan awal dan berjaya melepasi semakan CAG. Kedua-dua cadangan itu kini mara ke peringkat pembangunan seterusnya dengan proses pengundian Preliminary Work Item (PWI) bakal dimulakan. Pencapaian ini menandakan lonjakan bersejarah MAXHUB daripada peserta kepada peneraju dalam standardisasi global, sekali gus membuktikan pengaruhnya yang semakin kukuh dalam industri audio visual global.

Cadangan Li Qin bertajuk "User's Quality of Experience (QoE) of AI-mediated Visual Interaction on Multimedia Conferencing Services" memberi tumpuan kepada analisis impak interaksi visual yang dimediasi AI terhadap kualiti pengalaman pengguna dalam senario persidangan, serta mewujudkan kaedah penilaian yang seragam dan standard bagi senario interaktif berasaskan AI tersebut. Sekiranya diterima pakai secara rasmi, piawaian ini akan menyediakan asas teori yang kukuh dan panduan praktikal untuk pengoptimuman pengalaman pengguna serta reka bentuk produk bagi perkhidmatan persidangan multimedia pintar yang diperkasakan AI di seluruh dunia.

Sementara itu, cadangan Chen Cai yang bertajuk "Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment for Education and Training" bertujuan membangunkan rangka kerja piawaian yang bersatu bagi senario aplikasi pendidikan dan latihan. Memandangkan persekitaran pendidikan mempunyai keperluan yang unik, masih terdapat kekurangan penyelidikan piawaian antarabangsa yang menyeluruh bagi aspek peralatan dan sistem. Cadangan tersebut akan merangka satu set spesifikasi piawaian yang lengkap meliputi keseluruhan rantaian industri, daripada konfigurasi perkakasan hinggalah kepada pengalaman interaktif pengguna akhir.

Sehingga kini, MAXHUB telah menerajui dan mengambil bahagian dalam penggubalan lebih daripada 100 piawaian kebangsaan, industri dan persatuan. Dengan menerajui dua cadangan piawaian antarabangsa IEC baharu ini, syarikat membawa pengalaman industri yang berharga serta kepakaran China untuk menyokong pembangunan berkualiti tinggi industri pendidikan pintar dan persidangan pintar global.

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